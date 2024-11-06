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Військовослужбовці показали неякісну партію мін виробництва Укроборонпрому. ВIДЕО

Військовослужбовці ЗСУ отримали неякісну партію мін калібра 120 мм, виробництва Укроборонпрому.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Як розповідає військовий, вони отримали партію мінометних мін калібру 120 мм, які не розриваються. На 10 пострілів лише 1 розрив. Мінометник припускає, що причиною є неякісний тротил всередині мін.

Іншою преблемою є неякісні "вишибні" до цих мін. Порох, що використвується у них, не згорає і міна падає за 10-50 метрів від міномета. Крім того, велика кількість "вишибних" взагалі не спрацьовує, що призводить до необхідності розбирати міномет і діставати міну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Половина боєприпасів у зоні бойових дій - українські, - Шмигаль

Автор: 

боєприпаси (2309) Укроборонпром (1741) міна (380)


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Топ коментарі
+43
трамп, ****, ну що ж ти твориш?
ти ж ще, навіть не президент!
трамп, чому ми не в нато?
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06.11.2024 17:48 Відповісти
+35
Таак, а заплатили за них як за якісні! Якась зараза за таку диверсію сяде?!!!
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06.11.2024 17:49 Відповісти
+32
Міни 42-го року вибухають набагато краще. Чому? Якщо б у 42-му році з якогось заводу привезли міни, що не вибухають - думаю, що керівництво заводу було б розстріляне, або, в кращому випадку років 15 пиляло б дрова десь у Сибіру за миску зупи. Тому ті міни досі вибухають.
Треба повернути страх. Без нього ніяк.
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06.11.2024 17:52 Відповісти
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трамп, ****, ну що ж ти твориш?
ти ж ще, навіть не президент!
трамп, чому ми не в нато?
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06.11.2024 17:48 Відповісти
твій улюблений трамп пів року блокував допомогу, а тепер він президент США...скоро такі як ти клоуни на собі відчують, що таке повна відсутність американської допомоги.
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06.11.2024 18:36 Відповісти
а такі, як ти, не відчують?
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06.11.2024 19:10 Відповісти
Для тих, хто досі "в танку": Трамп НІЧОГО НЕ БЛОКУВАВ, оскільки не мав на це жодних повноважень! Блокували республіканці допомогу ХАМАСУ у розмірі 10 млрд баксів, яку "демократи" додали в пакет допомоги Україні! До речі, а де ж ця допомога?! Пішла туди, куди і вся інша розпіарена "демократими"? В курсі, що за минулий рік не надано вже виділених Конгресом понад 6 млрд баксів?! А з 61-го прийшло менше 8-ми! А по ленд-лізу, який протягнули республіканці було надано 0,0 патрона!
Як, маючи власну катастрофічну історію боротьби проти більшовиків і комуняків, можна вірити американським комунякам?
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06.11.2024 19:23 Відповісти
твій ******* клоун також відчує!! навіть не сумнівайся, зелений гандон .
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06.11.2024 22:16 Відповісти
як неприємо чути "то біш" та не "то біш" а ТОБТО
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06.11.2024 19:42 Відповісти
Без м'якого знаку після "ш" - може бути...
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06.11.2024 19:49 Відповісти
де ви це чуєте? і, що нема можливості не чути?
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06.11.2024 19:56 Відповісти
Недостаток минометов причем катастрофический одна из причин российского наступления,такие мины стоят всего 300-400 долларов и их можно делать на любом заводе а не гробить дроны на каждого орка.
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06.11.2024 17:48 Відповісти
300 доларів за штуку? Може краще замість двох мін один дрон?
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06.11.2024 18:00 Відповісти
При попадании такая мина наносит урона в десятки раз больше чем дрон, и реб/дождь/ветер ей не помеха. Мина дрону не замена
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06.11.2024 18:12 Відповісти
дрон може нести ту саму міну, і залетіти з нею прямо у бліндаж, ти це мінометом не зробиш навіть якщо вагон снарядів випустиш.
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06.11.2024 18:19 Відповісти
Поцікавтеся цінами на дрони. Дрони, що несе 120 мм міну, коштує на порядок більше 150 баксів. Дрони за 150 несе у кращому випадку ВОГ.
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06.11.2024 19:10 Відповісти
Тоесть в непогоду под обстрелом из окопа,типа в вермахте дураки были когда целые роты минами в окопах выкашивали?Дрон сдесь только как наводчик нужен.
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06.11.2024 18:21 Відповісти
сам пробував робити, конструктор-механізатор,чи хтось підказав таку дурню - "на любом заводе"? 👀😂
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06.11.2024 18:05 Відповісти
При поточних засобах автоматизації виробництва, потрібні тільки станки чпу і конвеєр зборки налагодити.
Ну не любий завод, але не бачу складнощів в болванках, крім технологічного процесу де буде використовуватись порох.
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06.11.2024 18:14 Відповісти
всі засоби автоматизації є, тільки мають вигляд хатинок, машин, рідкоземельних металів та каміння, зелених папірців, іноді - додаткових цифр в банках на карибах. плюс благодійна поміч інвалідам, держслужбовцям і олігархам на поїздки на ті хатинки до Монако. а міномет на Монако не провезеш, нашо його робити\купляти?
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06.11.2024 20:33 Відповісти
це потрібно було так відповісти.
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06.11.2024 20:41 Відповісти
Таак, а заплатили за них як за якісні! Якась зараза за таку диверсію сяде?!!!
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06.11.2024 17:49 Відповісти
звісно сяде.
у крісло посла.
зе!гундос тільки но сказав, що буде всіх міняти.
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06.11.2024 17:54 Відповісти
Отримає подяку та підвищення зарплатні від пуйла.
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07.11.2024 02:03 Відповісти
охриніти....
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06.11.2024 17:49 Відповісти
Робота для військової прокуратури. Це вже якась диверсія.
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06.11.2024 17:50 Відповісти
Але військової прокуратури давно немає (є цивільне татарівське ДБР)

