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Дрони атакували завод "Кремній Ел" у Брянській області РФ, - ЗМІ. ФОТОрепортаж

У ніч на 19 жовтня 2024 року дрони атакували завод "Кремній Ел" у Брянській області РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ASTRA.

"Внаслідок детонації вибухового пристрою збитого безпілотника у горищній частині нежитлової будівлі сталося загоряння", - йдеться у повідомленні з посиланням на місцевих жителів.

Губернатор Брянської області своєю чергою повідомив про нібито знищення 4 українських безпілотників.

Також дивіться: У Брянській області продовжується детонація на арсеналі ГРАУ ЗС РФ. ВIДЕО

атака на Кремній Ел
атака на Кремній Ел
атака на Кремній Ел
атака на Кремній Ел
атака на Кремній Ел

Як зазначає ASTRA, атаку на завод місцева влада не підтверджувала, втім про це повідомляють місцеві жителі. За даними місцевої влади, "при відбитті атаки один з безпілотників врізався в нежитлову будівлю". За їхніми даними, нібито постраждалих немає.

Що відомо про об'єкт?

"Кремній Ел" підприємство, одне з найбільших виробників мікроелектроніки у Росії. Зокрема, на підприємстві створюють комплектуючі для військової техніки. Завод розташований більше, ніж за 100 км від кордону. Завод бере участь у розробці нових РЛС, які, зокрема, призначені для ППО, літаків, кораблів.

Нагадаємо, у ніч на 9 жовтня Сили безпілотних систем уразили 67 арсенал Головного ракетно-артилерійського управління міністерства оборони РФ у Брянській області.

Автор: 

безпілотник (4326) Брянськ (133) росія (66021)


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Топ коментарі
+19
Якби дронів зі сотню - то завод дійсно перестав би працювати.
Але ж де вони?
В тому мільярді дронів, в ОПі президента, в шафці на нижній полиці.
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19.10.2024 09:56 Відповісти
+18
У нас вже 10 година ранку, до сих пір тривога і шлюхеди з вечора ще літають. Через пів року буде по 300 шлюхедів на добу. Тривоги вже по 15 годин.
Ми говоримо про якесь збільшення виробництва наших дронів. Ітог: одна - дві атаки на місяць?????
Чому до сих пір працює завод шлюхедів в АНАЛабугє????? Де наші мільйони дронів ?
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19.10.2024 10:02 Відповісти
+15
Всего 100км от линии фронта. Там бы ракетами или Точками У етот завод отработать чтобы кирпича на кирпиче не оставить. Или у нас не могут наладить выпуск таких примитивных ракет как Тойка У
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19.10.2024 10:03 Відповісти
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Якби дронів зі сотню - то завод дійсно перестав би працювати.
Але ж де вони?
В тому мільярді дронів, в ОПі президента, в шафці на нижній полиці.
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19.10.2024 09:56 Відповісти
Блін, заводи для мікроелектроніки - скляна споруда на бетонних опорах.
Ніяких ракет непотрібно, щоб безпілотник потрапив в виробниче приміщення і вивів з ладу голландське обладнання, яке орки більш ніколи не зможуть відновити.
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19.10.2024 10:23 Відповісти
Це брянський https://www.google.com/search?q=%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4+%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8&oq=%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA&gs_lcrp=****************************************************************************************************************************************************************************************************************************&client=ms-android-xiaomi-terr2-rso2&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8#vhid=fYvoCUbHLAP-RM&vssid=l&ip=1
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19.10.2024 10:28 Відповісти
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19.10.2024 10:05 Відповісти
- нормально?
- намааааальна....
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19.10.2024 10:06 Відповісти
Тут заскиртована частка нашої ракетної програми.
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19.10.2024 12:03 Відповісти
У нас вже 10 година ранку, до сих пір тривога і шлюхеди з вечора ще літають. Через пів року буде по 300 шлюхедів на добу. Тривоги вже по 15 годин.
Ми говоримо про якесь збільшення виробництва наших дронів. Ітог: одна - дві атаки на місяць?????
Чому до сих пір працює завод шлюхедів в АНАЛабугє????? Де наші мільйони дронів ?
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19.10.2024 10:02 Відповісти
Де де?
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19.10.2024 10:15 Відповісти
Так отут вони:

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19.10.2024 10:51 Відповісти
Всего 100км от линии фронта. Там бы ракетами или Точками У етот завод отработать чтобы кирпича на кирпиче не оставить. Или у нас не могут наладить выпуск таких примитивных ракет как Тойка У
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19.10.2024 10:03 Відповісти
Є прийняті розробки ракет "Вільха М" на 130 км і "Вільха М2" на 202 км. Якщо ми не чуємо про їх використання, то очевидно що "не могут наладить выпуск".
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19.10.2024 13:26 Відповісти
При чому тут Крупа ?
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19.10.2024 10:15 Відповісти
👏
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19.10.2024 10:40 Відповісти
Бо цих грошей на дрони не вистачає, а таких круп по Україні хоч греблю гати ...
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19.10.2024 10:42 Відповісти
Знову бабовнятко у гості завітало, але ж кацапи чомусь не дуже раді ...
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19.10.2024 10:40 Відповісти
Кремний Ел.... Ма..., у них вже назви їв кремній... Голодна орда.
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19.10.2024 10:49 Відповісти
Мда, не густо в порівнянні з тим, що виробляють шахеди. Але в нас є незламні вечірні відосики і потужний план перемоги
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19.10.2024 10:53 Відповісти
Потрібно повернутою ядеркою в першу чергу таку х...ю знищувати як цей завод
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19.10.2024 11:10 Відповісти
Дронами з 30кг БП неможливо нанети заводу якись урон, для цього потрібні ракети, максимуму що можна зробити то трансформатор підпалити або резервуар з якимось горючим матеріалом.

Хіба робити ********* який буде відділятись на завершальному етапі, наприклад дрон долітає до цілі а потім піднімається різко вверх і пікує вниз на ціль а ********* відділяється, так він може пробити дах і нанети урон якщо наприклад мав б шрапнель, та і детонація якщо повезе.
Ну або в вікно поцілити але це вже скоріше треба якесь підключення до старлінку щоб зкоректувати чи АІ навчити.
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19.10.2024 11:29 Відповісти
Можна, якщо знати куди цілити.
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19.10.2024 13:15 Відповісти
Та якщо знаєш де конструкторський відділ, серверна частина, системи автоматизації що керують виробничим процесом, можна на деякий час вивести з ладу, або спалити щитові.

Ще варіант дрони начиняти напалмом і у вікно, електроніка на чпу згорить, відновити дуже складно.
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19.10.2024 15:12 Відповісти
нажаль атака пшик, вибили декілька вікон.
проти заводів потрібні ракети щоб вони могли проникати в середину, а дрони тільки вікна бють та обшивку псують.
пс. хамас робить у підземеллях ракети які летять на 100+км. у мене все.
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19.10.2024 11:44 Відповісти
Не хотів би я, щоб Ви побачили наслідки роботи дронів. Буває не тільки обшивка та вікна, а мінус пару поверхів.
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19.10.2024 14:03 Відповісти
☠️ Вчора у центрі окупованого Луганська знищено російського воєнного злочинця - майора дмітрія пєрвуху - ГУР
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19.10.2024 12:02 Відповісти
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19.10.2024 12:04 Відповісти
"PATRIOT" по виду прямо с конвейера!
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19.10.2024 12:24 Відповісти
Хлопки? Нужы аплодисменты, переходящие в овации!
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19.10.2024 12:18 Відповісти
Ккацапи атакують кожного дня сотнею дронів ще й ракетами. Де наші масові аттаки кожного дня? Було заявлено, що дронів у нас більше, чи звиздіти не мішки таскать...
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19.10.2024 13:36 Відповісти
 
 