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Дрони атакували Москву: в аеропортах Домодєдово та Внукове оголошено план "Ковер". ВIДЕО

У Росії заявили про атаку українських безпілотників 10 листопада. В аеропортах Домодєдово і Внуково оголошено план "Ковер". Затримано рейси на виліт і на приліт. У Раменському Московської області лунали вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські Telegram-канали.

У двох аеропортах Москви оголошено план Килим

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що сили ППО у Раменському міському окрузі знищили 4 безпілотники, що летіли на Москву. 

Жителі Раменського також  повідомляли про звуки вибухів. На місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань і постраждалих немає. Фахівці екстрених служб працюють на місці події.

Згодом Собянін заявив про знищення ще 13 безпілотників. Він зазначив, що вони були знищені були знищені силами ППО Міноборони в міських округах Раменки, Домодєдово і Коломна. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Диверсанти підпалили релейні шафи на Московській залізниці. ВIДЕО

Автор: 

безпілотник (4094) москва (1244)


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Топ коментарі
+39
Ми можемо збільшити фінінсування виробництво дронів но тоді грошей не вистачить на підвищення для утримання ментів, прокурорів, судів, дбр, набу, ОП, помічників депутатів тощо, та на будівництво доріг.
(В.О.Зельцмановский)
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10.11.2024 08:36
+29
Треба, щоб кожен день та ніч мАЦковські свинособаки на собі відчували війну
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10.11.2024 08:22
+22
Що ще за Килим??? То називається КАВЙОР і прошу не перекладати!!!
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10.11.2024 08:50
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Фсьо сбілі. Гаріт трава.
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10.11.2024 08:19 Відповісти
Рутііна....
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10.11.2024 08:20 Відповісти
Треба, щоб кожен день та ніч мАЦковські свинособаки на собі відчували війну
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10.11.2024 08:22 Відповісти
Ми можемо збільшити фінінсування виробництво дронів но тоді грошей не вистачить на підвищення для утримання ментів, прокурорів, судів, дбр, набу, ОП, помічників депутатів тощо, та на будівництво доріг.
(В.О.Зельцмановский)
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10.11.2024 08:36 Відповісти
Ми можемо відправити в окоп людину, яка поставляє до ЗСУ 300 дронів щодня. Це ми можемо. А чому ні?
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10.11.2024 09:26 Відповісти
Під текстом нема підпису.
Наприклад (О.С. Сирниківський).
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10.11.2024 09:41 Відповісти
«Ми» , Цє ті хто , привів Державу до ПОЧАТКУ КІНЦЯ! СВІДЧИННЯ Кулініча , які обгрунтовувуються ДОКАЗАМИ ДІЙ ЗЕЛЕНСЬКОГО , ФАКТАМИ , які не піддаються логіці , здоровомислячих! Призначив агентів ФСБ , роззброював ЗСУ, заборонив ракетні програми, розмінував, все , що замінували при Порошенко, знищив школу зовнішньої розвідки, протидіяв створінню тероборони, за пів року , знаючи про напад ! Брехав населенню про шашлики, в той самий час ,євакуюючи своїх і ВКРАДЕНІ мільярди в Держави
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10.11.2024 10:07 Відповісти
А чого ви очикували від проекту Кремля Говнобородька?
Задачи определены, цели намечены - за работу товарищи.
Ось він і працює. На Кремль.
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10.11.2024 10:16 Відповісти
У зеленого покидька стільки злочинів, що якби судова система в Україні була схожа на американську, де більш тяжка кримінальна стаття не перекриває легшу, як у нас, а сумується, то в підсумку цей покидьок має отримати кілька мільйонів років тюрьми. Заради таких як зеленський потрібно законодавчо повернути смертну кару.
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10.11.2024 10:16 Відповісти
Тю, а як тоді платити спецпенсії силовикам в розмірі 120 млрд на рік?
Що для д@пи лідора важливіше?
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10.11.2024 08:40 Відповісти
члін Єрмака?
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10.11.2024 10:21 Відповісти
Можемо,як що захочемо.
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10.11.2024 08:23 Відповісти
Но ми же знаєм,что ми етава нє знаєм.
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10.11.2024 08:43 Відповісти
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10.11.2024 10:50 Відповісти
Що ще за Килим??? То називається КАВЙОР і прошу не перекладати!!!
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10.11.2024 08:50 Відповісти
