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Новини Фото Війна
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Від громади Миколаєва спецпідрозділу поліції передали бойові дрони. ФОТОрепортаж

Громада Миколаєва продовжує надавати допомогу Силам оборони та безпеки України. Нашим захисникам передають найнеобхідніше. Так, одному зі спецпідрозділів Національної поліції, який виконує бойові задачі на фронті, передали чергову партію FPV-дронів.

Про це повідомляє пресслужба міської ради, передає Цензор.НЕТ.

"Від початку повномасштабного вторгнення рф на територію України Національна поліція та ГУ Національної поліції в Миколаївській області разом з Силами безпеки і оборони бере активну участь в захисті держави. Дякую міському голові та депутатському корпусу, що вирішили питання передачі дронів. Ця техніка допоможе в нашій безпосередній бойовій роботі", - подякував начальник ГУ Національної поліції в Миколаївській області Сергій Махно.

Дрони цієї комплектації вже пройшли бойове хрещення та отримали схвальні відгуки від 36 та 79 бригад.

"Міська програма допомоги нашим військовим підрозділам продовжує свою роботу. Це перші FPV-дрони, які ми передаємо спецпідрозділам поліції, але, маю надію, що ми зможемо продовжити нашу співпрацю надалі. Сподіваюся, ці дрони допоможуть нищити ворога і ворожу техніку, наближаючи нашу перемогу. Дякую вам за службу! ", - сказав мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Як уточнили у пресслужбі міської ради, громада Миколаєва надає допомогу нашим захисникам і захисницям на регулярній основі. Загалом від початку повномасштабного вторгнення росії Сили оборони і безпеки України отримали допомогу на загальну суму, що перевищує 840,8 млн.грн.

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Миколаїв передав партію дронів бійцям спецпідрозділу поліції
Миколаїв передав партію дронів бійцям спецпідрозділу поліції
Миколаїв передав партію дронів бійцям спецпідрозділу поліції

Автор: 

Миколаїв (1806) допомога (8345) Сєнкевич Олександр (229) дрони (4699)


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Ну от, Миколаїв теж дрони купив й передав. А зелені тільки контрактують, та кудись гроші перераховують..
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20.08.2024 14:43 Відповісти
Такі передачі ще можуть обернутись криміналом для мера - бо нема в бюджеті міста виплат на дрони - військовий збір зеленский забрав з міст.
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20.08.2024 15:14 Відповісти
Та не дурні в нас мери, ті що на зелень не працюють. Кличко ж рішеннями Київради кошти якось виділяє. Тобто є законна, легальна схема. Інакше б його це бидло криворогате давно вже замело.
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20.08.2024 16:56 Відповісти
Хоч зелена шобла і пограбувала місцеве самоврядування та надалі намагається принизити її роль та значення, цей процес - невпинний і незворотній. Місцеве самоврядування - це основа життя людей. І смерть диктатурам і їх спробам підкорити собі "все і вся"
😁
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20.08.2024 15:09 Відповісти
Респект Сенкевичу !
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20.08.2024 15:33 Відповісти
 
 