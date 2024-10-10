В Брянской области продолжается детонация на арсенале ГРАУ ВС РФ. ВИДЕО

Продолжается детонация боеприпасов и режим чрезвычайной ситуации возле города Карачев Брянской области - украинские дроны нанесли многочисленные поражения 67-му арсеналу Главного ракетно-артиллерийского управления Генштаба ВС РФ.

По данным источников Цензор.НЕТ, это первая самостоятельная операция Сил беспилотных систем ВСУ.

И операция прошла успешно, судя по видеофиксации результатов удара.

67-й арсенал ГРАУ ВС РФ в 120 км от границ с Украиной является одним из передовых логистических центров для обеспечения боеприпасами российской армии.

Системные и точные удары по российским арсеналам приводят к периодическому дефициту боеприпасов у оккупационных войск.

Напомним, в ночь на 9 октября Силы беспилотных систем поразили 67-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления министерства обороны РФ в Брянской области.

