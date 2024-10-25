Порошенко на фронте подарили сбитый "Ланцет" – для усиления технологии РЭБ "Ай-Петри". ФОТО

Во время поездки на восточный фронт с большой партией техники для 15-ти бригад Петр Порошенко получил уникальный подарок - российский дрон "Ланцет", который приземлили наши военные.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Эти ударные БПЛА наносят огромный ущерб нашей армии. Для противодействия "Ланцетам" и корректирующим их дронам-разведчикам "Орлан", "Зала", "Суперкам" были разработаны комплексы РЭБ "Ай-Петри СВ". Десятки комплексов уже прикрывают сотни километров фронта. Но технологическая битва продолжается, враг постоянно совершенствует свои дроны-камикадзе, меняет частоты - поэтому наши инженеры нуждаются в обратной связи от бойцов.

Получить вражеский дрон невредимым очень трудно - обычно их сбивают, они взрываются. А этот - еще и новый, производства 2023 года. Поэтому инженеры его тщательно разберут, чтобы исследовать все технологические подробности и внести соответствующие коррективы для противодействия этому оружию.

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В ноябре прошлого года Петр Порошенко сообщил об инвестировании 150 млн грн в разработку новейшей системы противодействия средствам технической разведки, которую впоследствии назвали "Ай-Петри СВ". Сейчас финансирование проекта превысило 200 млн грн, на фронт передали уже десятки комплексов.