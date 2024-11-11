Наслідки ворожого удару по Запоріжжю: кількість постраждалих зросла до 21. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У ніс проти 11 листопада російські загарбники атакували Запоріжжя КАБами. Поцілили у цивільних.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
"Вночі, коли люди спали, росіяни завдали масований удар по Запоріжжю. Станом на 7.22 відомо вже про 21 постраждалого. Лікарі надають всю необхідну допомогу", - зазначив Федоров.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
на фото ви бачите наслідки дії карми - запорізьке бидло усе своє життя голосувало за коммуняк, Ригі-аналів, петуШарія - ось теперь вигрібають. Приклад тому Богуслаєв - його раби, що працюють на Мотор Січ - голосували за нього, він продавав до рашки двигуни - русня 3,14здить місцеву вату ... ну тупі ...