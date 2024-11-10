Силы обороны ликвидировали 145 оккупантов на Покровском направлении, - Генштаб

Силы обороны направляют усилия на срыв выполнения российскими захватчиками планов наступления и истощения их боевого потенциала. С начала суток произошло 154 боевых столкновения.

Российские обстрелы Украины

Противник нанес 48 авиационных ударов (в частности, задействовал 85 КАБ) и 643 удара дронами-камикадзе, совершил 3632 обстрела позиций наших войск.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении продолжается одно боестолкновение неподалеку от Волчанска. Пять атак врага уже отражено нашими защитниками в районах Старицы и Волчанска. Враг применял авиацию и нанес три авиаудара, сбросив 4 КАБа по районам населенных пунктов Харьков, Вильча и Ольховатка.

Противник совершил три атаки на наши укрепления на Купянском направлении. В настоящее время все они в районах Кондрашовки, Загрызово и Зеленого Гая уже отбиты.

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Боевые действия на Востоке

На Лиманском направлении за день российские войска пять раз штурмовали позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Терны, Торское и Серебрянка. Все атаки противника остановлены.

Защитники украинской земли сдерживают натиск врага на Северском направлении, в настоящее время продолжается одна атака противника в районе населенного пункта Верхнекаменское.

На Краматорском направлении завершились неудачей три попытки захватчиков продвинуться вперед вблизи Ступочек и Часова Яра. Враг нанес авиаудары в районах Часова Яра и Славянска.

На Торецком направлении оккупанты за сегодня 14 раз штурмовали в районах Торецка и Щербиновки. Там же, а также неподалеку Щербиновки активно действовала вражеская авиация. Продолжаются боевые действия в шести локациях.

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Интенсивно атакует противник украинских защитников на Покровском направлении. В течение дня в целом совершил 35 штурмовых и наступательных действий.

Самая большая активность российских оккупантов сохраняется в районах Миролюбовки, Проминя, Григорьевки, Селидово, Лисовки, Сухого Яра и Петровки. Девять боестолкновений на направлении еще продолжаются. Противник применял авиационные средства поражения по районам населенных пунктов Лисовка, Котлино, Сухая Балка, Александрополь.

По предварительным подсчетам, сегодня наши воины ликвидировали 145 и ранили 204 оккупанта. Уничтожено две единицы автомобильной техники, два пункта управления БпЛА, багги и квадроцикл. Также были повреждены две единицы автомобильной техники, одна гаубица и квадроцикл.

На Кураховском направлении на это время суток насчитывается 46 боестолкновений. Атаки противника отражались нашими воинами вблизи населенных пунктов Ильинка, Воздвиженка, Новоселидовка, Новодмитровка, Сонцовка, Максимильяновка, Антоновка, Дальнее и Екатериновка. Четыре атаки еще продолжаются. Оккупанты сбрасывали КАБы по районам населенных пунктов Курахово, Романовка и Дачное.

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Обстановка на Юге

На Времевском направлении враг 13 раз пытался прорваться к Трудовому, Константинопольскому, Успеновке и Макаровке, но помешали этому наши мужественные защитники. Восемь атак уже отбиты. В то же время противник активно применял авиационные средства поражения по районам населенных пунктов Андреевка, Великая Новоселка, Новодаровка и Зеленое Поле.

На Ореховском направлении оккупанты два раза пытались прорвать нашу оборону в районах Новоандреевки и Малой Токмачки, в то же время нанесли авиаудар по Темировке.

На Приднепровском направлении оперативная обстановка без существенных изменений. Враг провел семь неудачных штурмов.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Сегодня отметим украинских воинов из 110-й отдельной бригады территориальной обороны и 124-й отдельной бригады территориальной обороны, которые стойко сдерживают нашествие превосходящих сил противника на восточном фронте.

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