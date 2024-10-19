Дрони атакували завод "Кремній Ел" у Брянській області РФ, - ЗМІ. ФОТОрепортаж

У ніч на 19 жовтня 2024 року дрони атакували завод "Кремній Ел" у Брянській області РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ASTRA.

"Внаслідок детонації вибухового пристрою збитого безпілотника у горищній частині нежитлової будівлі сталося загоряння", - йдеться у повідомленні з посиланням на місцевих жителів.

Губернатор Брянської області своєю чергою повідомив про нібито знищення 4 українських безпілотників.

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Як зазначає ASTRA, атаку на завод місцева влада не підтверджувала, втім про це повідомляють місцеві жителі. За даними місцевої влади, "при відбитті атаки один з безпілотників врізався в нежитлову будівлю". За їхніми даними, нібито постраждалих немає.

Що відомо про об'єкт?

"Кремній Ел" підприємство, одне з найбільших виробників мікроелектроніки у Росії. Зокрема, на підприємстві створюють комплектуючі для військової техніки. Завод розташований більше, ніж за 100 км від кордону. Завод бере участь у розробці нових РЛС, які, зокрема, призначені для ППО, літаків, кораблів.

Нагадаємо, у ніч на 9 жовтня Сили безпілотних систем уразили 67 арсенал Головного ракетно-артилерійського управління міністерства оборони РФ у Брянській області.