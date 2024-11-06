Военнослужащие показали некачественную партию мин производства Укроборонпрома. ВИДЕО
Военнослужащие ВСУ получили некачественную партию мин калибра 120 мм, производства Укроборонпрома.
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
Как рассказывает военный, они получили партию минометных мин калибра 120 мм, которые не разрываются. На 10 выстрелов только 1 разрыв. Минометчик предполагает, что причиной является некачественный тротил внутри мин.
Другой проблемой являются некачественные "вышибные" к этим минам. Порох, используемый в них, не сгорает и мина падает в 10-50 метрах от миномета. Кроме того, большое количество "вышибных" вообще не срабатывает, что приводит к необходимости разбирать миномет и доставать мину.
Топ комментарии
+43 Hrysha Hlyba #582024
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+35 Валерій Кваша
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+32 Sashko Slastyon #543422
показать весь комментарий06.11.2024 17:52 Ответить Ссылка
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ти ж ще, навіть не президент!
трамп, чому ми не в нато?
Як, маючи власну катастрофічну історію боротьби проти більшовиків і комуняків, можна вірити американським комунякам?
Ну не любий завод, але не бачу складнощів в болванках, крім технологічного процесу де буде використовуватись порох.
у крісло посла.
зе!гундос тільки но сказав, що буде всіх міняти.
"19 вересня 2019 року Верховна Рада України ухвалила законопроєкт авторства Президента України Володимира Зеленського про реформу прокуратури за №1032 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури". Відповідне рішення підтримали 259 народних депутатів України.
Закон передбачає ліквідацію військових прокуратур і, відповідно, посади головного військового прокурора, зменшення штату прокуратури і призупинення діяльності Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів до 1 січня 2021 року."
ліквідували ще у жовтні 2019 - побачили мир в очах @уйла
теперішні цивільні прокурори-піджаки - не той компот
Треба повернути страх. Без нього ніяк.
Диктат намагався робити керованих людей тупенькими, ось зворотні наслідки.
Барани не перетворюються в інженерів, слюсарів.
Інвестицій в людський потенціал не було і немає.
Якість не зміниться, якщо мікроскопом забивати цвяхи. Під дулом теж.
Ці кроки роками треба налагоджувати.
В нас тиранією вже молодь лякають, їдуть по далі від мародерів поки ще може.
Без допомоги з Європи тільки такими мінами і воюватимемо.
і ніхто не несе відповідальність..
«потужну» відповідальність..
все до чого торкається український чиновник-кровосісь перетворюється на лайно
просто ловили і все 😡
А тут пажалста, все як треба зєльоним: і нагору потічок потік в потрібні кишені, і Армії облом, а в зєкіздоболомарахфоні розкажуть як мільйони дронів і снарядів закупили на фронт.
_____________
Зєлю геть. Вибори
наєм, арахамія...
Тому потрібно негайно затримати всіх причетних з персоналу на час проведення експертизи бракованої партії. І далі встановлювати винуватців цієї диверсії.