УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6504 відвідувача онлайн
Новини Війна
3 527 54

Порошенко передав у війська 8 комплексів РЕБ "Ай-Петрі"

Петро Порошенко передав у війська 8 комплексів РЕБ "Ай-Петрі".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Порошенко передав ЗСУ чергову партію РЕБ Ай-Петрі

"Сьогодні ми одночасно передаємо 8 комплексів протидії технічній розвідці ворога "Ай-Петрі". Навесні цього року, коли ми розпочинали цей проєкт, встигали виробити та передати воїнам два комплекси щомісяця. А вже в жовтні встановили рекорд — 18 "Ай-Петрі", які зійшли з конвеєра", – розповів Порошенко. Вартість восьми комплексів – 50 млн гривень.

Порошенко передав ЗСУ чергову партію РЕБ Ай-Петрі

"Вони поїдуть на кожен напрямок фронту та до підрозділів, що представляють різні роди військ. Відтепер прикриватимуть Військово-Морські Сили на Одещині, Херсонщині та Запоріжжі, 116 бригаду Сухопутних військ на Луганщині, спецуру з підрозділу "Омега", штурмовиків з 4 бригади та фахівців з дронів "Птахи Мадяра" на Сході. Ну і, звісно, комплекс пішов для 18 центру ПДТР", – зазначив лідер "ЄС".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Порошенку на фронті подарували збитий "Ланцет" – для посилення технології РЕБ "Ай-Петрі". ФОТО

Нагадуємо, у листопаді минулого року Петро Порошенко повідомив про інвестування 150 млн грн в розробку новітньої системи протидії засобам технічної розвідки, яку згодом назвали "Ай-Петрі СВ". Наразі фінансування проєкту перевищило 200 млн грн, на фронт передали вже десятки комплексів.

Автор: 

Порошенко Петро (15233) РЕБ (177)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+21
Такі новини підривають у мене віру в ПрезЕдента Голобородька. Піду подивлюся Єдиний Марафон і пару серій ;Слуга народа;.
показати весь коментар
01.11.2024 21:27 Відповісти
+20
Я звичайно таки вибачаюсь но маю спитати *********, - а от скільки та чого для потреб ЗСУ передав фонд вами посадженого на шію народу та вже простроченого Вальоді Зеленського?
показати весь коментар
01.11.2024 21:36 Відповісти
+18
показати весь коментар
01.11.2024 21:35 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Такі новини підривають у мене віру в ПрезЕдента Голобородька. Піду подивлюся Єдиний Марафон і пару серій ;Слуга народа;.
показати весь коментар
01.11.2024 21:27 Відповісти
Яка віра коли воно шмалить, зраджує і тире все підряд?

показати весь коментар
02.11.2024 09:46 Відповісти
А хтось на дороги мільярди викидує
показати весь коментар
01.11.2024 21:29 Відповісти
показати весь коментар
01.11.2024 21:35 Відповісти
Так не власні ж міліарди а з наших кішень та за рахунок життя солдатів.
показати весь коментар
01.11.2024 21:38 Відповісти
Ракети,на 720 км.,розроблені при Порошенко,зє потужно знищів,незламно закатуючи їх в асфальт і нищачі обороні споруди Пороха.
показати весь коментар
01.11.2024 21:38 Відповісти
Не ведися, бо цей кадр - це бот ферми подляка
показати весь коментар
01.11.2024 21:51 Відповісти
Можливо. Але є варіації!
1. Повній зєбіл.
2. Просто тіло з діагнозом "рАсЄянін".
Громадянство і національна приналежність для діагнозу несутеві!
Типовий приклад - Зеленський В.О.
показати весь коментар
02.11.2024 09:57 Відповісти
Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (IRCM), договір між СРСР і США, підписаний Михайлом Горбачовим і Рональдом Рейганом 8 грудня 1987 року в ході радянсько-американської зустрічі на вищій рівні у Вашингтоні.



Балістичні ракети поділялися на міжконтинентальні (понад 5000 км), середньої (від 500 до 5000 км) та малої (від 150 до 500 км) дальності.



