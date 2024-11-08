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Новости Фото Война
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40 гексакоптеров "Vampire", способных работать ночью, передали подразделениям ВСУ. ФОТОрепортаж

Пятый президент и лидер "ЕС" Петр Порошенко передал подразделениям ВСУ 40 гексакоптеров "Vampire".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".

Это ударные БПЛА украинского производства способны переносить 15 кг боезаряда или иного груза, подниматься до 400 метров в высоту и имеют дальность полета до 10 км.

Порошенко передав гексакоптери Vampire підрозділам ЗСУ

Они могут нести и сбрасывать различные типы снарядов - термобарические, кумулятивные, осколочно-фугасные, что позволяет эффективно поражать различные типы целей, в том числе танки и другую бронетехнику.

Порошенко передав гексакоптери Vampire підрозділам ЗСУ

Также читайте: Порошенко передал в войска 8 комплексов РЭБ "Ай-Петри"

"Vampire" оснащены тепловизионными камерами, что позволяет использовать их ночью. Военные говорят, что "Вампиры" более устойчивы к вражескому РЭБу и имеют функцию возвращения домой.

Порошенко передав гексакоптери Vampire підрозділам ЗСУ

"Их боятся. Они быстрые. Охотятся ночью. Это "Вампиры". Они помогают нам уничтожать россиян. Пусть враг знает: уже совсем скоро это оружие будет на фронте в руках лучших пилотов", - сказал Порошенко.

Также "Vampire" часто работают "курьерами" - доставляют передовым подразделениям продукты и воду в труднодоступные места.

Порошенко передав гексакоптери Vampire підрозділам ЗСУ

Стоимость этой партии гексакоптеров - 34 миллиона гривен.

Читайте: Нам очень нужна поддержка США, но Украина должна выполнить свою часть работы, - Порошенко

Автор: 

беспилотник (3867) помощь (7910) Порошенко Петр (19629)


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Топ комментарии
+17
Дякую , пане президенте
А тепер уявіть якби населення не зробило помилку 2019
І ми зустріли б кацапа не з шашликом і ваЗеліном, а з Порохом і зброєю
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08.11.2024 10:27 Ответить
+15
Супер техніка,нехай палять нечисть кацапську.А Порошенку респект!!!
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08.11.2024 10:24 Ответить
+13
Бомбери. Те, що треба для вибивання русні з посадок, особливо зараз, коли листя немає, і мінометних мін - теж.
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08.11.2024 10:27 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
та куди йому до мега волонтерів пердули та стервенка....
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08.11.2024 10:23 Ответить
Як би Петро Олексійович не був нардепом, тцк оголосило б у розшук.
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08.11.2024 11:03 Ответить
Ти його вік бачив ? А ще він діабетик , і на всі сто ходив в ТЦК і обновив дані , бо це Порошенко , він закони не порушує.
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08.11.2024 11:12 Ответить
Ви розумієте що таке іронія?
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08.11.2024 14:08 Ответить
Виправилась ! )
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08.11.2024 14:32 Ответить
перепрошую, але насправді Пританцулі підхомутинніковій...
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08.11.2024 12:27 Ответить
Супер техніка,нехай палять нечисть кацапську.А Порошенку респект!!!
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08.11.2024 10:24 Ответить
Бомбери. Те, що треба для вибивання русні з посадок, особливо зараз, коли листя немає, і мінометних мін - теж.
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08.11.2024 10:27 Ответить
Дякую , пане президенте
А тепер уявіть якби населення не зробило помилку 2019
І ми зустріли б кацапа не з шашликом і ваЗеліном, а з Порохом і зброєю
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08.11.2024 10:27 Ответить
Я впевнений що кацапи взагалі б не напали ...
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08.11.2024 10:38 Ответить
супер..., кожному, хто допомагає у придбанні зброї, яка вбиває русню велике людське спасибі...
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08.11.2024 10:30 Ответить
Ооооо.Мій Президент!Дякую,Петре Олексійовичу!
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08.11.2024 10:33 Ответить
Ні. Твій президент-завхоз ОП з підвала якого ти строчиш.
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08.11.2024 10:47 Ответить
Свіжеспечена:

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Реєстрація: 08.11.2024
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08.11.2024 10:50 Ответить
Мабуть смачна пайка з лопати ОПи ...
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08.11.2024 10:47 Ответить
Круть
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08.11.2024 10:43 Ответить
А я грішним ділом думав що МО передало. Яка наївність. Ох,клятий барига.
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08.11.2024 10:46 Ответить
Черговий ляпас зеленим крадіям-копупціонерам!
Зараз зелені неофіти на лайно сходитимуть.
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08.11.2024 10:51 Ответить
як соромливо приховане в заголовку прізвище автора ініціативи... якісь невідомі альтруїсти
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08.11.2024 10:55 Ответить
чому в заголовках пишуть "передали" без зазначення прізвища Порошенка?? коли мова про стерненка чи кличка, то завжди на весь світ оголошують
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08.11.2024 10:56 Ответить
Шифруються інтригани😃 . Але якщо серйозно тому що нехочуть накликати на себе зайвий клопіт. Адже прізвище Порошенко для зелених наче червона шмата для бугая.
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08.11.2024 10:59 Ответить
За розмірами особистих грошових внесків у допомогу ЗСУ Порошенку немає рівних.
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08.11.2024 10:59 Ответить
Тааак!! Доводьте своїми діями, пане Порошенко, зе!падло - або до передозу, або до інсульту))) пофігу до чого, аби скоріше. Бо воно наш вирок..вибори в дії намалює й хана Україні..
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08.11.2024 11:11 Ответить
Чисто теоретично він може бути в.о. Президента.
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08.11.2024 11:40 Ответить
політика редакції, не згадувати прізвище П.О. у заголовках- це намагання не травмувати психіку головного зебіла чи вавививерженців? Так я їх підтримаю...

Ось така скумбрію по 8грн. купує моя Зеленка:
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08.11.2024 12:33 Ответить
👍👍👍
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08.11.2024 12:34 Ответить
Крвсавчік
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08.11.2024 13:07 Ответить
Цікаво, а хоч один з тих міліонерів- інвалідів- прокурорів, суддів хоч копійку дав на ЗСУ за весь час війни. А вироки та справи починають - Іменем України....
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08.11.2024 13:08 Ответить
Риторичне питання...
Не для того вони башляли купу бабла і смоктали все, що дають, а щоб потрапити на тепленькі місця і косити бабло
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08.11.2024 13:44 Ответить
не встиг залапати чергових 73/43%зебілів до кондуїту. Захрестили...
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08.11.2024 13:23 Ответить
 
 