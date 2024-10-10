РУС
В Брянской области продолжается детонация на арсенале ГРАУ ВС РФ. ВИДЕО

Продолжается детонация боеприпасов и режим чрезвычайной ситуации возле города Карачев Брянской области - украинские дроны нанесли многочисленные поражения 67-му арсеналу Главного ракетно-артиллерийского управления Генштаба ВС РФ.

По данным источников Цензор.НЕТ, это первая самостоятельная операция Сил беспилотных систем ВСУ.

И операция прошла успешно, судя по видеофиксации результатов удара.

67-й арсенал ГРАУ ВС РФ в 120 км от границ с Украиной является одним из передовых логистических центров для обеспечения боеприпасами российской армии.

Системные и точные удары по российским арсеналам приводят к периодическому дефициту боеприпасов у оккупационных войск.

Напомним, в ночь на 9 октября Силы беспилотных систем поразили 67-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления министерства обороны РФ в Брянской области.

+35
Прикол в тому шо завжди може бути гірше.Якби кожної ночі не виносили склади і нафтобази,то всі коментатори були б не на цензорі,а в окопах і далеко не факт що живі.
10.10.2024 08:49 Ответить
+21
На картах Гугл це місце позначено як садова ділянка. Яблука падають...
10.10.2024 08:36 Ответить
+21
а в чому прикол твого пердя в калюжу? нам не треба пулять по арсеналам?
10.10.2024 09:41 Ответить
********** луплять один одного -- граються!
10.10.2024 08:29 Ответить
10.10.2024 08:36 Ответить
нам кожного дня показують палаючі склади нафти та ***********.
але ж, мопеди тарахтять, ракети літять, каби падають.
на форнті, кацап лізе і лізе.
в чому прикол?
марафон, всюди і від нього не сховатися?
10.10.2024 08:40 Ответить
Веселий Марафон зєлє треба під вибори, які він таки вимушений буде проводити
10.10.2024 08:45 Ответить
Вимкніть інтернет. Легше стане... напевно.
10.10.2024 08:47 Ответить
10.10.2024 08:49 Ответить
в чому, сенс цієї пісульки?
всім українцям, треба загинути?
10.10.2024 08:55 Ответить
10.10.2024 09:41 Ответить
а, я, йду такий. бачу калюжа, пригледівся, ти там сидиш.
на, тобі, пердуху смачну.
егеш....
10.10.2024 09:51 Ответить
зав'язуй бухати в тебе бєлочка.
10.10.2024 09:55 Ответить
а, лаптєногім, все про бухати та про жопи.
не, цікаво.
10.10.2024 09:59 Ответить
оно й видно - бухим по калюжам пердіти це виключно твоє.
10.10.2024 12:09 Ответить
нєнє.
цього разу абсолютно тверезий, при здоровому глузді й твердій пам'яті.
10.10.2024 12:17 Ответить
да да, абсолютно безглуздий
10.10.2024 14:00 Ответить
Здорового глузду у твоїй писанині не видно, і тобі відповіли чому. А щодо тверезості-пам'ятаємо як ти вихвалявся смакуванням спирту у палатках на Оболонському острові.
10.10.2024 15:28 Ответить
оу, до тебе був адвокат, що захищав право окремого підписника, думати і обговорювати.
ну, що ж, тепер ти, мій історик. будеш головним в моєму фан клюбі.
а, ще, ми купували пиво, на оболоні. там, тоді, прямо зі штуцера наливали у трилітрові банки.
запам'ятай, чи краще запиши.
10.10.2024 15:36 Ответить
Твій фан-клуб знаходиться на Кирилівській. Якщо по-новому тобі не заходить, нагадаю стару адресу-фрунзе 103.
10.10.2024 23:31 Ответить
Просто дуже багато таких як ти екпертів/контролерів. Здалеку...
10.10.2024 09:58 Ответить
ну, давай заганяй, своє улюблене про окопи. як ти, в рукопашну, на десятьох ходив.
