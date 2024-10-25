Порошенку на фронті подарували збитий "Ланцет" – для посилення технології РЕБ "Ай-Петрі". ФОТО

Під час поїздки на східний фронт з великою партією техніки для 15-ти бригад Петро Порошенко отримав унікальний подарунок – російський дрон "Ланцет", який приземлили наші військові.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Ці ударні БПЛА завдають величезної шкоди нашій армії. Для протидії "Ланцетам" та дронам-розвідникам "Орлан", "Зала", "Суперкам", які їх коригують, були розроблені комплекси РЕБ "Ай-Петрі СВ". Десятки комплексів вже прикривають сотні кілометрів фронту. Але технологічна битва триває, ворог постійно вдосконалює свої дрони-камікадзе, змінює частоти – тож наші інженери потребують зворотнього звʼязку від бійців.

Отримати ворожий дрон неушкодженим дуже важко – зазвичай їх збивають, вони вибухають. А цей – ще й новий, виробництва 2023 року. Тому інженери його ретельно розберуть, щоб дослідити всі технологічні подробиці і внести відповідні корективи для протидії цій зброї.

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У листопаді минулого року Петро Порошенко повідомив про інвестування 150 млн грн в розробку новітньої системи протидії засобам технічної розвідки, яку згодом назвали "Ай-Петрі СВ". Наразі фінансування проєкту перевищило 200 млн грн, на фронт передали вже десятки комплексів.