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От громады Николаева спецподразделения полиции передали боевые дроны. ФОТОрепортаж

Громада Николаева продолжает оказывать помощь Силам обороны и безопасности Украины. Нашим защитникам передают самое необходимое. Так, одному из спецподразделений Национальной полиции, выполняющему боевые задачи на фронте, передали очередную партию FPV-дронов.

Об этом сообщает пресс-служба городского совета, передает Цензор.НЕТ.

"С начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины Национальная полиция и ГУ Национальной полиции в Николаевской области вместе с Силами безопасности и обороны активно участвует в защите государства. Спасибо городскому голове и депутатскому корпусу, которые решили вопросы передачи дронов. Эта техника поможет в нашей непосредственной боевой работе", - поблагодарил начальник ГУ Национальной полиции в Николаевской области Сергей Махно.

Дроны этой комплектации уже прошли боевое крещение и получили положительные отзывы от 36-й и 79-й бригад.

"Городская программа помощи нашим военным подразделениям продолжает свою работу. Это первые FPV-дроны, которые мы передаем спецподразделениям полиции, но надеюсь, что мы сможем продолжить наше сотрудничество в дальнейшем. Надеюсь, эти дроны помогут уничтожать врага и вражескую технику, приближая нашу победу. Благодарю за службу!" - сказал мэр Николаева Александр Сенкевич.

Как уточнили в пресс-службе городского совета, громада Николаева оказывает помощь нашим защитникам и защитницам на регулярной основе. В целом с начала полномасштабного вторжения России Силы обороны и безопасности Украины получили пособие на общую сумму, превышающую 840,8 млн.грн.

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Миколаїв передав партію дронів бійцям спецпідрозділу поліції
Миколаїв передав партію дронів бійцям спецпідрозділу поліції
Миколаїв передав партію дронів бійцям спецпідрозділу поліції

Автор: 

Николаев (2152) помощь (7801) Сенкевич Александр (188) дроны (3917)


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Ну от, Миколаїв теж дрони купив й передав. А зелені тільки контрактують, та кудись гроші перераховують..
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20.08.2024 14:43 Ответить
Такі передачі ще можуть обернутись криміналом для мера - бо нема в бюджеті міста виплат на дрони - військовий збір зеленский забрав з міст.
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20.08.2024 15:14 Ответить
Та не дурні в нас мери, ті що на зелень не працюють. Кличко ж рішеннями Київради кошти якось виділяє. Тобто є законна, легальна схема. Інакше б його це бидло криворогате давно вже замело.
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20.08.2024 16:56 Ответить
Хоч зелена шобла і пограбувала місцеве самоврядування та надалі намагається принизити її роль та значення, цей процес - невпинний і незворотній. Місцеве самоврядування - це основа життя людей. І смерть диктатурам і їх спробам підкорити собі "все і вся"
😁
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20.08.2024 15:09 Ответить
Респект Сенкевичу !
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20.08.2024 15:33 Ответить
 
 