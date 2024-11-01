Петр Порошенко передал в войска 8 комплексов РЭБ "Ай-Петри".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Сегодня мы одновременно передаем 8 комплексов противодействия технической разведке врага "Ай-Петри". Весной этого года, когда мы начинали этот проект, успевали произвести и передать воинам два комплекса ежемесячно. А уже в октябре установили рекорд - 18 "Ай-Петри", которые сошли с конвейера", - рассказал Порошенко. Стоимость восьми комплексов - 50 млн гривен.

"Они поедут на каждое направление фронта и в подразделения, представляющие различные рода войск. Отныне будут прикрывать Военно-морские силы в Одесской, Херсонской и Запорожской областях, 116-ю бригаду Сухопутных войск на Луганщине, спецуру из подразделения "Омега", штурмовиков из 4-й бригады и специалистов по дронам "Птахи Мадяра" на востоке. Ну и, конечно, комплекс пошел для 18-го центра ПДТР", - отметил лидер "ЕС".

Читайте также: Порошенко на фронте подарили сбитый "Ланцет" – для усиления технологии РЭБ "Ай-Петри". ФОТО

Напоминаем, в ноябре прошлого года Петр Порошенко сообщил об инвестировании 150 млн грн в разработку новейшей системы противодействия средствам технической разведки, которую впоследствии назвали "Ай-Петри СВ". Сейчас финансирование проекта превысило 200 млн грн, на фронт передали уже десятки комплексов.