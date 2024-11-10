Беспилотники атаковали Брянск в РФ, вероятно, горит воинская часть. ВИДЕО
В ночь на 10 ноября губернатор Брянска Александр Богомаз заявил об атаке якобы украинских дронов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Богомаза и российские соцсети.
Над регионом якобы удалось сбить 14 дронов. В результате этого никто не пострадал, но из-за атаки одного из дронов начался пожар в нежилом здании.
Местные жители в соцсетях сообщают о пожаре, вспыхнувшем в результате атаки дронов. Вероятно, под ударом оказалась воинская часть - 1060 центр материально-технического обеспечения.
Напомним, этой ночью беспилотники сбивали в Московской области.
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Тим не меньш з огляду на детонацію є стриманий оптимізм