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Новини
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У Брянській області продовжується детонація на арсеналі ГРАУ ЗС РФ. ВIДЕО

Продовжується детонація боєприпасів та режим надзвичайної ситуації біля міста Карачів Брянської області - українські дрони завдали численних уражень 67-му арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління Генштабу ЗС РФ.

За даними джерел Цензор.НЕТ, це перша самостійна операція Сил безпілотних систем ЗСУ.

І операція пройшла успішно, судячи з відео фіксації результатів удару.

67-й арсенал ГРАУ ЗС РФ за 120 км від кордонів з Україною є одним з передових логістичних центрів для забезпечення боєприпасами російської армії.

Системні та точні удари по російських арсеналах призводять до періодичного дефіциту боєприпасів у окупаційних військ.

Нагадаємо, у ніч на 9 жовтня Сили безпілотних систем уразили 67 арсенал Головного ракетно-артилерійського управління міністерства оборони РФ у Брянській області.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У МНС РФ підтвердили, що на Брянщині детонують вибухонебезпечні предмети

Автор: 

боєприпаси (2290) Брянськ (133) росія (65856)


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Топ коментарі
+35
Прикол в тому шо завжди може бути гірше.Якби кожної ночі не виносили склади і нафтобази,то всі коментатори були б не на цензорі,а в окопах і далеко не факт що живі.
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10.10.2024 08:49
+21
На картах Гугл це місце позначено як садова ділянка. Яблука падають...
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10.10.2024 08:36
+21
а в чому прикол твого пердя в калюжу? нам не треба пулять по арсеналам?
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10.10.2024 09:41
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********** луплять один одного -- граються!
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10.10.2024 08:29 Відповісти
На картах Гугл це місце позначено як садова ділянка. Яблука падають...
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10.10.2024 08:36 Відповісти
нам кожного дня показують палаючі склади нафти та ***********.
але ж, мопеди тарахтять, ракети літять, каби падають.
на форнті, кацап лізе і лізе.
в чому прикол?
марафон, всюди і від нього не сховатися?
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10.10.2024 08:40 Відповісти
Веселий Марафон зєлє треба під вибори, які він таки вимушений буде проводити
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10.10.2024 08:45 Відповісти
Вимкніть інтернет. Легше стане... напевно.
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10.10.2024 08:47 Відповісти
Прикол в тому шо завжди може бути гірше.Якби кожної ночі не виносили склади і нафтобази,то всі коментатори були б не на цензорі,а в окопах і далеко не факт що живі.
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10.10.2024 08:49 Відповісти
в чому, сенс цієї пісульки?
всім українцям, треба загинути?
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10.10.2024 08:55 Відповісти
а в чому прикол твого пердя в калюжу? нам не треба пулять по арсеналам?
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10.10.2024 09:41 Відповісти
а, я, йду такий. бачу калюжа, пригледівся, ти там сидиш.
на, тобі, пердуху смачну.
егеш....
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10.10.2024 09:51 Відповісти
зав'язуй бухати в тебе бєлочка.
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10.10.2024 09:55 Відповісти
а, лаптєногім, все про бухати та про жопи.
не, цікаво.
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10.10.2024 09:59 Відповісти
оно й видно - бухим по калюжам пердіти це виключно твоє.
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10.10.2024 12:09 Відповісти
нєнє.
цього разу абсолютно тверезий, при здоровому глузді й твердій пам'яті.
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10.10.2024 12:17 Відповісти
да да, абсолютно безглуздий
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10.10.2024 14:00 Відповісти
Здорового глузду у твоїй писанині не видно, і тобі відповіли чому. А щодо тверезості-пам'ятаємо як ти вихвалявся смакуванням спирту у палатках на Оболонському острові.
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10.10.2024 15:28 Відповісти
оу, до тебе був адвокат, що захищав право окремого підписника, думати і обговорювати.
ну, що ж, тепер ти, мій історик. будеш головним в моєму фан клюбі.
