Дроны СБУ и ССО атаковали Алексинский химкомбинат в Тульской области РФ, - источники

В ночь на субботу, 9 ноября, дроны СБУ и ССО поразили в Тульской области РФ Алексинский химический комбинат, производящий боеприпасы, порох и материалы для российского ВПК.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на собственные источники в СБУ.

По информации источников в СБУ, ночью по химкомбинату "прилетело" по меньшей мере 13 беспилотников. Из-за выброса кислот сейчас дымит оранжевым цветом ключевая цель - цех по производству пороха.

В 13:10 на объекте, который поразили дроны СБУ и ССО, зафиксирован дополнительный взрыв - загорелись химические вещества в результате предыдущих попаданий.

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Сам завод остановлен, персонал эвакуирован.

Источники также подтверждают поражение Алексинской ТЭЦ. Повреждена линия электропередачи напряжением 110 кВ.

Что известно об Алексинском химкомбинате?

Алексинский химический комбинат специализируется на выпуске полимерных и композиционных материалов.

В прошлом году на фоне вторжения России в Украину Алексинский химический комбинат попал в санкционный список США, поскольку комбинат производит боеприпасы, "а также полимеры, лакокрасочные материалы и композиционные материалы для военно-промышленного комплекса России".

23 февраля 2024 года химкомбинат внесен в санкционный список стран Евросоюза, поскольку он "поставляет продукцию на принадлежащие государству предприятия по производству пороха, патронов и боеприпасов для Вооруженных сил РФ".

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Напомним, в ночь на субботу, 9 ноября 2024 года, дроны атаковали город Алексин в Тульской области РФ.

В свою очередь, Минобороны РФ уверяет, что в ночь на 9 ноября над территорией РФ якобы было сбито 50 беспилотников.