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Дроны атаковали завод "Кремний Эл" в Брянской области РФ, - СМИ. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на 19 октября 2024 года дроны атаковали завод "Кремний Эл" в Брянской области РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ASTRA.

"В результате детонации взрывного устройства сбитого беспилотника в чердачной части нежилого здания произошло возгорание", - говорится в сообщении со ссылкой на местных жителей.

Губернатор Брянской области в свою очередь сообщил о якобы уничтожении 4 украинских беспилотников.

Смотрите: В Брянской области продолжается детонация на арсенале ГРАУ ВС РФ. ВИДЕО

атака на Кремній Ел
атака на Кремній Ел
атака на Кремній Ел
атака на Кремній Ел
атака на Кремній Ел

Как отмечает ASTRA, атаку на завод местные власти не подтверждали, впрочем об этом сообщают местные жители. По данным местных властей, "при отражении атаки один из беспилотников врезался в нежилое здание". По их данным, якобы пострадавших нет.

Что известно об объекте?

"Кремний Эл" предприятие, одно из крупнейших производителей микроэлектроники в России. В частности, на предприятии создают комплектующие для военной техники. Завод расположен более чем в 100 км от границы. Завод участвует в разработке новых РЛС, которые, в частности, предназначены для ПВО, самолетов, кораблей.

Напомним, в ночь на 9 октября Силы беспилотных систем поразили 67 арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления министерства обороны РФ в Брянской области.

Автор: 

беспилотник (3752) Брянск (117) россия (96139)


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Топ комментарии
+19
Якби дронів зі сотню - то завод дійсно перестав би працювати.
Але ж де вони?
В тому мільярді дронів, в ОПі президента, в шафці на нижній полиці.
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19.10.2024 09:56 Ответить
+18
У нас вже 10 година ранку, до сих пір тривога і шлюхеди з вечора ще літають. Через пів року буде по 300 шлюхедів на добу. Тривоги вже по 15 годин.
Ми говоримо про якесь збільшення виробництва наших дронів. Ітог: одна - дві атаки на місяць?????
Чому до сих пір працює завод шлюхедів в АНАЛабугє????? Де наші мільйони дронів ?
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19.10.2024 10:02 Ответить
+15
Всего 100км от линии фронта. Там бы ракетами или Точками У етот завод отработать чтобы кирпича на кирпиче не оставить. Или у нас не могут наладить выпуск таких примитивных ракет как Тойка У
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19.10.2024 10:03 Ответить
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Якби дронів зі сотню - то завод дійсно перестав би працювати.
Але ж де вони?
В тому мільярді дронів, в ОПі президента, в шафці на нижній полиці.
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19.10.2024 09:56 Ответить
Блін, заводи для мікроелектроніки - скляна споруда на бетонних опорах.
Ніяких ракет непотрібно, щоб безпілотник потрапив в виробниче приміщення і вивів з ладу голландське обладнання, яке орки більш ніколи не зможуть відновити.
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19.10.2024 10:23 Ответить
Це брянський https://www.google.com/search?q=%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4+%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8&oq=%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA&gs_lcrp=****************************************************************************************************************************************************************************************************************************&client=ms-android-xiaomi-terr2-rso2&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8#vhid=fYvoCUbHLAP-RM&vssid=l&ip=1
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19.10.2024 10:28 Ответить
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19.10.2024 10:05 Ответить
- нормально?
- намааааальна....
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19.10.2024 10:06 Ответить
Тут заскиртована частка нашої ракетної програми.
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19.10.2024 12:03 Ответить
У нас вже 10 година ранку, до сих пір тривога і шлюхеди з вечора ще літають. Через пів року буде по 300 шлюхедів на добу. Тривоги вже по 15 годин.
Ми говоримо про якесь збільшення виробництва наших дронів. Ітог: одна - дві атаки на місяць?????
Чому до сих пір працює завод шлюхедів в АНАЛабугє????? Де наші мільйони дронів ?
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19.10.2024 10:02 Ответить
Де де?
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19.10.2024 10:15 Ответить
Так отут вони:

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19.10.2024 10:51 Ответить
Всего 100км от линии фронта. Там бы ракетами или Точками У етот завод отработать чтобы кирпича на кирпиче не оставить. Или у нас не могут наладить выпуск таких примитивных ракет как Тойка У
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19.10.2024 10:03 Ответить
Є прийняті розробки ракет "Вільха М" на 130 км і "Вільха М2" на 202 км. Якщо ми не чуємо про їх використання, то очевидно що "не могут наладить выпуск".
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19.10.2024 13:26 Ответить
При чому тут Крупа ?
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19.10.2024 10:15 Ответить
👏
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19.10.2024 10:40 Ответить
Бо цих грошей на дрони не вистачає, а таких круп по Україні хоч греблю гати ...
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19.10.2024 10:42 Ответить
Знову бабовнятко у гості завітало, але ж кацапи чомусь не дуже раді ...
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19.10.2024 10:40 Ответить
Кремний Ел.... Ма..., у них вже назви їв кремній... Голодна орда.
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19.10.2024 10:49 Ответить
Мда, не густо в порівнянні з тим, що виробляють шахеди. Але в нас є незламні вечірні відосики і потужний план перемоги
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19.10.2024 10:53 Ответить
Потрібно повернутою ядеркою в першу чергу таку х...ю знищувати як цей завод
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19.10.2024 11:10 Ответить
Дронами з 30кг БП неможливо нанети заводу якись урон, для цього потрібні ракети, максимуму що можна зробити то трансформатор підпалити або резервуар з якимось горючим матеріалом.

Хіба робити ********* який буде відділятись на завершальному етапі, наприклад дрон долітає до цілі а потім піднімається різко вверх і пікує вниз на ціль а ********* відділяється, так він може пробити дах і нанети урон якщо наприклад мав б шрапнель, та і детонація якщо повезе.
Ну або в вікно поцілити але це вже скоріше треба якесь підключення до старлінку щоб зкоректувати чи АІ навчити.
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19.10.2024 11:29 Ответить
Можна, якщо знати куди цілити.
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19.10.2024 13:15 Ответить
Та якщо знаєш де конструкторський відділ, серверна частина, системи автоматизації що керують виробничим процесом, можна на деякий час вивести з ладу, або спалити щитові.

Ще варіант дрони начиняти напалмом і у вікно, електроніка на чпу згорить, відновити дуже складно.
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19.10.2024 15:12 Ответить
нажаль атака пшик, вибили декілька вікон.
проти заводів потрібні ракети щоб вони могли проникати в середину, а дрони тільки вікна бють та обшивку псують.
пс. хамас робить у підземеллях ракети які летять на 100+км. у мене все.
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19.10.2024 11:44 Ответить
Не хотів би я, щоб Ви побачили наслідки роботи дронів. Буває не тільки обшивка та вікна, а мінус пару поверхів.
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19.10.2024 14:03 Ответить
☠️ Вчора у центрі окупованого Луганська знищено російського воєнного злочинця - майора дмітрія пєрвуху - ГУР
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19.10.2024 12:02 Ответить
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19.10.2024 12:04 Ответить
"PATRIOT" по виду прямо с конвейера!
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19.10.2024 12:24 Ответить
Хлопки? Нужы аплодисменты, переходящие в овации!
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19.10.2024 12:18 Ответить
Ккацапи атакують кожного дня сотнею дронів ще й ракетами. Де наші масові аттаки кожного дня? Було заявлено, що дронів у нас більше, чи звиздіти не мішки таскать...
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19.10.2024 13:36 Ответить
 
 