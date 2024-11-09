Дроны СБУ и ССО атаковали Алексинский химкомбинат в Тульской области РФ, - источники
В ночь на субботу, 9 ноября, дроны СБУ и ССО поразили в Тульской области РФ Алексинский химический комбинат, производящий боеприпасы, порох и материалы для российского ВПК.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на собственные источники в СБУ.
По информации источников в СБУ, ночью по химкомбинату "прилетело" по меньшей мере 13 беспилотников. Из-за выброса кислот сейчас дымит оранжевым цветом ключевая цель - цех по производству пороха.
В 13:10 на объекте, который поразили дроны СБУ и ССО, зафиксирован дополнительный взрыв - загорелись химические вещества в результате предыдущих попаданий.
Сам завод остановлен, персонал эвакуирован.
Источники также подтверждают поражение Алексинской ТЭЦ. Повреждена линия электропередачи напряжением 110 кВ.
Что известно об Алексинском химкомбинате?
Алексинский химический комбинат специализируется на выпуске полимерных и композиционных материалов.
В прошлом году на фоне вторжения России в Украину Алексинский химический комбинат попал в санкционный список США, поскольку комбинат производит боеприпасы, "а также полимеры, лакокрасочные материалы и композиционные материалы для военно-промышленного комплекса России".
23 февраля 2024 года химкомбинат внесен в санкционный список стран Евросоюза, поскольку он "поставляет продукцию на принадлежащие государству предприятия по производству пороха, патронов и боеприпасов для Вооруженных сил РФ".
Напомним, в ночь на субботу, 9 ноября 2024 года, дроны атаковали город Алексин в Тульской области РФ.
В свою очередь, Минобороны РФ уверяет, что в ночь на 9 ноября над территорией РФ якобы было сбито 50 беспилотников.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль