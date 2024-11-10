Безпілотники атакували Брянськ у РФ, ймовірно, горить військова частина. ВIДЕО
У ніч проти 10 листопада губернатор Брянщини Олександр Богомаз заявив про атаку нібито українських дронів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Богомаза та російські соцмережі.
Над регіоном начебто вдалося збити 14 дронів. Унаслідок цього ніхто не постраждав, але через атаку одного з дронів зайнялася пожежа в нежитловій будівлі.
Місцеві мешканці у соцмережах повідомляють про пожежу, що спалахнула внаслідок атаки дронів. Ймовірно, під ударом опинилася військова частина - 1060 центр матеріально-технічного забезпечення.
Нагадаємо, цієї ночі безпілотники збивали у Московській області.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тим не меньш з огляду на детонацію є стриманий оптимізм