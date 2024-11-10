Дроны атаковали Москву: в аэропортах Домодедово и Внуково объявлен план "Ковер". ВИДЕО

В России заявили об атаке украинских беспилотников 10 ноября. В аэропортах Домодедово и Внуково объявлен план "Ковер". Задержаны рейсы на вылет и на прилет. В Раменском Московской области раздавались взрывы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силы ПВО в Раменском городском округе уничтожили 4 беспилотника, летевших на Москву.

Жители Раменского также сообщали о звуках взрывов. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия.

Впоследствии Собянин заявил об уничтожении еще 13 беспилотников. Он отметил, что они были уничтожены силами ПВО Минобороны в городских округах Раменки, Домодедово и Коломна.

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