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Новини Війна
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Порошенку на фронті подарували збитий "Ланцет" – для посилення технології РЕБ "Ай-Петрі". ФОТО

Порошенку подарували російський дрон Ланцет

Під час поїздки на східний фронт з великою партією техніки для 15-ти бригад Петро Порошенко отримав унікальний подарунок – російський дрон "Ланцет", який приземлили наші військові.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Ці ударні БПЛА завдають величезної шкоди нашій армії. Для протидії "Ланцетам" та дронам-розвідникам "Орлан", "Зала", "Суперкам", які їх коригують, були розроблені комплекси РЕБ "Ай-Петрі СВ". Десятки комплексів вже прикривають сотні кілометрів фронту. Але технологічна битва триває, ворог постійно вдосконалює свої дрони-камікадзе, змінює частоти – тож наші інженери потребують зворотнього звʼязку від бійців.

російський ударний дрон Ланцет

Отримати ворожий дрон неушкодженим дуже важко – зазвичай їх збивають, вони вибухають. А цей – ще й новий, виробництва 2023 року. Тому інженери його ретельно розберуть, щоб дослідити всі технологічні подробиці і внести відповідні корективи для протидії цій зброї.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 18-й центр протидії технічним розвідкам отримав два комплекси РЕБ "Ай-Петрі СВ". ФОТО

У листопаді минулого року Петро Порошенко повідомив про інвестування 150 млн грн в розробку новітньої системи протидії засобам технічної розвідки, яку згодом назвали "Ай-Петрі СВ". Наразі фінансування проєкту перевищило 200 млн грн, на фронт передали вже десятки комплексів.

Автор: 

Порошенко Петро (15195) дрони (4932) РЕБ (161)


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Топ коментарі
+39
Дякую Вам пане Президенте!
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25.10.2024 19:43 Відповісти
+33
Це ІПСО. Не може бути такого. В тєлємарахвонє не прописано.
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25.10.2024 19:39 Відповісти
+32
Довіряють Петру ❤️...ну і Слава Богу !!! Слава ЗСУ !!!💙💛
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25.10.2024 19:41 Відповісти
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Це ІПСО. Не може бути такого. В тєлємарахвонє не прописано.
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25.10.2024 19:39 Відповісти
Гидота рідкісна ці ланцети. А КАБи ще більша....
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25.10.2024 19:41 Відповісти
Довіряють Петру ❤️...ну і Слава Богу !!! Слава ЗСУ !!!💙💛
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25.10.2024 19:41 Відповісти
Дякую Вам пане Президенте!
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25.10.2024 19:43 Відповісти
Плідна співпраця.
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25.10.2024 19:46 Відповісти
Що заважає скопіювати їх і запускати по кацапах.
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25.10.2024 19:46 Відповісти
Ліцензія...10 лип. 2024 р. - Росія вже понад 10 років виробляє безпілотники "Форпост", "Ланцет", Hero-400ec, Bird Eye-400, Searcher та "Застава" за ліцензією Ізраїлю.
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25.10.2024 19:49 Відповісти
посрати на ліцензію, тут зовсім інше.
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25.10.2024 22:13 Відповісти
Прийдеться судитись з Ізраїлем.
Це їхній патент.
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25.10.2024 19:50 Відповісти
Скажуть, ми скопіювали у кацапів.
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25.10.2024 19:56 Відповісти
Копіювати завжди складніше чим створити щось своє . Он москаль скільки вкрав-скопіював і що копії стали кращі за оригінали .
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25.10.2024 20:04 Відповісти
Реверсивна інженерія.
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25.10.2024 20:45 Відповісти
Не кричи. Все буде добре.
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25.10.2024 19:52 Відповісти
Тут він правильно "кричить"... Бо нічого дарма "язиком теліпать"... Британці "Енігму" отримали в руки ще в перший період війни... Але мовчали про це до кінця війни... Навіть власне місто не пожаліли - підставили під жорстоке бомбардування (Ковентрі) - аби тільки не видавать таємниці заволодіння цією "машинкою". А тепер кацапи будуть мінять частоти управління "Ланцетами"... Ще-б серійний номер показали...
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25.10.2024 20:35 Відповісти
Наївний як мала дитина. Частоти по ланцетах знають майже з перших днів війни і по аналізаторах спектру чітко бачать що летить. Ланцет, орлан чи ще яка вундервафля.
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25.10.2024 22:02 Відповісти
Ну-ну...
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26.10.2024 04:33 Відповісти
Що ну ну? Забивай в гугл: "РАДІОЕЛЕКТРОННА ПРОТИДІЯ БЕЗПІЛОТНИМ ЛІТАЛЬНИМ АПАРАТАМ "ЛАНЦЕТ".
І одразу попадаєш на статтю у вільному доступі, де і частоти і кишки розібрані і всі інші параметри. Це все може змінювтися туди сюди, але і пелегується так само на раз-два.
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26.10.2024 12:03 Відповісти
"Пелегувать" ти зможеш... А от "влізти в голову" "Ланцета" своїм випроміненням та збить його з курсу(і зробить це швидко - поки він летить) - набагато складніше... А я саме про це кажу...
І взагалі - той, хто знає більше секретів противника, але не ляпає про це язиком - довше живе і частіше перемагає...
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26.10.2024 12:34 Відповісти
Ви статтю читали взагалі? Там буквально ВСЕ описано. Це далеко не новина і тим більше не таємниця. А "садиться" ланцет звичайним РЕБом та спуфінгом навігації. Там нічого нового не придумано і в "мозги залазить" йому для цього не треба. Достатньо подавити частоти.
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26.10.2024 19:01 Відповісти
"Подавляй"! Ти так і не зрозумів головного, про що саме я хотів сказать... Пояснювать "вузькозаточеному" щось, бажання не маю...
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26.10.2024 19:22 Відповісти
Це знаєш як називається? Чим менше розуму в людини, тим більше вона придумує х..йню на ходу і не визнає своєї неграмотності переводячи стрілки на співрозмовника. А я тобі з самого початку дав інформацію. Але воно коли дуболом то буде гнути своє до останнього. Тому ото що написав, те собі на лобі напиши. Аля улю.
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26.10.2024 21:21 Відповісти
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26.10.2024 21:24 Відповісти
Добре що не зеленим, бо хрін би його потім знайшли
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25.10.2024 19:51 Відповісти
Если вдруг на фронте собьют косяк- его тоже есть кому передать. Янелоху Оманскому.
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25.10.2024 19:53 Відповісти
Дякуємо!
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25.10.2024 19:55 Відповісти
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25.10.2024 20:21 Відповісти
https://t.me/spravagromad/45706 Справа Громад :
Питання і відповідді:
Порошенко, де Спартани? - є.
Порошенко, де вантажівки? - є.
Порошенко, де броньовики? - є.
Порошенко, де дрони? - є.
Порошенко, де РЕБ? - є.
Порошенко, де обігрівачі? - є.
______
Наступні питання:
Порошенко, де ядерна бонба?
Порошенко, де Зірка смерті?

