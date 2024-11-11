Враг атаковал Николаев дронами: 5 человек погибли (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В ночь на 11 ноября российские захватчики атаковали Николаев беспилотниками. Попали в жилые дома, возник пожар.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Николаевской ОГА Виталий Ким.

"Есть пожары в жилых домах в городе, все службы на местах", - говорится в заметке.

По информации городского головы Александра Сенкевича, есть повреждения в жилой застройке.

"В результате попадания БПЛА разрушен частный одноэтажный дом, возник пожар. Также есть разрушение квартиры на четвертом этаже четырехэтажного дома, загорелись 3-4 этажа", - сообщили в ГСЧС Украины.

Впоследствии Ким сообщил, что в результате российской атаки погибли пять человек. Поисково-спасательные работы завершены

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