Договір набув чинності 1 червня 1988 року. Договір вперше в історії дозволив ліквідувати цілий клас озброєнь: сторони зобов'язалися знищити всі комплекси балістичних і крилатих ракет наземного базування середньої (1000-5500 км) та меншої (від 500 до 1000 км) дальності, а також не виробляти, не випробовувати та не розгортати ракети у майбутньому.



Після кількох взаємних звинувачень у порушенні ДРСМД сторони у лютому 2019 року заявили про зупинення дотримання своїх зобов'язань за Договором. 2 серпня 2019 року Договір остаточно припинив свою дію.

За договором Україна теж не повинна мати та розробляти

ракети малої (від 150 до 500 км.) дальності.



З 3 серпня 2019 року по 24 лютого 2022 року йо Й го багато ракет дальністю 150-500 км можна було зробити ?

маючи таких як В'ячеслав Богуслаєв у "Мотор Січі" та інших як Ви помічників, які тільки гадять у гугл-ефірі.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 6 березня 2019 року на засіданні РНБО Президент України Петро Порошенко висловив чітку позицію України щодо підтримки США у їхньому рішенні про вихід з ДРСМД та зазначив, що Україна залишає за собою право створювати збройні системи, необхідні для забезпечення своєї обороноздатності, у тому числі відповідне ракетне озброєння.

А саме: конструкторські бюро і українська оборонна промисловість отримали завдання на розроблення високоточних ракет підвищеного радіуса дії, які здатні вражати цілі далеко в тилу ворога.
Оскільки Верховна Рада України ніколи не ратифікувала зазначену угоду, Україна неухильно дотримувалась положень ДРСМД фактично на добровільній основі.

не гадьте у гугл-ефірі. Дякую.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8E_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
показати весь коментар
01.11.2024 21:52 Відповісти
Саме так! Ракети(Грім/Сапсан),згідно з цими договорами мали радіус ДО 500км. Їх планували передати замовнику.
Але! Існував додадковий розгіний блок,(для внутрішнього користуваня)який дозволяв вражати в раіусі 720км.
І Україна не є єиною країною,яка МАЛА(МАЄ)такі модифікації.
Так,що не треба засмічувати стрічку загальновідомими текстами договорів!
показати весь коментар
02.11.2024 08:37 Відповісти
маючи таких як В'ячеслав Богуслаєв у "Мотор Січі" та інших як Ви помічників всемогутніх, всевидящих та всесильних, які тільки гадять у гугл-ефірі, знають дє планували - що розробляли - що розробили та ......

