У Брянській області продовжується детонація на арсеналі ГРАУ ЗС РФ. ВIДЕО

Продовжується детонація боєприпасів та режим надзвичайної ситуації біля міста Карачів Брянської області - українські дрони завдали численних уражень 67-му арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління Генштабу ЗС РФ.

За даними джерел Цензор.НЕТ, це перша самостійна операція Сил безпілотних систем ЗСУ.

І операція пройшла успішно, судячи з відео фіксації результатів удару.

67-й арсенал ГРАУ ЗС РФ за 120 км від кордонів з Україною є одним з передових логістичних центрів для забезпечення боєприпасами російської армії.

Системні та точні удари по російських арсеналах призводять до періодичного дефіциту боєприпасів у окупаційних військ.

Нагадаємо, у ніч на 9 жовтня Сили безпілотних систем уразили 67 арсенал Головного ракетно-артилерійського управління міністерства оборони РФ у Брянській області.

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