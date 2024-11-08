40 гексакоптерів "Vampire", здатних працювати вночі, передали підрозділам ЗСУ. ФОТОрепортаж

П'ятий президент та лідер "ЄС" Петро Порошенко передав підрозділам ЗСУ 40 гексакоптерів "Vampire".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

Це ударні БПЛА українського виробництва здатні переносити 15 кг боєзаряду чи іншого вантажу, підніматись до 400 метрів у висоту і мають дальність польоту до 10 км.

Вони можуть нести й скидати різні типи снарядів — термобаричні, кумулятивні, осколково-фугасні, що дає змогу ефективно вражати різні типи цілей, зокрема танки й іншу бронетехніку.

Також читайте: Порошенко передав у війська 8 комплексів РЕБ "Ай-Петрі"

"Vampire" оснащено тепловізійними камерами, що дозволяє використовувати їх вночі. Військові кажуть, що "Вампіри" стійкіші до ворожого РЕБу і мають функцію повернення додому.

"Їх бояться. Вони швидкі. Полюють уночі. Це – "Вампіри". Вони допомагають нам нищити росіян. Нехай ворог знає: вже зовсім скоро ця зброя буде на фронті в руках найкращих пілотів", - сказав Порошенко.

Також "Vampire" часто працюють "кур'єрами" - доставляють передовим підрозділам харчі та воду у важкодоступні місця.

Вартість цієї партії гексакоптерів – 34 мільйони гривень.

Читайте: Нам дуже потрібна підтримка США, але Україна має виконати свою частину роботи, - Порошенко