Загарбники скинули вибухівку з дрона на Херсонщині, поранено чоловіка
10 листопада російські окупанти атакували безпілотником село Зміївка на Херсонщині. Постраждав 62-річний чоловік.
Про це у Telegram повідомила Херсонська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
"Внаслідок скидання вибухівки з дрона постраждав 62-річний чоловік. Він дістав вибухову травму, уламкові поранення голови, живота, плеча і передпліччя", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що потерпілого доставили до лікарні для надання йому медичної допомоги.
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