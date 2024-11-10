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Загарбники скинули вибухівку з дрона на Херсонщині, поранено чоловіка

На Херсонщині росіяни скинули з дрона вибухівку на чоловіка

10 листопада російські окупанти атакували безпілотником село Зміївка на Херсонщині. Постраждав 62-річний чоловік.

Про це у Telegram повідомила Херсонська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок скидання вибухівки з дрона постраждав 62-річний чоловік. Він дістав вибухову травму, уламкові поранення голови, живота, плеча і передпліччя", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що потерпілого доставили до лікарні для надання йому медичної допомоги.

Дивіться також: Росіяни за добу атакували два райони Херсонщини: Троє загиблих, пошкоджено будинки, пенітенціарну установу, заклад освіти, магазин та цвинтар. ФОТОрепортаж

Автор: 

дрони (4624) Херсонська область (5701)


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