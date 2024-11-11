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Наслідки ворожого удару по Запоріжжю: кількість постраждалих зросла до 21. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ніс проти 11 листопада російські загарбники атакували Запоріжжя КАБами. Поцілили у цивільних.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Вночі, коли люди спали, росіяни завдали масований удар по Запоріжжю. Станом на 7.22 відомо вже про 21 постраждалого. Лікарі надають всю необхідну допомогу", - зазначив Федоров.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Удар по Запоріжжю: одна людина загинула, 20 дістали поранення, зокрема п’ятеро дітей (оновлено). ВІДЕО+ФОТО

Удар по Запоріжжю
Удар по Запоріжжю
Удар по Запоріжжю
Удар по Запоріжжю
Удар по Запоріжжю
Удар по Запоріжжю
Удар по Запоріжжю

Автор: 

Запоріжжя (2265) обстріл (28435) КАБ (355)


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Ось наслідокм розмови Трампа з воєним злочинцем путіном ,рашиськимй виродок розуміє любі розмови як свою вседозволеність ,на жаль Трамп так і не став світовим лідером як був Рейген ,це шахрай і маніпулятор ,лише смерть путіна зупинить цю криваву війну.
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11.11.2024 07:44 Відповісти
а без розмови Трампа з %уйлом цього не було?
на фото ви бачите наслідки дії карми - запорізьке бидло усе своє життя голосувало за коммуняк, Ригі-аналів, петуШарія - ось теперь вигрібають. Приклад тому Богуслаєв - його раби, що працюють на Мотор Січ - голосували за нього, він продавав до рашки двигуни - русня 3,14здить місцеву вату ... ну тупі ...
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11.11.2024 10:44 Відповісти
 
 