а, ще, ми купували пиво, на оболоні. там, тоді, прямо зі штуцера наливали у трилітрові банки.
запам'ятай, чи краще запиши.
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10.10.2024 15:36 Відповісти
Твій фан-клуб знаходиться на Кирилівській. Якщо по-новому тобі не заходить, нагадаю стару адресу-фрунзе 103.
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10.10.2024 23:31 Відповісти
Просто дуже багато таких як ти екпертів/контролерів. Здалеку...
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10.10.2024 09:58 Відповісти
ну, давай заганяй, своє улюблене про окопи. як ти, в рукопашну, на десятьох ходив.
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10.10.2024 10:02 Відповісти
Я з автоматом бігав, хлопчику, ще при маршалі Устінову.
А ти маячню одну і ту ж цілими днями з дивану строчиш.
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10.10.2024 10:09 Відповісти
з автоматом? з лопатою у стройбаті. або скоріш, свинарем у хоз частині.
то, чим ти пишаєшся? шо, кацапам прислужував?
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10.10.2024 10:14 Відповісти
Якщо ти вмер, то це надовго, якщо дурень - то це назавжди. Все, йолоп, набрид вже...
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10.10.2024 10:58 Відповісти
що саме ти зхробив, щоб не тарахтіли мопеди, не летіли ракети і не падали каби?
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10.10.2024 10:35 Відповісти
от, скажи мені, і всім.
ти, хто таке, що б ставити такі питання?
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10.10.2024 10:39 Відповісти
Та він такий самий дописувач, як і ти... І має право висловить свою думку по темі обговорення... Питання в іншому: "ХТО ТИ, і яку роль ТИ тут граєш, кидаючись на інших дописувачів та "розводячи срач на голому місці"?...
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10.10.2024 15:07 Відповісти
оу...
адвокати підвалили?
все правильно.
твій підзахисний, такий як всі, і, звісно, має право щось думати і навіть обговорювати.
а, Я, кидаюсь на кого захочу. Я, розвожу що захочу, та де захочу.
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10.10.2024 15:25 Відповісти
Ти можеш "кидаться", як можеш... Однак ти не врахував одного нюансу - "кидаться" можуть і на тебе... І тоді тобі точно це не сподобається...
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10.10.2024 19:30 Відповісти
високоякісний срач, це така велика рідкість, на вагу золота.
тупе бикування, нецікаво і втомлює.
то ж....
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10.10.2024 19:35 Відповісти
Так в тому-то й справа, що у тебе саме "тупий срач" і "бикування"... Бо, замість суперечки по темі, ти переходиш на особистості, принижуєш опонента, ліплячи йому свої власні інсинуації та по-кацапськи "доколупуєшся у ракурсі "А ти хто такий?"...
Хочеш заперечить опоненту - заперечуй! Але аргументовано... А якщо нема аргументів - просто промовч і почитай, що пишуть люди, які розбираються у справі краще...
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10.10.2024 19:56 Відповісти
тобто, я повинен сподобатися тобі?
добре, відповідай!
що ти зробив для того, що б в україни не обрали зе!шобло.
що ти зробив, для зсу?
чому ти не в окопі?
тобі з дивану видніше, чим з окопу?
чому ти тут строчиш, поки хлопці в окопах?
ти що, самий розумний?
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10.10.2024 20:04 Відповісти
Розумієш, синку, в чому справа - от ТУТ саме я можу задать тобі твоє ж питання: "А хто ти такий, що я повинен перед тобою звітуваться?!" Однак, на відміну від тебе, я не "бикую" - тому постараюся відповісти тобі аргументовано та детально...
1. Ти для мене - такий самий, як і інші. Не почав-би ти тут "бикувать" - я-б на тебе і уваги-б не звернув особливої...
2. Якби ти прийшов на "Цензор" не "в свинячий голс" (у 2023-му), а перебував-би тут хоча-б з 2018-го, то ти-б знав, що я тут - один з найбільш послідовних противників "ЗЕ-влади" і аргументовано доводив, що вона зруйнує країну та призведе до війни, ще тоді, коли "Блазень" ходив у кандидатах в Президенти... ("Старожили" форуму це підтвердять).
4. Що я зробив для ЗСУ - не твоя справа - я перед тобою звітуваться не зобов"язаний...
5. "Не в окопі" я тому, що маю вік, що є вже "немобілізаційним" "В окопі" я своє я вже відсидів...
5. Навіть "з дивану" мені багато чого "видніше", ніж тобі деінде - бо я колишніцй кадровий офіцер та розумію у військовій справі (і в юридичній теж) набагато більше за тебе...
6. Строчу я тут тому, що з 2016 року маю протезовану ногу... Даси здорову - я тебе заміню на передовій (звідки ти мені, мабуть, пишеш)...
7. Я не самий розумний - однак в деяких областях знань - розумніший за тебе...
Я ДЕТАЛЬНО тобі дав відповідь? Задоволений?...
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10.10.2024 20:38 Відповісти
то, побикую, трохи, батя.
мені абсолютно похер, хто ти, і з якого року ти тут когось в чомусь переконуєш.
мені абсолютно похер, скільки тобі років і стан твого здоров'я.
мені абсолютно похер на твою, напущену зверхність, а як що ти тупорилий кадровий офіцер, сов'єтського вишкілу, то ще більше, чим абсолютно похер на твої знання.
тому, тобі і таким як ти!
не треба міряти всіх, по своєму убогому існуванню.
в чому ти точно розумніший за мене, то як правильно тягнути ногу на плацу, та в ступені різкості при віддаванні чєсті офіцерам.
тому, відправляюсь в черговий бан, але таких як ти бачив бачу та буду бачити в глибокій розкішниці.
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10.10.2024 21:47 Відповісти
Ясно... Н, що ж... Коли молодий бичок починає "бикувать" - йому "роги обламують... Аргументів нема - перейшов на особистості... Мені тим більше - "похєр" на тебе... Для мене тут взагалі "авторитетів" абсолютних не існує. Головне для мене - істина...
А хто і де кого "бачив" - життя покаже... Ти не перший так "бикуєш". Тут, до тебе - сотні таких "бикували"... Я й ніки їх давно позабував. Хіба що можна піднять власні архівні списки. Та й ті я вже викидать почав - бо нема потреби у використанні...
А на майбутнє - порада: притримуй свого язика трохи... Бо "довгий язик відкручують разом з дурною головою...".
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11.10.2024 01:57 Відповісти
ти такий кумедний.
типу дорослий, типу начитаний.
але не зрозумів головного.
на ті питання не треба було відповідати.
ті питання ставлять, недорозвинені імбецили, бо нема мізкив спитати щось цікаве.
з тобою все зрозуміло.
як що не брешеш звісно.
випердиш сересера, з освітою сов'єтського військового, який все все своє існування плазував перед кацапами.
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11.10.2024 08:16 Відповісти
Люблю "самокритичних"! Надіюся, ти це "щиросердно" написав... Тоді ти ще не втрачений остаточно для суспільства...
"...на ті питання не треба було відповідати.
ті питання ставлять, недорозвинені імбецили, бо нема мізкив спитати щось цікаве".
Визнать себе ПУБЛІЧНО "імбецилом" - треба мать сміливість...
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11.10.2024 09:07 Відповісти
Та він відпрацьовує, накидаючи.
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10.10.2024 15:30 Відповісти
то ти, ще й бухгалтер?
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10.10.2024 15:38 Відповісти
Який феєричний дебл! давно такого не було на цензорі? Тебе спитали: нам не треба гатити по їхніи складам і аеродромам?
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10.10.2024 17:12 Відповісти
ви, шо, всі в одній кімнаті сидите?
зараз, ти на на чергуванні?
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10.10.2024 17:15 Відповісти
Брянские партизаны, наконец-то вышли из леса и узнали, что фашисты напали на Украину !
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10.10.2024 08:53 Відповісти
Це все що пускають салюти в честь дня народження *****.
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10.10.2024 08:58 Відповісти
"Садовые Участки" детонують
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10.10.2024 09:20 Відповісти
А під@р за кадром нух@ не порозумнішав)Так вам))
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10.10.2024 10:19 Відповісти
Чуєте що вони там кажуть?
Лучшє би еті всє снаряди на Україну ******... Всє разом...
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10.10.2024 12:57 Відповісти
Нині в Карачєві весело, гарно відзначили день народження пу. Цікаво місто все евакуювали, и кому вони потрібні?
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10.10.2024 13:52 Відповісти
по дитячому садочку вдарили нелюди киї вського режиму...лол...
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10.10.2024 17:03 Відповісти
По 2-3 склада в день фигачить, и раша стрелять будет камнями. А нам стабильно дают снаряды. Вот тогда развлечемс
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10.10.2024 19:50 Відповісти
 
 