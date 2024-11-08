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Новини Фото Війна
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40 гексакоптерів "Vampire", здатних працювати вночі, передали підрозділам ЗСУ. ФОТОрепортаж

П'ятий президент та лідер "ЄС" Петро Порошенко передав підрозділам ЗСУ 40 гексакоптерів "Vampire".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

Це ударні БПЛА українського виробництва здатні переносити 15 кг боєзаряду чи іншого вантажу, підніматись до 400 метрів у висоту і мають дальність польоту до 10 км.

Порошенко передав гексакоптери Vampire підрозділам ЗСУ

Вони можуть нести й скидати різні типи снарядів — термобаричні, кумулятивні, осколково-фугасні, що дає змогу ефективно вражати різні типи цілей, зокрема танки й іншу бронетехніку.

Порошенко передав гексакоптери Vampire підрозділам ЗСУ

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"Vampire" оснащено тепловізійними камерами, що дозволяє використовувати їх вночі. Військові кажуть, що "Вампіри" стійкіші до ворожого РЕБу і мають функцію повернення додому.

Порошенко передав гексакоптери Vampire підрозділам ЗСУ

"Їх бояться. Вони швидкі. Полюють уночі. Це – "Вампіри". Вони допомагають нам нищити росіян. Нехай ворог знає: вже зовсім скоро ця зброя буде на фронті в руках найкращих пілотів", - сказав Порошенко.

Також "Vampire" часто працюють "кур'єрами" - доставляють передовим підрозділам харчі та воду у важкодоступні місця.

Порошенко передав гексакоптери Vampire підрозділам ЗСУ

Вартість цієї партії гексакоптерів – 34 мільйони гривень.

Читайте: Нам дуже потрібна підтримка США, але Україна має виконати свою частину роботи, - Порошенко

Автор: 

безпілотник (4450) допомога (8493) Порошенко Петро (15204)


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Топ коментарі
+17
Дякую , пане президенте
А тепер уявіть якби населення не зробило помилку 2019
І ми зустріли б кацапа не з шашликом і ваЗеліном, а з Порохом і зброєю
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08.11.2024 10:27 Відповісти
+15
Супер техніка,нехай палять нечисть кацапську.А Порошенку респект!!!
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08.11.2024 10:24 Відповісти
+13
Бомбери. Те, що треба для вибивання русні з посадок, особливо зараз, коли листя немає, і мінометних мін - теж.
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08.11.2024 10:27 Відповісти
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та куди йому до мега волонтерів пердули та стервенка....
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08.11.2024 10:23 Відповісти
Як би Петро Олексійович не був нардепом, тцк оголосило б у розшук.
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08.11.2024 11:03 Відповісти
Ти його вік бачив ? А ще він діабетик , і на всі сто ходив в ТЦК і обновив дані , бо це Порошенко , він закони не порушує.
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08.11.2024 11:12 Відповісти
Ви розумієте що таке іронія?
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08.11.2024 14:08 Відповісти
Виправилась ! )
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08.11.2024 14:32 Відповісти
перепрошую, але насправді Пританцулі підхомутинніковій...
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08.11.2024 12:27 Відповісти
Супер техніка,нехай палять нечисть кацапську.А Порошенку респект!!!
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08.11.2024 10:24 Відповісти
Бомбери. Те, що треба для вибивання русні з посадок, особливо зараз, коли листя немає, і мінометних мін - теж.
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08.11.2024 10:27 Відповісти
Дякую , пане президенте
А тепер уявіть якби населення не зробило помилку 2019
І ми зустріли б кацапа не з шашликом і ваЗеліном, а з Порохом і зброєю
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08.11.2024 10:27 Відповісти
Я впевнений що кацапи взагалі б не напали ...
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08.11.2024 10:38 Відповісти
супер..., кожному, хто допомагає у придбанні зброї, яка вбиває русню велике людське спасибі...
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08.11.2024 10:30 Відповісти
Ооооо.Мій Президент!Дякую,Петре Олексійовичу!
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08.11.2024 10:33 Відповісти
Ні. Твій президент-завхоз ОП з підвала якого ти строчиш.
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08.11.2024 10:47 Відповісти
Свіжеспечена:

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Реєстрація: 08.11.2024
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08.11.2024 10:50 Відповісти
Мабуть смачна пайка з лопати ОПи ...
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08.11.2024 10:47 Відповісти
Круть
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08.11.2024 10:43 Відповісти
А я грішним ділом думав що МО передало. Яка наївність. Ох,клятий барига.
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08.11.2024 10:46 Відповісти
Черговий ляпас зеленим крадіям-копупціонерам!
Зараз зелені неофіти на лайно сходитимуть.
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08.11.2024 10:51 Відповісти
як соромливо приховане в заголовку прізвище автора ініціативи... якісь невідомі альтруїсти
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08.11.2024 10:55 Відповісти
чому в заголовках пишуть "передали" без зазначення прізвища Порошенка?? коли мова про стерненка чи кличка, то завжди на весь світ оголошують
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08.11.2024 10:56 Відповісти
Шифруються інтригани😃 . Але якщо серйозно тому що нехочуть накликати на себе зайвий клопіт. Адже прізвище Порошенко для зелених наче червона шмата для бугая.
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08.11.2024 10:59 Відповісти
За розмірами особистих грошових внесків у допомогу ЗСУ Порошенку немає рівних.
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08.11.2024 10:59 Відповісти
Тааак!! Доводьте своїми діями, пане Порошенко, зе!падло - або до передозу, або до інсульту))) пофігу до чого, аби скоріше. Бо воно наш вирок..вибори в дії намалює й хана Україні..
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08.11.2024 11:11 Відповісти
Чисто теоретично він може бути в.о. Президента.
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08.11.2024 11:40 Відповісти
політика редакції, не згадувати прізвище П.О. у заголовках- це намагання не травмувати психіку головного зебіла чи вавививерженців? Так я їх підтримаю...

Ось така скумбрію по 8грн. купує моя Зеленка:
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08.11.2024 12:33 Відповісти
👍👍👍
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08.11.2024 12:34 Відповісти
Крвсавчік
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08.11.2024 13:07 Відповісти
Цікаво, а хоч один з тих міліонерів- інвалідів- прокурорів, суддів хоч копійку дав на ЗСУ за весь час війни. А вироки та справи починають - Іменем України....
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08.11.2024 13:08 Відповісти
Риторичне питання...
Не для того вони башляли купу бабла і смоктали все, що дають, а щоб потрапити на тепленькі місця і косити бабло
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08.11.2024 13:44 Відповісти
не встиг залапати чергових 73/43%зебілів до кондуїту. Захрестили...
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08.11.2024 13:23 Відповісти
 
 