10.10.2024 10:02 Ответить
Я з автоматом бігав, хлопчику, ще при маршалі Устінову.
А ти маячню одну і ту ж цілими днями з дивану строчиш.
10.10.2024 10:09 Ответить
з автоматом? з лопатою у стройбаті. або скоріш, свинарем у хоз частині.
то, чим ти пишаєшся? шо, кацапам прислужував?
10.10.2024 10:14 Ответить
Якщо ти вмер, то це надовго, якщо дурень - то це назавжди. Все, йолоп, набрид вже...
10.10.2024 10:58 Ответить
що саме ти зхробив, щоб не тарахтіли мопеди, не летіли ракети і не падали каби?
10.10.2024 10:35 Ответить
от, скажи мені, і всім.
ти, хто таке, що б ставити такі питання?
10.10.2024 10:39 Ответить
Та він такий самий дописувач, як і ти... І має право висловить свою думку по темі обговорення... Питання в іншому: "ХТО ТИ, і яку роль ТИ тут граєш, кидаючись на інших дописувачів та "розводячи срач на голому місці"?...
10.10.2024 15:07 Ответить
оу...
адвокати підвалили?
все правильно.
твій підзахисний, такий як всі, і, звісно, має право щось думати і навіть обговорювати.
а, Я, кидаюсь на кого захочу. Я, розвожу що захочу, та де захочу.
10.10.2024 15:25 Ответить
Ти можеш "кидаться", як можеш... Однак ти не врахував одного нюансу - "кидаться" можуть і на тебе... І тоді тобі точно це не сподобається...
10.10.2024 19:30 Ответить
високоякісний срач, це така велика рідкість, на вагу золота.
тупе бикування, нецікаво і втомлює.
то ж....
10.10.2024 19:35 Ответить
Так в тому-то й справа, що у тебе саме "тупий срач" і "бикування"... Бо, замість суперечки по темі, ти переходиш на особистості, принижуєш опонента, ліплячи йому свої власні інсинуації та по-кацапськи "доколупуєшся у ракурсі "А ти хто такий?"...
Хочеш заперечить опоненту - заперечуй! Але аргументовано... А якщо нема аргументів - просто промовч і почитай, що пишуть люди, які розбираються у справі краще...
10.10.2024 19:56 Ответить
тобто, я повинен сподобатися тобі?
добре, відповідай!
що ти зробив для того, що б в україни не обрали зе!шобло.
що ти зробив, для зсу?
чому ти не в окопі?
тобі з дивану видніше, чим з окопу?
чому ти тут строчиш, поки хлопці в окопах?
ти що, самий розумний?
10.10.2024 20:04 Ответить
Розумієш, синку, в чому справа - от ТУТ саме я можу задать тобі твоє ж питання: "А хто ти такий, що я повинен перед тобою звітуваться?!" Однак, на відміну від тебе, я не "бикую" - тому постараюся відповісти тобі аргументовано та детально...
1. Ти для мене - такий самий, як і інші. Не почав-би ти тут "бикувать" - я-б на тебе і уваги-б не звернув особливої...
2. Якби ти прийшов на "Цензор" не "в свинячий голс" (у 2023-му), а перебував-би тут хоча-б з 2018-го, то ти-б знав, що я тут - один з найбільш послідовних противників "ЗЕ-влади" і аргументовано доводив, що вона зруйнує країну та призведе до війни, ще тоді, коли "Блазень" ходив у кандидатах в Президенти... ("Старожили" форуму це підтвердять).
4. Що я зробив для ЗСУ - не твоя справа - я перед тобою звітуваться не зобов"язаний...
5. "Не в окопі" я тому, що маю вік, що є вже "немобілізаційним" "В окопі" я своє я вже відсидів...
5. Навіть "з дивану" мені багато чого "видніше", ніж тобі деінде - бо я колишніцй кадровий офіцер та розумію у військовій справі (і в юридичній теж) набагато більше за тебе...
6. Строчу я тут тому, що з 2016 року маю протезовану ногу... Даси здорову - я тебе заміню на передовій (звідки ти мені, мабуть, пишеш)...
