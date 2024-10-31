Николаев оказал помощь Силам обороны Украины еще на 7,4 млн. грн.

Николаев продолжает оказывать системную поддержку Силам обороны Украины. Так, городской совет внес изменения в бюджет, выделив для ВСУ дополнительные средства.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

"На мероприятия территориальной обороны и мобилизационной подготовки, поддержки сил обороны выделили еще 4,4 миллиона гривен и 3 миллиона гривен для сил территориальной обороны Николаевской областной стражи", - пояснил Николаевский городской голова Александр Сенкевич.

При этом он отметил, что всего с начала полномасштабного вторжения на поддержку Сил обороны было направлено средств и передано имущества на общую сумму 958,94 миллионов гривен.

