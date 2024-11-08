40 гексакоптеров "Vampire", способных работать ночью, передали подразделениям ВСУ. ФОТОрепортаж
Пятый президент и лидер "ЕС" Петр Порошенко передал подразделениям ВСУ 40 гексакоптеров "Vampire".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".
Это ударные БПЛА украинского производства способны переносить 15 кг боезаряда или иного груза, подниматься до 400 метров в высоту и имеют дальность полета до 10 км.
Они могут нести и сбрасывать различные типы снарядов - термобарические, кумулятивные, осколочно-фугасные, что позволяет эффективно поражать различные типы целей, в том числе танки и другую бронетехнику.
"Vampire" оснащены тепловизионными камерами, что позволяет использовать их ночью. Военные говорят, что "Вампиры" более устойчивы к вражескому РЭБу и имеют функцию возвращения домой.
"Их боятся. Они быстрые. Охотятся ночью. Это "Вампиры". Они помогают нам уничтожать россиян. Пусть враг знает: уже совсем скоро это оружие будет на фронте в руках лучших пилотов", - сказал Порошенко.
Также "Vampire" часто работают "курьерами" - доставляют передовым подразделениям продукты и воду в труднодоступные места.
Стоимость этой партии гексакоптеров - 34 миллиона гривен.
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А тепер уявіть якби населення не зробило помилку 2019
І ми зустріли б кацапа не з шашликом і ваЗеліном, а з Порохом і зброєю
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Реєстрація: 08.11.2024
Зараз зелені неофіти на лайно сходитимуть.
Ось така скумбрію по 8грн. купує моя Зеленка:
Не для того вони башляли купу бабла і смоктали все, що дають, а щоб потрапити на тепленькі місця і косити бабло