7. Я не самий розумний - однак в деяких областях знань - розумніший за тебе...
Я ДЕТАЛЬНО тобі дав відповідь? Задоволений?...
10.10.2024 20:38 Ответить
то, побикую, трохи, батя.
мені абсолютно похер, хто ти, і з якого року ти тут когось в чомусь переконуєш.
мені абсолютно похер, скільки тобі років і стан твого здоров'я.
мені абсолютно похер на твою, напущену зверхність, а як що ти тупорилий кадровий офіцер, сов'єтського вишкілу, то ще більше, чим абсолютно похер на твої знання.
тому, тобі і таким як ти!
не треба міряти всіх, по своєму убогому існуванню.
в чому ти точно розумніший за мене, то як правильно тягнути ногу на плацу, та в ступені різкості при віддаванні чєсті офіцерам.
тому, відправляюсь в черговий бан, але таких як ти бачив бачу та буду бачити в глибокій розкішниці.
10.10.2024 21:47 Ответить
Ясно... Н, що ж... Коли молодий бичок починає "бикувать" - йому "роги обламують... Аргументів нема - перейшов на особистості... Мені тим більше - "похєр" на тебе... Для мене тут взагалі "авторитетів" абсолютних не існує. Головне для мене - істина...
А хто і де кого "бачив" - життя покаже... Ти не перший так "бикуєш". Тут, до тебе - сотні таких "бикували"... Я й ніки їх давно позабував. Хіба що можна піднять власні архівні списки. Та й ті я вже викидать почав - бо нема потреби у використанні...
А на майбутнє - порада: притримуй свого язика трохи... Бо "довгий язик відкручують разом з дурною головою...".
11.10.2024 01:57 Ответить
ти такий кумедний.
типу дорослий, типу начитаний.
але не зрозумів головного.
на ті питання не треба було відповідати.
ті питання ставлять, недорозвинені імбецили, бо нема мізкив спитати щось цікаве.
з тобою все зрозуміло.
як що не брешеш звісно.
випердиш сересера, з освітою сов'єтського військового, який все все своє існування плазував перед кацапами.
11.10.2024 08:16 Ответить
Люблю "самокритичних"! Надіюся, ти це "щиросердно" написав... Тоді ти ще не втрачений остаточно для суспільства...
"...на ті питання не треба було відповідати.
ті питання ставлять, недорозвинені імбецили, бо нема мізкив спитати щось цікаве".
Визнать себе ПУБЛІЧНО "імбецилом" - треба мать сміливість...
11.10.2024 09:07 Ответить
Та він відпрацьовує, накидаючи.
10.10.2024 15:30 Ответить
то ти, ще й бухгалтер?
10.10.2024 15:38 Ответить
Який феєричний дебл! давно такого не було на цензорі? Тебе спитали: нам не треба гатити по їхніи складам і аеродромам?
10.10.2024 17:12 Ответить
ви, шо, всі в одній кімнаті сидите?
зараз, ти на на чергуванні?
10.10.2024 17:15 Ответить
Брянские партизаны, наконец-то вышли из леса и узнали, что фашисты напали на Украину !
10.10.2024 08:53 Ответить
Це все що пускають салюти в честь дня народження *****.
10.10.2024 08:58 Ответить
"Садовые Участки" детонують
10.10.2024 09:20 Ответить
А під@р за кадром нух@ не порозумнішав)Так вам))
10.10.2024 10:19 Ответить
Чуєте що вони там кажуть?
Лучшє би еті всє снаряди на Україну ******... Всє разом...
10.10.2024 12:57 Ответить
Нині в Карачєві весело, гарно відзначили день народження пу. Цікаво місто все евакуювали, и кому вони потрібні?
10.10.2024 13:52 Ответить
по дитячому садочку вдарили нелюди киї вського режиму...лол...
10.10.2024 17:03 Ответить
По 2-3 склада в день фигачить, и раша стрелять будет камнями. А нам стабильно дают снаряды. Вот тогда развлечемс
10.10.2024 19:50 Ответить
 
 