Порошенку на фронті подарували збитий "Ланцет" – для посилення технології РЕБ "Ай-Петрі". ФОТО
Під час поїздки на східний фронт з великою партією техніки для 15-ти бригад Петро Порошенко отримав унікальний подарунок – російський дрон "Ланцет", який приземлили наші військові.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
Ці ударні БПЛА завдають величезної шкоди нашій армії. Для протидії "Ланцетам" та дронам-розвідникам "Орлан", "Зала", "Суперкам", які їх коригують, були розроблені комплекси РЕБ "Ай-Петрі СВ". Десятки комплексів вже прикривають сотні кілометрів фронту. Але технологічна битва триває, ворог постійно вдосконалює свої дрони-камікадзе, змінює частоти – тож наші інженери потребують зворотнього звʼязку від бійців.
Отримати ворожий дрон неушкодженим дуже важко – зазвичай їх збивають, вони вибухають. А цей – ще й новий, виробництва 2023 року. Тому інженери його ретельно розберуть, щоб дослідити всі технологічні подробиці і внести відповідні корективи для протидії цій зброї.
У листопаді минулого року Петро Порошенко повідомив про інвестування 150 млн грн в розробку новітньої системи протидії засобам технічної розвідки, яку згодом назвали "Ай-Петрі СВ". Наразі фінансування проєкту перевищило 200 млн грн, на фронт передали вже десятки комплексів.
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Це їхній патент.
І одразу попадаєш на статтю у вільному доступі, де і частоти і кишки розібрані і всі інші параметри. Це все може змінювтися туди сюди, але і пелегується так само на раз-два.
І взагалі - той, хто знає більше секретів противника, але не ляпає про це язиком - довше живе і частіше перемагає...
Питання і відповідді:
❓ Порошенко, де Спартани? - є.
❓ Порошенко, де вантажівки? - є.
❓ Порошенко, де броньовики? - є.
❓ Порошенко, де дрони? - є.
❓ Порошенко, де РЕБ? - є.
❓ Порошенко, де обігрівачі? - є.
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Наступні питання:
❓ Порошенко, де ядерна бонба?
❓ Порошенко, де Зірка смерті?
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Два новеньких екскаватори були передані у ЗСУ - отримали 25 та 79 бригади ДШВ. Але статистично виходить, що чим більше екскаваторів Петро Порошенко передасть у ЗСУ, тим більше ймовірність того, що якийсь с тракторів попаде під обстріл.
Минулої пʼятниці під атаку ФПВ потрапив екскаватор 87-го батальйону. Там взагалі могло все закінчитися трагічно, але комплекс РЕБ (яки й також ми передали) врятував водія. Заміна скла, заміна колеса, дрібний ремонт - 125 520 гривень.
А вчора під обстріл попав наступний, його пару місяців тому передали у бригаду де воює Олександр Погребиський. Цього разу РЕБ не мав шансів, то був прихід пакета Града. Заміна скла, ремонт гідравліки, порвані колеса - 133 920 гривень.
І поки ми це не сплатимо... Розумієте, копати доведеться вручну, лопатами. Це довго. Це небезпечно. І мені важко тут навіть сказати що ж є найбільшою поблемою.
Бо допоки нема облаштованих позицій - ризик для усього батальйону зростає геометрично!
259 440 гривень. Зима вже поруч, фронт постійно змінюється, а на потрібно встигнути
захистити наших захисників!
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