Захватчики сбросили взрывчатку с дрона на Херсонщине, ранен мужчина
10 ноября российские оккупанты атаковали беспилотником село Змиевка на Херсонщине. Пострадал 62-летний мужчина.
Об этом в Telegram сообщила Херсонская ОГА, информирует Цензор.НЕТ.
"В результате сброса взрывчатки с дрона пострадал 62-летний мужчина. Он получил взрывную травму, осколочные ранения головы, живота, плеча и предплечья", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавшего доставили в больницу для оказания ему медицинской помощи.
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