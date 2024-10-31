РУС
Новости
498 6

Николаев оказал помощь Силам обороны Украины еще на 7,4 млн. грн.

олександр,сєнкевич

Николаев продолжает оказывать системную поддержку Силам обороны Украины. Так, городской совет внес изменения в бюджет, выделив для ВСУ дополнительные средства.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

"На мероприятия территориальной обороны и мобилизационной подготовки, поддержки сил обороны выделили еще 4,4 миллиона гривен и 3 миллиона гривен для сил территориальной обороны Николаевской областной стражи", - пояснил Николаевский городской голова Александр Сенкевич.

При этом он отметил, что всего с начала полномасштабного вторжения на поддержку Сил обороны было направлено средств и передано имущества на общую сумму 958,94 миллионов гривен.

Николаев (2195) Сенкевич Александр (190)
Дякуємо громаді міста-героя Миколаїва.
31.10.2024 17:07 Ответить
Який дякуєм,могли позичити у голови МСЕК Миколаївської області 450000 доларів і це значно більше.
31.10.2024 17:15 Ответить
"Главе Николаевской МСЭК, у которой обнаружили $450 тыс., до сих пор не выдвинуто подозрение, потому что продолжаются следственные действия" - $450 тыс = 18 450 000 ...
31.10.2024 17:50 Ответить
Доходи -расходи, і де взялися
31.10.2024 18:03 Ответить
Іще 40 разів по стільки і буде як кубишка у крупи.
31.10.2024 18:31 Ответить
А на ремонт шляху у якомусь провулку - 7 лямів гривнов.
