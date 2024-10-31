Николаев оказал помощь Силам обороны Украины еще на 7,4 млн. грн.
Николаев продолжает оказывать системную поддержку Силам обороны Украины. Так, городской совет внес изменения в бюджет, выделив для ВСУ дополнительные средства.
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
"На мероприятия территориальной обороны и мобилизационной подготовки, поддержки сил обороны выделили еще 4,4 миллиона гривен и 3 миллиона гривен для сил территориальной обороны Николаевской областной стражи", - пояснил Николаевский городской голова Александр Сенкевич.
При этом он отметил, что всего с начала полномасштабного вторжения на поддержку Сил обороны было направлено средств и передано имущества на общую сумму 958,94 миллионов гривен.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Харьков Сумской
показать весь комментарий31.10.2024 17:07 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Владимир #594971
показать весь комментарий31.10.2024 17:15 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Bicko Nelich
показать весь комментарий31.10.2024 17:50 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Владимир #594971
показать весь комментарий31.10.2024 18:03 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Vlad #592046
показать весь комментарий31.10.2024 18:31 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Danger Zone
показать весь комментарий31.10.2024 19:18 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль