Склады с боеприпасами поражены в Брянской области, - Генштаб

Силы обороны ударили по складам с боеприпасами в Брянской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"Сегодня ночью подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли огневое поражение по складам с боеприпасами 1060-го центра материально-технического обеспечения (бывший 120 арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления) в Брянской области, РФ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что зафиксировано не менее 8 взрывов. Результаты объективного контроля свидетельствуют о наличии как минимум двух точек возгорания на территории воинской части и признаки вторичной детонации.

"По состоянию на шесть утра на объекте в Брянской области продолжался сильный пожар. Результаты поражения уточняются.

Совместная удачная боевая работа всех составляющих Сил обороны по важным целям вооруженных сил РФ будет продолжаться", - добавили в Генштабе.

Напомним, в ночь на 10 ноября в Брянской области прогремели взрывы. Власти региона заявили об атаке украинских беспилотников.

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