Безпілотники атакували Брянськ у РФ, ймовірно, горить військова частина. ВIДЕО

У ніч проти 10 листопада губернатор Брянщини Олександр Богомаз заявив про атаку нібито українських дронів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Богомаза та російські соцмережі.

Над регіоном начебто вдалося збити 14 дронів. Унаслідок цього ніхто не постраждав, але через атаку одного з дронів зайнялася пожежа в нежитловій будівлі.

Місцеві мешканці у соцмережах повідомляють про пожежу, що спалахнула внаслідок атаки дронів. Ймовірно, під ударом опинилася військова частина - 1060 центр матеріально-технічного забезпечення.

Нагадаємо, цієї ночі безпілотники збивали у Московській області.

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