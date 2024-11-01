Порошенко передал в войска 8 комплексов РЭБ "Ай-Петри"
Петр Порошенко передал в войска 8 комплексов РЭБ "Ай-Петри".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
"Сегодня мы одновременно передаем 8 комплексов противодействия технической разведке врага "Ай-Петри". Весной этого года, когда мы начинали этот проект, успевали произвести и передать воинам два комплекса ежемесячно. А уже в октябре установили рекорд - 18 "Ай-Петри", которые сошли с конвейера", - рассказал Порошенко. Стоимость восьми комплексов - 50 млн гривен.
"Они поедут на каждое направление фронта и в подразделения, представляющие различные рода войск. Отныне будут прикрывать Военно-морские силы в Одесской, Херсонской и Запорожской областях, 116-ю бригаду Сухопутных войск на Луганщине, спецуру из подразделения "Омега", штурмовиков из 4-й бригады и специалистов по дронам "Птахи Мадяра" на востоке. Ну и, конечно, комплекс пошел для 18-го центра ПДТР", - отметил лидер "ЕС".
Напоминаем, в ноябре прошлого года Петр Порошенко сообщил об инвестировании 150 млн грн в разработку новейшей системы противодействия средствам технической разведки, которую впоследствии назвали "Ай-Петри СВ". Сейчас финансирование проекта превысило 200 млн грн, на фронт передали уже десятки комплексов.
1. Повній зєбіл.
2. Просто тіло з діагнозом "рАсЄянін".
Громадянство і національна приналежність для діагнозу несутеві!
Типовий приклад - Зеленський В.О.
Балістичні ракети поділялися на міжконтинентальні (понад 5000 км), середньої (від 500 до 5000 км) та малої (від 150 до 500 км) дальності.
Договір набув чинності 1 червня 1988 року. Договір вперше в історії дозволив ліквідувати цілий клас озброєнь: сторони зобов'язалися знищити всі комплекси балістичних і крилатих ракет наземного базування середньої (1000-5500 км) та меншої (від 500 до 1000 км) дальності, а також не виробляти, не випробовувати та не розгортати ракети у майбутньому.
Після кількох взаємних звинувачень у порушенні ДРСМД сторони у лютому 2019 року заявили про зупинення дотримання своїх зобов'язань за Договором. 2 серпня 2019 року Договір остаточно припинив свою дію.
За договором Україна теж не повинна мати та розробляти
ракети малої (від 150 до 500 км.) дальності.
З 3 серпня 2019 року по 24 лютого 2022 року йо Й го багато ракет дальністю 150-500 км можна було зробити ?
маючи таких як В'ячеслав Богуслаєв у "Мотор Січі" та інших як Ви помічників, які тільки гадять у гугл-ефірі.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 6 березня 2019 року на засіданні РНБО Президент України Петро Порошенко висловив чітку позицію України щодо підтримки США у їхньому рішенні про вихід з ДРСМД та зазначив, що Україна залишає за собою право створювати збройні системи, необхідні для забезпечення своєї обороноздатності, у тому числі відповідне ракетне озброєння.
А саме: конструкторські бюро і українська оборонна промисловість отримали завдання на розроблення високоточних ракет підвищеного радіуса дії, які здатні вражати цілі далеко в тилу ворога.
Оскільки Верховна Рада України ніколи не ратифікувала зазначену угоду, Україна неухильно дотримувалась положень ДРСМД фактично на добровільній основі.
не гадьте у гугл-ефірі. Дякую.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8E_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
Але! Існував додадковий розгіний блок,(для внутрішнього користуваня)який дозволяв вражати в раіусі 720км.
І Україна не є єиною країною,яка МАЛА(МАЄ)такі модифікації.
Так,що не треба засмічувати стрічку загальновідомими текстами договорів!
Легким рухом руки дивані війська перетворюються на багатоцільовий тактичний радар та багатоцільову ракету тактического кушетно-эсперного типа ближнего и дальнего радиуса действия для внутрішнього користуваня.....
А от "всемогутній,всевидячий та не досить всесильний,який тільки гадить" - це в нас ****************,найвеличніший пісюніст,підор **********,незламний боневтік і тд,і тп - сонцесяйний Бубочка і Єрмак пророк(регент) його!
Щось втямив? А на твоє ІQ тобі гріх скаржитись...
1). Я з Вами на одному полі не сиділа. Дякую.
2). Іскандер-М літає не онлайн.
3). Напрягаются на похоронах, та у сізо ....
Ач!
Навіть комплекс назвою своєю свідчить, що у захваті від дій пана Петра!
)))
А опа ярмака ...няма закона.как забрать 6 лямов долларов из дивана
Слуги народа...
Дебилы ваш выбор в 19 ..хоть пАржом ?
Ржачно придурки...почитатели кварталов 95... И рассмеши комика...
Шесть тысяч долларов учителям...
А остальным как оказалось ..по тысяче гривен...любителям урино терапии в очи !!
🔹6 квадроциклів;
🔹3 прально-душових комплекси;
🔹пересувна авторемонтна майстерня;
🔹300 FPV-дронів «Старк» 8";
🔹400 FPV-дронів «Вирій» 8";
🔹300 FPV-дронів «Вирій» 10";
🔹16 Mavic 3T;
🔹2 планери для комплексу «Н10 Poseidon»;
🔹32 комплекси купольного РЕБ «Шатро» 4Д на рамі;
🔹15 додаткових модулів до «Шатро» 3Д;
🔹15 детекторів дронів «Ванільний цукорок»;
🔹27 комплектів супутникової системи Starlink «Аdaptis»;
🔹15 ЕсоFlow;
🔹8 генераторів;
🔹132 пічки;
🔹456 шин для HMMWV, ЗІЛ, МАЗ, УРАЛ, КрАЗ;
🔹вантаж електроніки.
Цей чималий список - це замовлення, яке отримане від Сил ССО, десантників та морських піхотинців, інженерних та розвідувальних батальйонів. І це ще 37 000 000 грн, які інвестовано Фондом Порошенка і частково ГО "Справа Громад" у помсту ворогу та нашу Перемогу.
Бажаючим донатити в ГО "Справа Громад":
ПРИВАТ24 - 5169 3305 3948 0845
ІНШІ БАНКИ - 5375 4115 0177 8331
"Тут, на фронті, хочеться передати вітання пану Татарову, який поставив завдання прокурорам-«інвалідам». Ті заарештували рахунки моїх підприємств, щоб перешкодити виділенню коштів на підтримку Армії.
Без відкриття кримінальних справ, без будь-яких статусів або підозр. Наказ заарештувати рахунки як речовий доказ і поновити ганебну практику, яка триває понад два роки.
Не бавтеся! Бо, коли було важко, ви, прокурорські «інваліди», втекли з Києва, спаливши кримінальні справи. Тому зараз, якщо не можете допомогти, то хоча б не заважайте. Та не думайте, що вам вдасться сховатися від відповідальності.
Справді, я вітав слова Президента Зеленського про те, що країні потрібна єдність. Але я не думаю, що це та єдність, якої від вас чекає український народ і наші партнери".