кавйор чи кавьор, чи кавер, какаяразніца
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10.11.2024 09:29 Відповісти
це був план "гойда"
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10.11.2024 16:00 Відповісти
Коли Пушкін створював російську мову він взяв церковнословянський діалект, розмягчив його на францюзький манер та сильно розбавив англійськими, німецькими та францюзькими позичаннями.
Кавьор - англійське позичання від cover - покриття.
В той час, коли "килим" - це оригінальна назва персидських виробів.
гойда.
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10.11.2024 11:54 Відповісти
Із собачого він також багато запозичив, тому коли двоє рускіх спілкується це схоже на собаче перегавкування. І взвгалі там в генах намішано, і собаки і свині, і каналізаційні пацюки, і малярійні комарі, кого там тільки нема. Валялася в купі лайна п'яна свиня, її шпулили всі хто не брезгливий, так і появився росіянин.
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10.11.2024 14:59 Відповісти
кацапи зараз НЕ ГОВОРЯТЬ мовою пушкіна - ******* російська - це "упрощенка" до беспредела мова пушкіна.
Вангую що за років 10-20 російська мова на московії буде щось типу "падік, мірняк, марік, авдік" - дійсно як собаче гавкотіння.
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10.11.2024 15:04 Відповісти
Воні ні зараз не говорять мовою пушкіна, ні тоді не говорили, і гарматник той взагалі ефіоп більше схожий на африканську мавпу, ніж на людину. Це фальшиве кліше із совєтских фільмів про культурних росіян. Насправді кацапня говорить і думає лише брудними матюками. Там словарний запас 30 матюків і 5-10 коротких простих слів.
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10.11.2024 15:14 Відповісти
Я НЕ писав про культурних росіян. Взагалі "культура" це не є щось позитивне - а лише відображення традицій людей.
Звичайно, що пушкін створив мову, що називається "літературна російська".
Звичано, що сам пушкін також придумав і "матєрні слова - матюки", якими сам сильно користувався.
Це у вас "зашореність та зацикленість" у розумінні слова "культура" та мови що придумав пушкін.
До прикладу лист пушкіна про те як він домагався та ує*б анну керн:
252. С. А. СОБОЛЕВСКОМУ
Вторая половина февраля 1828 г. Из Петербурга в Москву
Безалаберный!
Ты ничего не пишешь мне о 2100 р., мною тебе должных, а пишешь мне о M-me Kern, которую с помощию божией я на днях <***>. Вот в чем дело: хочешь ли оную сумму получить с «Московского вестника» - узнай, в состоянии ли они мне за нынешний
https://www.rvb.ru/pushkin/01text/10letters/1815_30/01text/1828/1435_252.htm
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10.11.2024 15:35 Відповісти
Та взагалі не цікаво, що там один кацап писав колись іншому. Кацапи це настілько брехлива нація, що вся їхня історія це суцільна пропаганда. Де гарантія, що цей лист не придуманий якимсь фсбшником 20 років назад і не підсунутий в архів? Там навіть назва країни фейк, тому що россія до Русі має таке ж відношення як гонорея до гонорару. Просто схожі слова. Ковирятися в цій бочкі лайна не маю ні найменшого бажання. Нехай здохнуть всі, і записи про їх існування знищити, щоб Рід людський не позорити.
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10.11.2024 18:05 Відповісти
Ворога треба знати в лице щоб ефективно знищувати.
Термін "россия" придумав німець петро перший по своїм причинам - тому це не фейк а хотелка.
А знати це треба щоб ефективно протистояти кацапський пропаганді сьогодні, завтра і наступним поколінням Українців.
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10.11.2024 18:11 Відповісти
Достатньо знати, що кацапи це кровожерливі потвори, і що не існує злочину, на який вони не здатні, а всякі пушкіни, достоєвскі, толстиє і інші виродки повинні бути в кунсткамері, а не в літературі. А вивчати так, потрібно. Як люди вивчають повадки і біологію колорадських жуків, для ефективного знищення.
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10.11.2024 18:23 Відповісти
Факти БЕЗ Аргументів - пшик.
Потрібно не просто знати ЧОМУ? - а доводити це АРГУМЕНТАМИ, щоб у тих хто сумнівається НЕ ЗАЛИШИЛОСЯ жодного шансу стати касапо-зомбі.
Саме тому існують касапські ждуни - вони НЕ ЗНАЮТЬ аргументів чому росія це фейк. Казати їм - росія це фейк - замало - потрібно АРГУМЕНТОВАНО доводити що росія це фейк.
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10.11.2024 18:53 Відповісти
Пора похоронить ленина, вернее испарить.
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10.11.2024 08:53 Відповісти
цього вову можна другим або третім...
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10.11.2024 08:59 Відповісти
Разверзлись с треском небеса,
И с визгом ринулись оттуда,
Срубая головы церквам
И славя красного царя,
Новоявленные иуды.

