Наслідки ворожого удару по Запоріжжю: кількість постраждалих зросла до 21. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ніс проти 11 листопада російські загарбники атакували Запоріжжя КАБами. Поцілили у цивільних.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Вночі, коли люди спали, росіяни завдали масований удар по Запоріжжю. Станом на 7.22 відомо вже про 21 постраждалого. Лікарі надають всю необхідну допомогу", - зазначив Федоров.

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