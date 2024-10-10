В Брянской области продолжается детонация на арсенале ГРАУ ВС РФ. ВИДЕО
Продолжается детонация боеприпасов и режим чрезвычайной ситуации возле города Карачев Брянской области - украинские дроны нанесли многочисленные поражения 67-му арсеналу Главного ракетно-артиллерийского управления Генштаба ВС РФ.
По данным источников Цензор.НЕТ, это первая самостоятельная операция Сил беспилотных систем ВСУ.
И операция прошла успешно, судя по видеофиксации результатов удара.
67-й арсенал ГРАУ ВС РФ в 120 км от границ с Украиной является одним из передовых логистических центров для обеспечения боеприпасами российской армии.
Системные и точные удары по российским арсеналам приводят к периодическому дефициту боеприпасов у оккупационных войск.
Напомним, в ночь на 9 октября Силы беспилотных систем поразили 67-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления министерства обороны РФ в Брянской области.
