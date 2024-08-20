От громады Николаева спецподразделения полиции передали боевые дроны. ФОТОрепортаж
Громада Николаева продолжает оказывать помощь Силам обороны и безопасности Украины. Нашим защитникам передают самое необходимое. Так, одному из спецподразделений Национальной полиции, выполняющему боевые задачи на фронте, передали очередную партию FPV-дронов.
Об этом сообщает пресс-служба городского совета, передает Цензор.НЕТ.
"С начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины Национальная полиция и ГУ Национальной полиции в Николаевской области вместе с Силами безопасности и обороны активно участвует в защите государства. Спасибо городскому голове и депутатскому корпусу, которые решили вопросы передачи дронов. Эта техника поможет в нашей непосредственной боевой работе", - поблагодарил начальник ГУ Национальной полиции в Николаевской области Сергей Махно.
Дроны этой комплектации уже прошли боевое крещение и получили положительные отзывы от 36-й и 79-й бригад.
"Городская программа помощи нашим военным подразделениям продолжает свою работу. Это первые FPV-дроны, которые мы передаем спецподразделениям полиции, но надеюсь, что мы сможем продолжить наше сотрудничество в дальнейшем. Надеюсь, эти дроны помогут уничтожать врага и вражескую технику, приближая нашу победу. Благодарю за службу!" - сказал мэр Николаева Александр Сенкевич.
Как уточнили в пресс-службе городского совета, громада Николаева оказывает помощь нашим защитникам и защитницам на регулярной основе. В целом с начала полномасштабного вторжения России Силы обороны и безопасности Украины получили пособие на общую сумму, превышающую 840,8 млн.грн.
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