Можете допомогти Справі Громад і фонду Порошенка дістати бонби і зірки:
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25.10.2024 21:35 Відповісти
https://t.me/budem_bambit/3947 Юрій Бірюков, менеджер ГО "https://t.me/spravagromad/45706 Справа Громад ":
Два новеньких екскаватори були передані у ЗСУ - отримали 25 та 79 бригади ДШВ. Але статистично виходить, що чим більше екскаваторів Петро Порошенко передасть у ЗСУ, тим більше ймовірність того, що якийсь с тракторів попаде під обстріл.
Минулої пʼятниці під атаку ФПВ потрапив екскаватор 87-го батальйону. Там взагалі могло все закінчитися трагічно, але комплекс РЕБ (яки й також ми передали) врятував водія. Заміна скла, заміна колеса, дрібний ремонт - 125 520 гривень.
А вчора під обстріл попав наступний, його пару місяців тому передали у бригаду де воює Олександр Погребиський. Цього разу РЕБ не мав шансів, то був прихід пакета Града. Заміна скла, ремонт гідравліки, порвані колеса - 133 920 гривень.
І поки ми це не сплатимо... Розумієте, копати доведеться вручну, лопатами. Це довго. Це небезпечно. І мені важко тут навіть сказати що ж є найбільшою поблемою.
Бо допоки нема облаштованих позицій - ризик для усього батальйону зростає геометрично!
259 440 гривень. Зима вже поруч, фронт постійно змінюється, а на потрібно встигнути
захистити наших захисників!
💳 ПРИВАТ24 - 5169 3305 3948 0845
💳 ІНШІ БАНКИ - 5375 4115 0177 8331
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25.10.2024 21:42 Відповісти
Клас. Подяка Пороху за внесок в РЕБ
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26.10.2024 01:14 Відповісти
Ай Петро молодец!
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26.10.2024 10:01 Відповісти
💸🤮
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27.10.2024 09:33 Відповісти
 
 