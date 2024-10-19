Дроны атаковали завод "Кремний Эл" в Брянской области РФ, - СМИ. ФОТОРЕПОРТАЖ
В ночь на 19 октября 2024 года дроны атаковали завод "Кремний Эл" в Брянской области РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ASTRA.
"В результате детонации взрывного устройства сбитого беспилотника в чердачной части нежилого здания произошло возгорание", - говорится в сообщении со ссылкой на местных жителей.
Губернатор Брянской области в свою очередь сообщил о якобы уничтожении 4 украинских беспилотников.
Как отмечает ASTRA, атаку на завод местные власти не подтверждали, впрочем об этом сообщают местные жители. По данным местных властей, "при отражении атаки один из беспилотников врезался в нежилое здание". По их данным, якобы пострадавших нет.
Что известно об объекте?
"Кремний Эл" предприятие, одно из крупнейших производителей микроэлектроники в России. В частности, на предприятии создают комплектующие для военной техники. Завод расположен более чем в 100 км от границы. Завод участвует в разработке новых РЛС, которые, в частности, предназначены для ПВО, самолетов, кораблей.
Напомним, в ночь на 9 октября Силы беспилотных систем поразили 67 арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления министерства обороны РФ в Брянской области.
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Але ж де вони?
В тому мільярді дронів, в ОПі президента, в шафці на нижній полиці.
Ніяких ракет непотрібно, щоб безпілотник потрапив в виробниче приміщення і вивів з ладу голландське обладнання, яке орки більш ніколи не зможуть відновити.
- намааааальна....
Ми говоримо про якесь збільшення виробництва наших дронів. Ітог: одна - дві атаки на місяць?????
Чому до сих пір працює завод шлюхедів в АНАЛабугє????? Де наші мільйони дронів ?
Хіба робити ********* який буде відділятись на завершальному етапі, наприклад дрон долітає до цілі а потім піднімається різко вверх і пікує вниз на ціль а ********* відділяється, так він може пробити дах і нанети урон якщо наприклад мав б шрапнель, та і детонація якщо повезе.
Ну або в вікно поцілити але це вже скоріше треба якесь підключення до старлінку щоб зкоректувати чи АІ навчити.
Ще варіант дрони начиняти напалмом і у вікно, електроніка на чпу згорить, відновити дуже складно.
проти заводів потрібні ракети щоб вони могли проникати в середину, а дрони тільки вікна бють та обшивку псують.
пс. хамас робить у підземеллях ракети які летять на 100+км. у мене все.