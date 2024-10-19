Дроны атаковали завод "Кремний Эл" в Брянской области РФ, - СМИ. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на 19 октября 2024 года дроны атаковали завод "Кремний Эл" в Брянской области РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ASTRA.

"В результате детонации взрывного устройства сбитого беспилотника в чердачной части нежилого здания произошло возгорание", - говорится в сообщении со ссылкой на местных жителей.

Губернатор Брянской области в свою очередь сообщил о якобы уничтожении 4 украинских беспилотников.

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Как отмечает ASTRA, атаку на завод местные власти не подтверждали, впрочем об этом сообщают местные жители. По данным местных властей, "при отражении атаки один из беспилотников врезался в нежилое здание". По их данным, якобы пострадавших нет.

Что известно об объекте?

"Кремний Эл" предприятие, одно из крупнейших производителей микроэлектроники в России. В частности, на предприятии создают комплектующие для военной техники. Завод расположен более чем в 100 км от границы. Завод участвует в разработке новых РЛС, которые, в частности, предназначены для ПВО, самолетов, кораблей.

Напомним, в ночь на 9 октября Силы беспилотных систем поразили 67 арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления министерства обороны РФ в Брянской области.