Дрони атакували Москву: в аеропортах Домодєдово та Внукове оголошено план "Ковер". ВIДЕО

У Росії заявили про атаку українських безпілотників 10 листопада. В аеропортах Домодєдово і Внуково оголошено план "Ковер". Затримано рейси на виліт і на приліт. У Раменському Московської області лунали вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські Telegram-канали.

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що сили ППО у Раменському міському окрузі знищили 4 безпілотники, що летіли на Москву.

Жителі Раменського також повідомляли про звуки вибухів. На місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань і постраждалих немає. Фахівці екстрених служб працюють на місці події.

Згодом Собянін заявив про знищення ще 13 безпілотників. Він зазначив, що вони були знищені були знищені силами ППО Міноборони в міських округах Раменки, Домодєдово і Коломна.

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