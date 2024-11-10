Загарбники скинули вибухівку з дрона на Херсонщині, поранено чоловіка

10 листопада російські окупанти атакували безпілотником село Зміївка на Херсонщині. Постраждав 62-річний чоловік.

Про це у Telegram повідомила Херсонська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок скидання вибухівки з дрона постраждав 62-річний чоловік. Він дістав вибухову травму, уламкові поранення голови, живота, плеча і передпліччя", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що потерпілого доставили до лікарні для надання йому медичної допомоги.

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