Враг атаковал Николаев дронами: 5 человек погибли (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В ночь на 11 ноября российские захватчики атаковали Николаев беспилотниками. Попали в жилые дома, возник пожар.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Николаевской ОГА Виталий Ким.
"Есть пожары в жилых домах в городе, все службы на местах", - говорится в заметке.
По информации городского головы Александра Сенкевича, есть повреждения в жилой застройке.
"В результате попадания БПЛА разрушен частный одноэтажный дом, возник пожар. Также есть разрушение квартиры на четвертом этаже четырехэтажного дома, загорелись 3-4 этажа", - сообщили в ГСЧС Украины.
Впоследствии Ким сообщил, что в результате российской атаки погибли пять человек. Поисково-спасательные работы завершены
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Марина Нєчаєва #561431
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