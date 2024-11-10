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Новости Война
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Захватчики сбросили взрывчатку с дрона на Херсонщине, ранен мужчина

На Херсонщині росіяни скинули з дрона вибухівку на чоловіка

10 ноября российские оккупанты атаковали беспилотником село Змиевка на Херсонщине. Пострадал 62-летний мужчина.

Об этом в Telegram сообщила Херсонская ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

"В результате сброса взрывчатки с дрона пострадал 62-летний мужчина. Он получил взрывную травму, осколочные ранения головы, живота, плеча и предплечья", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшего доставили в больницу для оказания ему медицинской помощи.

Смотрите также: Россияне за сутки атаковали два района Херсонщины: Трое погибших, повреждены дома, пенитенциарное учреждение, учебное заведение, магазин и кладбище. ФОТОрепортаж

Автор: 

дроны (3881) Херсонская область (4741)


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