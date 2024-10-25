Порошенко на фронте подарили сбитый "Ланцет" – для усиления технологии РЭБ "Ай-Петри". ФОТО
Во время поездки на восточный фронт с большой партией техники для 15-ти бригад Петр Порошенко получил уникальный подарок - российский дрон "Ланцет", который приземлили наши военные.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
Эти ударные БПЛА наносят огромный ущерб нашей армии. Для противодействия "Ланцетам" и корректирующим их дронам-разведчикам "Орлан", "Зала", "Суперкам" были разработаны комплексы РЭБ "Ай-Петри СВ". Десятки комплексов уже прикрывают сотни километров фронта. Но технологическая битва продолжается, враг постоянно совершенствует свои дроны-камикадзе, меняет частоты - поэтому наши инженеры нуждаются в обратной связи от бойцов.
Получить вражеский дрон невредимым очень трудно - обычно их сбивают, они взрываются. А этот - еще и новый, производства 2023 года. Поэтому инженеры его тщательно разберут, чтобы исследовать все технологические подробности и внести соответствующие коррективы для противодействия этому оружию.
В ноябре прошлого года Петр Порошенко сообщил об инвестировании 150 млн грн в разработку новейшей системы противодействия средствам технической разведки, которую впоследствии назвали "Ай-Петри СВ". Сейчас финансирование проекта превысило 200 млн грн, на фронт передали уже десятки комплексов.
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Це їхній патент.
І одразу попадаєш на статтю у вільному доступі, де і частоти і кишки розібрані і всі інші параметри. Це все може змінювтися туди сюди, але і пелегується так само на раз-два.
І взагалі - той, хто знає більше секретів противника, але не ляпає про це язиком - довше живе і частіше перемагає...
Питання і відповідді:
❓ Порошенко, де Спартани? - є.
❓ Порошенко, де вантажівки? - є.
❓ Порошенко, де броньовики? - є.
❓ Порошенко, де дрони? - є.
❓ Порошенко, де РЕБ? - є.
❓ Порошенко, де обігрівачі? - є.
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Наступні питання:
❓ Порошенко, де ядерна бонба?
❓ Порошенко, де Зірка смерті?
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Два новеньких екскаватори були передані у ЗСУ - отримали 25 та 79 бригади ДШВ. Але статистично виходить, що чим більше екскаваторів Петро Порошенко передасть у ЗСУ, тим більше ймовірність того, що якийсь с тракторів попаде під обстріл.
Минулої пʼятниці під атаку ФПВ потрапив екскаватор 87-го батальйону. Там взагалі могло все закінчитися трагічно, але комплекс РЕБ (яки й також ми передали) врятував водія. Заміна скла, заміна колеса, дрібний ремонт - 125 520 гривень.
А вчора під обстріл попав наступний, його пару місяців тому передали у бригаду де воює Олександр Погребиський. Цього разу РЕБ не мав шансів, то був прихід пакета Града. Заміна скла, ремонт гідравліки, порвані колеса - 133 920 гривень.
І поки ми це не сплатимо... Розумієте, копати доведеться вручну, лопатами. Це довго. Це небезпечно. І мені важко тут навіть сказати що ж є найбільшою поблемою.
Бо допоки нема облаштованих позицій - ризик для усього батальйону зростає геометрично!
259 440 гривень. Зима вже поруч, фронт постійно змінюється, а на потрібно встигнути
захистити наших захисників!
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