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Безпілотники атакували Брянськ у РФ, ймовірно, горить військова частина. ВIДЕО

У ніч проти 10 листопада губернатор  Брянщини Олександр Богомаз заявив про атаку нібито українських дронів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Богомаза та російські соцмережі.

Над регіоном начебто вдалося збити 14 дронів. Унаслідок цього ніхто не постраждав, але через атаку одного з дронів зайнялася пожежа в нежитловій будівлі.

Богомаз про збиття нібито українських дронів

Місцеві мешканці у соцмережах повідомляють про пожежу, що спалахнула внаслідок атаки дронів. Ймовірно, під ударом опинилася військова частина - 1060 центр матеріально-технічного забезпечення.

Нагадаємо, цієї ночі безпілотники збивали у Московській області.

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Автор: 

безпілотник (4148) Брянськ (131)


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помаранчевий дим невже папу виберають..
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10.11.2024 10:25 Відповісти
І нічьо так трава горить)
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10.11.2024 10:43 Відповісти
І детонує теж трава. Яка вибухонебезпечна
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10.11.2024 10:54 Відповісти
все зашібісь,тільки хата сгоріла
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10.11.2024 13:49 Відповісти
І не кажи. Яка ж цікава детоюча хата. А з розмірів "сполохів" - цілий маєток
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10.11.2024 14:00 Відповісти
Ну правильно, то ж "разрыв-трава" із кацапських казок...
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10.11.2024 17:10 Відповісти
Не знають куди влучили?
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10.11.2024 11:15 Відповісти
Ну відео ж частини нема , тому так немає 100% гарантії.
Тим не меньш з огляду на детонацію є стриманий оптимізм
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10.11.2024 11:28 Відповісти
 
 