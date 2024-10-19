Дрони атакували завод "Кремній Ел" у Брянській області РФ, - ЗМІ. ФОТОрепортаж
У ніч на 19 жовтня 2024 року дрони атакували завод "Кремній Ел" у Брянській області РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ASTRA.
"Внаслідок детонації вибухового пристрою збитого безпілотника у горищній частині нежитлової будівлі сталося загоряння", - йдеться у повідомленні з посиланням на місцевих жителів.
Губернатор Брянської області своєю чергою повідомив про нібито знищення 4 українських безпілотників.
Як зазначає ASTRA, атаку на завод місцева влада не підтверджувала, втім про це повідомляють місцеві жителі. За даними місцевої влади, "при відбитті атаки один з безпілотників врізався в нежитлову будівлю". За їхніми даними, нібито постраждалих немає.
Що відомо про об'єкт?
"Кремній Ел" підприємство, одне з найбільших виробників мікроелектроніки у Росії. Зокрема, на підприємстві створюють комплектуючі для військової техніки. Завод розташований більше, ніж за 100 км від кордону. Завод бере участь у розробці нових РЛС, які, зокрема, призначені для ППО, літаків, кораблів.
Нагадаємо, у ніч на 9 жовтня Сили безпілотних систем уразили 67 арсенал Головного ракетно-артилерійського управління міністерства оборони РФ у Брянській області.
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Але ж де вони?
В тому мільярді дронів, в ОПі президента, в шафці на нижній полиці.
Ніяких ракет непотрібно, щоб безпілотник потрапив в виробниче приміщення і вивів з ладу голландське обладнання, яке орки більш ніколи не зможуть відновити.
- намааааальна....
Ми говоримо про якесь збільшення виробництва наших дронів. Ітог: одна - дві атаки на місяць?????
Чому до сих пір працює завод шлюхедів в АНАЛабугє????? Де наші мільйони дронів ?
Хіба робити ********* який буде відділятись на завершальному етапі, наприклад дрон долітає до цілі а потім піднімається різко вверх і пікує вниз на ціль а ********* відділяється, так він може пробити дах і нанети урон якщо наприклад мав б шрапнель, та і детонація якщо повезе.
Ну або в вікно поцілити але це вже скоріше треба якесь підключення до старлінку щоб зкоректувати чи АІ навчити.
Ще варіант дрони начиняти напалмом і у вікно, електроніка на чпу згорить, відновити дуже складно.
проти заводів потрібні ракети щоб вони могли проникати в середину, а дрони тільки вікна бють та обшивку псують.
пс. хамас робить у підземеллях ракети які летять на 100+км. у мене все.