Тебя связали кумачом
И опустили на колени,
Сверкнул топор над палачом,
А приговор тебе прочел
Кровавый царь, великий Берий
***
Красного царя має замінити чемоданний - гойда.
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10.11.2024 11:58 Відповісти
Це цитата із пісні із назвою "расія", із серії хрустхранцускайбулкі.
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10.11.2024 16:59 Відповісти
Шо? Серйозно?
А я думав "хрустхранцускайбулкі" це коли кутузов наполеона вкусив за ягодіцу
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10.11.2024 17:08 Відповісти
Це всього-на всього блошині укуси...
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10.11.2024 09:03 Відповісти
Будь-який шлях починається з першого кроку ...
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10.11.2024 10:49 Відповісти
Дрони? А де сто ракет від зелі?
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10.11.2024 09:24 Відповісти
"Ідіть у сраку!" Від зелі, тільки наслідки травлення шлунку може бути, цей поц вдавиться, бо: "нікаму нічаго не должен, окромя своіх кракодітелей..."
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10.11.2024 10:09 Відповісти
Нарешті по москві. Треба було ще й ново-огарьово.
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10.11.2024 09:58 Відповісти
Без шасі не була б більша швидкість чи дальність, якщо це камікадзе?
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10.11.2024 10:04 Відповісти
давайте родненькие готовтесь в следущий раз в **. по кремлю.
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10.11.2024 10:57 Відповісти
Хм,атакувати Москву(напевно піар),де їх 99% що зіб*ють,коли є менш захищені але важливі цілі,наче таких безпілотників"повна бочка".
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10.11.2024 12:40 Відповісти
План "Унитаз" нужен.
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10.11.2024 15:23 Відповісти
у кацапів поки що відсутня ппо
їх можна бомбити всім , але його нажаль нема
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10.11.2024 15:25 Відповісти
Хріновому танцюристу яйця заважають?
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10.11.2024 16:28 Відповісти
Чому в радянський час усім всього не вистачало? Тому, що всіх багато, а всього мало!
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10.11.2024 17:01 Відповісти
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10.11.2024 17:29 Відповісти
Мрія ждунів . Жахіття ..
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10.11.2024 18:11 Відповісти
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10.11.2024 16:19 Відповісти
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10.11.2024 16:23 Відповісти
Починалося все з "Київ за три дні", а закінчиться черговими "ніжками Буша" ...
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10.11.2024 16:22 Відповісти
Або "ніжками Трампа" ...
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10.11.2024 16:25 Відповісти
Амінь!
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10.11.2024 18:14 Відповісти
Безвихідь гуманізму або в іншій інтерпретиції "історія вчить тому, що нічому не вчить" ...
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10.11.2024 18:26 Відповісти
А чому назвали операцію "кавйьор",а не "тапачкі"?)))
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10.11.2024 18:20 Відповісти
ох уж еті "уламкі"))))
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10.11.2024 19:51 Відповісти
План кавьор-самальот
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10.11.2024 22:46 Відповісти
 
 