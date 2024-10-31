Миколаїв надав допомогу Силам оборони України ще на 7,4 млн грн

Миколаїв продовжує надавати системну підтримку Силам оборони України. Так, міська рада внесла зміни до бюджету, виділивши для ЗСУ додаткові кошти.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"На заходи територіальної оборони та мобілізаційної підготовки, підтримки сил оборони виділили ще 4,4 мільйона гривень та 3 мільйони гривень для сил територіальної оборони Миколаївської обласної варти", - пояснив Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич.

При цьому він зазначив, що всього з початку повномасштабного вторгнення на підтримку Сил оборони було спрямовано коштів та передано майна на загальну суму 958,94 мільйонів гривень.

Також читайте: Від громади Миколаєва спецпідрозділу поліції передали бойові дрони. ФОТОрепортаж