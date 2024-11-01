Петро Порошенко передав у війська 8 комплексів РЕБ "Ай-Петрі".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Сьогодні ми одночасно передаємо 8 комплексів протидії технічній розвідці ворога "Ай-Петрі". Навесні цього року, коли ми розпочинали цей проєкт, встигали виробити та передати воїнам два комплекси щомісяця. А вже в жовтні встановили рекорд — 18 "Ай-Петрі", які зійшли з конвеєра", – розповів Порошенко. Вартість восьми комплексів – 50 млн гривень.

"Вони поїдуть на кожен напрямок фронту та до підрозділів, що представляють різні роди військ. Відтепер прикриватимуть Військово-Морські Сили на Одещині, Херсонщині та Запоріжжі, 116 бригаду Сухопутних військ на Луганщині, спецуру з підрозділу "Омега", штурмовиків з 4 бригади та фахівців з дронів "Птахи Мадяра" на Сході. Ну і, звісно, комплекс пішов для 18 центру ПДТР", – зазначив лідер "ЄС".

Нагадуємо, у листопаді минулого року Петро Порошенко повідомив про інвестування 150 млн грн в розробку новітньої системи протидії засобам технічної розвідки, яку згодом назвали "Ай-Петрі СВ". Наразі фінансування проєкту перевищило 200 млн грн, на фронт передали вже десятки комплексів.