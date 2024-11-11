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Враг атаковал Николаев дронами: 5 человек погибли (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Удар по Миколаєву 11 листопада

В ночь на 11 ноября российские захватчики атаковали Николаев беспилотниками. Попали в жилые дома, возник пожар.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Николаевской ОГА Виталий Ким.

"Есть пожары в жилых домах в городе, все службы на местах", - говорится в заметке.

По информации городского головы Александра Сенкевича, есть повреждения в жилой застройке.

"В результате попадания БПЛА разрушен частный одноэтажный дом, возник пожар. Также есть разрушение квартиры на четвертом этаже четырехэтажного дома, загорелись 3-4 этажа", - сообщили в ГСЧС Украины.

Впоследствии Ким сообщил, что в результате российской атаки погибли пять человек. Поисково-спасательные работы завершены

Читайте: Николаев оказал помощь Силам обороны Украины еще на 7,4 млн. грн.

Удар по Миколаєву 11 листопада
Удар по Миколаєву 11 листопада
Удар по Миколаєву 11 листопада
Удар по Миколаєву 11 листопада

Николаев (2141) обстрел (26942) пожар (5932) дроны (3848)


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Щоб ви подохли, падли мокшанські...і пожиттєво сирени слухали.
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11.11.2024 06:56 Ответить
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11.11.2024 08:48 Ответить
Боже, спаси Україну!
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11.11.2024 09:31 Ответить
суки прокляті рашистські!! Здохніть всі!!
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11.11.2024 23:44 Ответить
 
 