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Новости
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Склады с боеприпасами поражены в Брянской области, - Генштаб

Брянськ

Силы обороны ударили по складам с боеприпасами в Брянской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"Сегодня ночью подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли огневое поражение по складам с боеприпасами 1060-го центра материально-технического обеспечения (бывший 120 арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления) в Брянской области, РФ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что зафиксировано не менее 8 взрывов. Результаты объективного контроля свидетельствуют о наличии как минимум двух точек возгорания на территории воинской части и признаки вторичной детонации.

"По состоянию на шесть утра на объекте в Брянской области продолжался сильный пожар. Результаты поражения уточняются.

Совместная удачная боевая работа всех составляющих Сил обороны по важным целям вооруженных сил РФ будет продолжаться", - добавили в Генштабе.

Напомним, в ночь на 10 ноября в Брянской области прогремели взрывы. Власти региона заявили об атаке украинских беспилотников.

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боеприпасы (2328) Брянск (115) Генштаб ВС (6177)


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Топ комментарии
+16
До приходу Трампа,бажано всі склади в радіусі дії допустимої знищити,аеродроми та вимкнути світло,ну хоч Курщині.
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10.11.2024 11:35
+11
І НПЗ. Амінь.
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10.11.2024 12:10
+6
Чим, асфальтом? Ці зелені потвори навіть шахед не змогли скопіювати
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10.11.2024 12:15
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Правила форума Совет форумчан
До приходу Трампа,бажано всі склади в радіусі дії допустимої знищити,аеродроми та вимкнути світло,ну хоч Курщині.
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10.11.2024 11:35 Ответить
І НПЗ. Амінь.
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10.11.2024 12:10 Ответить
Чим, асфальтом? Ці зелені потвори навіть шахед не змогли скопіювати
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10.11.2024 12:15 Ответить
Безпілотники ми ж закуповуємо чи виробляємо.Паляніца))
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10.11.2024 12:49 Ответить
Шахед - це вже вчорашній день. Кльовий засіб відмивання кацапського бюджету
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10.11.2024 15:15 Ответить
Я чомусь не можу авторизуватися на "Цензорі" зі смартфону,в чому причина?
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10.11.2024 12:02 Ответить
приколіст, що знайшов тут технічний відділ цензора, мабуть із-за цього,: "Склади з ************ уражено у Брянській області, - Генштаб Джерело: "
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10.11.2024 12:38 Ответить
Вчора Бутусов в ефірі кілька разів повторив, що все що виходить від нашого генштабу і генералів - БРЕХНЯ І НЕКОМПЕТЕНТНІСТЬ.
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10.11.2024 12:20 Ответить
Ну раз сам Бутусов, тоді йой..
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10.11.2024 15:16 Ответить
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10.11.2024 15:32 Ответить
Куди не плюнь, обов'язково влучиш в експерта ...
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10.11.2024 15:35 Ответить
жаль, що туди можно тільки по ночі долітати. Бажано, щоб брянські кацапи, які прийшли у гіпермаркет "Метро", своїми очами бачили цей фейєрверк.
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10.11.2024 14:18 Ответить
 
 