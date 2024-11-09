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Дроны СБУ и ССО атаковали Алексинский химкомбинат в Тульской области РФ, - источники

В ночь на субботу, 9 ноября, дроны СБУ и ССО поразили в Тульской области РФ Алексинский химический комбинат, производящий боеприпасы, порох и материалы для российского ВПК.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на собственные источники в СБУ.

По информации источников в СБУ, ночью по химкомбинату "прилетело" по меньшей мере 13 беспилотников. Из-за выброса кислот сейчас дымит оранжевым цветом ключевая цель - цех по производству пороха.

В 13:10 на объекте, который поразили дроны СБУ и ССО, зафиксирован дополнительный взрыв - загорелись химические вещества в результате предыдущих попаданий.

Читайте также: В Тульской области РФ атакован химкомбинат, производящий компоненты для российского ВПК, - ЦПД

Сам завод остановлен, персонал эвакуирован.

Источники также подтверждают поражение Алексинской ТЭЦ. Повреждена линия электропередачи напряжением 110 кВ.

Дрони СБУ та ССО атакували Алексінський хімкомбінат у Тульській області РФ

Что известно об Алексинском химкомбинате?

Алексинский химический комбинат специализируется на выпуске полимерных и композиционных материалов.

В прошлом году на фоне вторжения России в Украину Алексинский химический комбинат попал в санкционный список США, поскольку комбинат производит боеприпасы, "а также полимеры, лакокрасочные материалы и композиционные материалы для военно-промышленного комплекса России".

23 февраля 2024 года химкомбинат внесен в санкционный список стран Евросоюза, поскольку он "поставляет продукцию на принадлежащие государству предприятия по производству пороха, патронов и боеприпасов для Вооруженных сил РФ".

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Напомним, в ночь на субботу, 9 ноября 2024 года, дроны атаковали город Алексин в Тульской области РФ.

В свою очередь, Минобороны РФ уверяет, что в ночь на 9 ноября над территорией РФ якобы было сбито 50 беспилотников.

Автор: 

беспилотник (3586) россия (95497) СБУ (19890) ССО (526)


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Топ комментарии
+30
оранжовий дим - це добре, пішов оксид азоту. Значить влучили туди, де нітрується целюлоза, бо витікла концентрована азотна кислота.
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09.11.2024 16:13
+12
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09.11.2024 16:23
+10
"Рижий хвіст" це добре!
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09.11.2024 16:21
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Правила форума Совет форумчан
оранжовий дим - це добре, пішов оксид азоту. Значить влучили туди, де нітрується целюлоза, бо витікла концентрована азотна кислота.
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09.11.2024 16:13 Ответить
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09.11.2024 16:23 Ответить
Ще б дощу туди, або нехай пожежні змивають)))))
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09.11.2024 16:45 Ответить
пожежники там є, на АКХ є своя пожежна частина, але пожежники там зайняті своїм бізнесом - вирощують осетрів у пожежних водоймах.
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09.11.2024 20:08 Ответить
Тоді дощу треба! Взагалі дивуюсь кацапас - чому кислоту змивати не стали? Така цікава реакція була б))
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09.11.2024 20:25 Ответить
та нічого б не сталось. Через пару днів приїде цистерна, оброблять слаболужним розчином, та й на тому все. Звісно гарна спроба була, але нажаль у склад готової продукції не влучили. У дронів не вистачає точності.
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09.11.2024 20:45 Ответить
Ну хімічна реакція кацам сподобалась б))
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09.11.2024 22:10 Ответить
реакція чого з чим?
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09.11.2024 22:12 Ответить
Додавання води до кислоти..
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09.11.2024 23:39 Ответить
азотна кислота не реагує з водою, просто розчиняється.
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09.11.2024 23:47 Ответить
"Мєлочь но пріятно".
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09.11.2024 16:18 Ответить
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09.11.2024 17:10 Ответить
"Рижий хвіст" це добре!
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09.11.2024 16:21 Ответить
Прискорили нітрування. Замість тринітроцелюлози тринітро-пшик.
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09.11.2024 16:21 Ответить
Алєксінську ТЕЦ, яка живить енергією і теплом АХК можно було би рознести якісніше. Хай виробники пороху посидять в темряві і без тепла.
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09.11.2024 16:31 Ответить
Лікеро-горілчаний комбінат треба атакувать!...
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09.11.2024 16:36 Ответить
І потім підкинути кілька вагонів метилового..
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09.11.2024 16:46 Ответить
Ви пані такі кмітливі , аж сподобалося !
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09.11.2024 18:03 Ответить
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09.11.2024 19:07 Ответить
У них таких комбінатів, десятки. Та і цей швидко відновлять
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09.11.2024 16:51 Ответить
То не бомбить?
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09.11.2024 20:00 Ответить
таких тільки чотири. Ще ФКП "ППЗ", ФКП "ТПЗ" і ФКП "КПЗ".
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09.11.2024 20:50 Ответить
Чудова робота ЗСУ.
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09.11.2024 19:54 Ответить
"Ааранжевый тумаан, над нааами проплывает..."
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10.11.2024 06:09 Ответить
 
 