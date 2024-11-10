Дроны атаковали Москву: в аэропортах Домодедово и Внуково объявлен план "Ковер". ВИДЕО
В России заявили об атаке украинских беспилотников 10 ноября. В аэропортах Домодедово и Внуково объявлен план "Ковер". Задержаны рейсы на вылет и на прилет. В Раменском Московской области раздавались взрывы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силы ПВО в Раменском городском округе уничтожили 4 беспилотника, летевших на Москву.
Жители Раменского также сообщали о звуках взрывов. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия.
Впоследствии Собянин заявил об уничтожении еще 13 беспилотников. Он отметил, что они были уничтожены силами ПВО Минобороны в городских округах Раменки, Домодедово и Коломна.
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(В.О.Зельцмановский)
Наприклад (О.С. Сирниківський).
Задачи определены, цели намечены - за работу товарищи.
Ось він і працює. На Кремль.
Що для д@пи лідора важливіше?
Кавьор - англійське позичання від cover - покриття.
В той час, коли "килим" - це оригінальна назва персидських виробів.
гойда.
Вангую що за років 10-20 російська мова на московії буде щось типу "падік, мірняк, марік, авдік" - дійсно як собаче гавкотіння.
Звичайно, що пушкін створив мову, що називається "літературна російська".
Звичано, що сам пушкін також придумав і "матєрні слова - матюки", якими сам сильно користувався.
Це у вас "зашореність та зацикленість" у розумінні слова "культура" та мови що придумав пушкін.
До прикладу лист пушкіна про те як він домагався та ує*б анну керн:
252. С. А. СОБОЛЕВСКОМУ
Вторая половина февраля 1828 г. Из Петербурга в Москву
Безалаберный!
Ты ничего не пишешь мне о 2100 р., мною тебе должных, а пишешь мне о M-me Kern, которую с помощию божией я на днях <***>. Вот в чем дело: хочешь ли оную сумму получить с «Московского вестника» - узнай, в состоянии ли они мне за нынешний
https://www.rvb.ru/pushkin/01text/10letters/1815_30/01text/1828/1435_252.htm
Термін "россия" придумав німець петро перший по своїм причинам - тому це не фейк а хотелка.
А знати це треба щоб ефективно протистояти кацапський пропаганді сьогодні, завтра і наступним поколінням Українців.
Потрібно не просто знати ЧОМУ? - а доводити це АРГУМЕНТАМИ, щоб у тих хто сумнівається НЕ ЗАЛИШИЛОСЯ жодного шансу стати касапо-зомбі.
Саме тому існують касапські ждуни - вони НЕ ЗНАЮТЬ аргументів чому росія це фейк. Казати їм - росія це фейк - замало - потрібно АРГУМЕНТОВАНО доводити що росія це фейк.
И с визгом ринулись оттуда,
Срубая головы церквам
И славя красного царя,
Новоявленные иуды.
Тебя связали кумачом
И опустили на колени,
Сверкнул топор над палачом,
А приговор тебе прочел
Кровавый царь, великий Берий
***
Красного царя має замінити чемоданний - гойда.
А я думав "хрустхранцускайбулкі" це коли кутузов наполеона вкусив за ягодіцу
їх можна бомбити всім , але його нажаль нема