Легким рухом руки дивані війська перетворюються на багатоцільовий тактичний радар та багатоцільову ракету тактического кушетно-эсперного типа ближнего и дальнего радиуса действия для внутрішнього користуваня.....
показати весь коментар
02.11.2024 10:37 Відповісти
Богуслаєв і "мотор січ" до "сапсана" мають такеж відношеня як і ви!
А от "всемогутній,всевидячий та не досить всесильний,який тільки гадить" - це в нас ****************,найвеличніший пісюніст,підор **********,незламний боневтік і тд,і тп - сонцесяйний Бубочка і Єрмак пророк(регент) його!
показати весь коментар
02.11.2024 13:58 Відповісти
Найдовша і захоплююча подорож починається зі слів - я знаю найкоротшу дорогу до перемоги . Я так розумію у Вас є факти зловживань. Ви як гідний чоловік віднесить усі відомі тільки тобі (тільки тобі ) матеріали в СБУ та Прокуратуру України , та звістно у НАБУ….. там розберуться , або це факти або твоі диванні провокаціі та отримаєшь 5 cвоїх % …… та задонатиш на дрони…… (або це нові методички за листопад-
показати весь коментар
06.11.2024 10:28 Відповісти
Як с радіусом 20 кілометрів можно звільнити Крим? - поступово
показати весь коментар
01.11.2024 21:57 Відповісти
Як звільняли ордло ДО 2019,коли зє забронив відповідати на обстріли і почав потужне і незламне розведеня/розмінуваня.
показати весь коментар
02.11.2024 10:03 Відповісти
Це таке ж дурне запитання, так само як з Прицільною дальністью АК-47 у 1000м можно звільнити Крим?
показати весь коментар
01.11.2024 21:59 Відповісти
ти малорос погано намагаєшся
показати весь коментар
01.11.2024 23:15 Відповісти
Це Пороховокація!
показати весь коментар
01.11.2024 21:32 Відповісти
На це зє відповість черговим гундосиком потужної незламності ввечорі,бо нічого іншого (окрім мародерити) не вміє!
показати весь коментар
01.11.2024 21:34 Відповісти
Я звичайно таки вибачаюсь но маю спитати *********, - а от скільки та чого для потреб ЗСУ передав фонд вами посадженого на шію народу та вже простроченого Вальоді Зеленського?
показати весь коментар
01.11.2024 21:36 Відповісти
міліон потужності і мільярд незламності. а ще будка для Патрона
показати весь коментар
01.11.2024 21:39 Відповісти
а кожен вечір потужні відосики це вам не хухри-мухри. куди Порошенко зі своїми Ай-Петрі. 73% зеідіоти-я вірно кажу?
показати весь коментар
01.11.2024 21:50 Відповісти
І от скажить мені після цього він не падлюка?
показати весь коментар
01.11.2024 21:52 Відповісти
Марна справа постучатись до їх розуму. Вони реагують лише на емоційну подачу інформаційного лайна
показати весь коментар
01.11.2024 21:44 Відповісти
он, вони тобі відповідають, щоправда, лише парою - та
Щось втямив? А на твоє ІQ тобі гріх скаржитись...
показати весь коментар
01.11.2024 22:01 Відповісти
О как, что случилось? В заголовке теперь пишут Порошенко)) Раньше было бы просто: "Передали в войска..." 😉
показати весь коментар
01.11.2024 21:40 Відповісти
Они тебе фото ОНЛАЙН вывесили , чтоб ты напрягся ? Дальше сам додумаешь ?
показати весь коментар
01.11.2024 21:46 Відповісти
до речі, це фото - з якого
показати весь коментар
01.11.2024 21:54 Відповісти
до речі, це фото з якогось київського підприємства. Порох не повідомляв, що він цю техніку відвозив на фронт. Значить, за нею бійці самі в Київ приїхали.
показати весь коментар
01.11.2024 21:56 Відповісти
Реєстрація: 25.10.2024

1). Я з Вами на одному полі не сиділа. Дякую.

2). Іскандер-М літає не онлайн.

3). Напрягаются на похоронах, та у сізо ....
показати весь коментар
01.11.2024 22:00 Відповісти
Вот барыга как на Ураине наживается . Всё передаёт ЗСУ комплексы реб , и другую технику и оборудование .Есть фонд ПОРОШЕНКО , есть переданые ЗСУ приборы и оборудование , техника и прочее . Где фонд ЗЕЛЕНСКОГО и переданное на ЗСУ оборудование и техника ?
показати весь коментар
01.11.2024 21:44 Відповісти
Петро Порошенко передав у війська 8 комплексів РЕБ "Ай-Петрі"

