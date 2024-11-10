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Беспилотники атаковали Брянск в РФ, вероятно, горит воинская часть. ВИДЕО

В ночь на 10 ноября губернатор Брянска Александр Богомаз заявил об атаке якобы украинских дронов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Богомаза и российские соцсети.

Над регионом якобы удалось сбить 14 дронов. В результате этого никто не пострадал, но из-за атаки одного из дронов начался пожар в нежилом здании.

Богомаз про збиття нібито українських дронів

Местные жители в соцсетях сообщают о пожаре, вспыхнувшем в результате атаки дронов. Вероятно, под ударом оказалась воинская часть - 1060 центр материально-технического обеспечения.

Напомним, этой ночью беспилотники сбивали в Московской области.

Также смотрите: Дроны атаковали Москву: в аэропортах Домодедово и Внуково объявлен план "Ковер". ВИДЕО

беспилотник (3586) Брянск (115)


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помаранчевий дим невже папу виберають..
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10.11.2024 10:25 Ответить
І нічьо так трава горить)
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10.11.2024 10:43 Ответить
І детонує теж трава. Яка вибухонебезпечна
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10.11.2024 10:54 Ответить
все зашібісь,тільки хата сгоріла
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10.11.2024 13:49 Ответить
І не кажи. Яка ж цікава детоюча хата. А з розмірів "сполохів" - цілий маєток
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10.11.2024 14:00 Ответить
Ну правильно, то ж "разрыв-трава" із кацапських казок...
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10.11.2024 17:10 Ответить
Не знають куди влучили?
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10.11.2024 11:15 Ответить
Ну відео ж частини нема , тому так немає 100% гарантії.
Тим не меньш з огляду на детонацію є стриманий оптимізм
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10.11.2024 11:28 Ответить
 
 