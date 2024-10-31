УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9853 відвідувача онлайн
Новини
498 6

Миколаїв надав допомогу Силам оборони України ще на 7,4 млн грн

Миколаїв продовжує надавати системну підтримку Силам оборони України. Так, міська рада внесла зміни до бюджету, виділивши для ЗСУ додаткові кошти.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"На заходи територіальної оборони та мобілізаційної підготовки, підтримки сил оборони виділили ще 4,4 мільйона гривень та 3 мільйони гривень для сил територіальної оборони Миколаївської обласної варти", - пояснив Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич.

При цьому він зазначив, що всього з початку повномасштабного вторгнення на підтримку Сил оборони було спрямовано коштів та передано майна на загальну суму 958,94 мільйонів гривень.

Миколаїв

Також читайте: Від громади Миколаєва спецпідрозділу поліції передали бойові дрони. ФОТОрепортаж

Автор: 

Миколаїв (1857) Сєнкевич Олександр (231)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дякуємо громаді міста-героя Миколаїва.
показати весь коментар
31.10.2024 17:07 Відповісти
Який дякуєм,могли позичити у голови МСЕК Миколаївської області 450000 доларів і це значно більше.
показати весь коментар
31.10.2024 17:15 Відповісти
"Главе Николаевской МСЭК, у которой обнаружили $450 тыс., до сих пор не выдвинуто подозрение, потому что продолжаются следственные действия" - $450 тыс = 18 450 000 ...
показати весь коментар
31.10.2024 17:50 Відповісти
Доходи -расходи, і де взялися
показати весь коментар
31.10.2024 18:03 Відповісти
Іще 40 разів по стільки і буде як кубишка у крупи.
показати весь коментар
31.10.2024 18:31 Відповісти
А на ремонт шляху у якомусь провулку - 7 лямів гривнов.
показати весь коментар
31.10.2024 19:18 Відповісти
 
 