Ач!
Навіть комплекс назвою своєю свідчить, що у захваті від дій пана Петра!
)))
показати весь коментар
01.11.2024 21:52 Відповісти
От "барига": і дрони, і РЕБ, і вантажівки купує, причому за свої кошти. А зе-чмо, навіть за державні цього не можуть зробити, тільки *******.
показати весь коментар
01.11.2024 21:59 Відповісти
Петр Алексеевич. .барыга .все барыжит и барыжит для ЗСУ... Спасибо!!
А опа ярмака ...няма закона.как забрать 6 лямов долларов из дивана
Слуги народа...
Дебилы ваш выбор в 19 ..хоть пАржом ?
Ржачно придурки...почитатели кварталов 95... И рассмеши комика...
Шесть тысяч долларов учителям...
А остальным как оказалось ..по тысяче гривен...любителям урино терапии в очи !!
показати весь коментар
01.11.2024 22:04 Відповісти
Баригааааааааааа!
показати весь коментар
01.11.2024 22:09 Відповісти
Коли один донатить і купує для держави та арміі за своі кошти і зі своєі кішені, другий у той самий час грабує ту ж саму державу та армію, і набиває своі кішені.....Або коли ми почуємо та побачимо що наш піськограй або хтось з його зеленоі шобли задонатив чи купив хоча б шось для військових...? Поки що ми бачимо що за два роки війни 153 з 274 членів партіі ..Слуги народу", колишні весільні фотографи , тамади або просто друзі та знайомі зеленського . і всі ті хто так чи інакше наближений до 95-го кварталу-які були ..голі та босі", і які ніколи не мали та не мають власного бізнесу і яких зеленський привів до влади- стали офіційно Мільонерами! ......
показати весь коментар
01.11.2024 22:12 Відповісти
Уважаю ! Это Человек !!!
показати весь коментар
01.11.2024 22:18 Відповісти
Допомагає ,рятує ,українськіх Воїнів, але Петро, останім часом сумний став...важко йому ...зеленська шобла здає Україну ,розкрадають на радість % та ждунам ...
показати весь коментар
01.11.2024 22:21 Відповісти
Ребята Украинцы ! Вы выстоите против северо-корейско - рашистского ига ! Слава всем вменяемым людям !!!
показати весь коментар
01.11.2024 22:24 Відповісти
Бутусову особое уважение от русскоязычных украинцев !
показати весь коментар
01.11.2024 22:36 Відповісти
Дякуємо,, Петре Олексійовичу.
показати весь коментар
01.11.2024 22:37 Відповісти
показати весь коментар
01.11.2024 22:44 Відповісти
Дякуємо!
показати весь коментар
02.11.2024 01:02 Відповісти
Дякую
показати весь коментар
02.11.2024 06:59 Відповісти
Сьогодні зранку https://t.me/PresidentPoroshenko/11128 Петро Порошенко з командою (ГО "Справа Громад") вирушив на фронт з великою передачею, яка закриває потреби 18 бригад. Отже, пішло в ЗСУ:
🔹6 квадроциклів;
🔹3 прально-душових комплекси;
🔹пересувна авторемонтна майстерня;
🔹300 FPV-дронів «Старк» 8";
🔹400 FPV-дронів «Вирій» 8";
🔹300 FPV-дронів «Вирій» 10";
🔹16 Mavic 3T;
🔹2 планери для комплексу «Н10 Poseidon»;
🔹32 комплекси купольного РЕБ «Шатро» 4Д на рамі;
🔹15 додаткових модулів до «Шатро» 3Д;
🔹15 детекторів дронів «Ванільний цукорок»;
🔹27 комплектів супутникової системи Starlink «Аdaptis»;
🔹15 ЕсоFlow;
🔹8 генераторів;
🔹132 пічки;
🔹456 шин для HMMWV, ЗІЛ, МАЗ, УРАЛ, КрАЗ;
🔹вантаж електроніки.
Цей чималий список - це замовлення, яке отримане від Сил ССО, десантників та морських піхотинців, інженерних та розвідувальних батальйонів. І це ще 37 000 000 грн, які інвестовано Фондом Порошенка і частково ГО "Справа Громад" у помсту ворогу та нашу Перемогу.
Бажаючим донатити в ГО "Справа Громад":
ПРИВАТ24 - 5169 3305 3948 0845
ІНШІ БАНКИ - 5375 4115 0177 8331
показати весь коментар
02.11.2024 13:44 Відповісти
Поки Порошенко сьогодні на фронті роздає волонтерську допомогу ЗСУ, https://t.me/PresidentPoroshenko/11153 внутрішні вороги України арештували рахунки підприємств Петра Порошенка , про що він особисто повідомляє в пості:
"Тут, на фронті, хочеться передати вітання пану Татарову, який поставив завдання прокурорам-«інвалідам». Ті заарештували рахунки моїх підприємств, щоб перешкодити виділенню коштів на підтримку Армії.
Без відкриття кримінальних справ, без будь-яких статусів або підозр. Наказ заарештувати рахунки як речовий доказ і поновити ганебну практику, яка триває понад два роки.
Не бавтеся! Бо, коли було важко, ви, прокурорські «інваліди», втекли з Києва, спаливши кримінальні справи. Тому зараз, якщо не можете допомогти, то хоча б не заважайте. Та не думайте, що вам вдасться сховатися від відповідальності.
Справді, я вітав слова Президента Зеленського про те, що країні потрібна єдність. Але я не думаю, що це та єдність, якої від вас чекає український народ і наші партнери".
показати весь коментар
02.11.2024 23:03 Відповісти
 
 