"19 вересня 2019 року Верховна Рада України ухвалила законопроєкт авторства Президента України Володимира Зеленського про реформу прокуратури за №1032 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури". Відповідне рішення підтримали 259 народних депутатів України.
Закон передбачає ліквідацію військових прокуратур і, відповідно, посади головного військового прокурора, зменшення штату прокуратури і призупинення діяльності Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів до 1 січня 2021 року."
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06.11.2024 18:01 Відповісти
прокурорам ніколи займатися мінами бо роблять собі інвалідність
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06.11.2024 18:03 Відповісти
нема військової прокуратури
ліквідували ще у жовтні 2019 - побачили мир в очах @уйла
теперішні цивільні прокурори-піджаки - не той компот
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06.11.2024 18:03 Відповісти
Добре хоч не розриває міномет вбиваючи всіх навколо. Єдиний плюс можна сказати. Все інше на саботаж схоже. А можливо просто криві руки. Не знаю.
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06.11.2024 17:52 Відповісти
Але --"і міна падає за 10-50 метрів від міномета " то сто процентів 300 ті (((
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06.11.2024 18:36 Відповісти
Міни 42-го року вибухають набагато краще. Чому? Якщо б у 42-му році з якогось заводу привезли міни, що не вибухають - думаю, що керівництво заводу було б розстріляне, або, в кращому випадку років 15 пиляло б дрова десь у Сибіру за миску зупи. Тому ті міни досі вибухають.
Треба повернути страх. Без нього ніяк.
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06.11.2024 17:52 Відповісти
Думаю, що були б ростріляні а не пиляли дерева. І за менші проріхи кулю отримували.
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06.11.2024 18:10 Відповісти
Це наслідки неосвіченої людини.
Диктат намагався робити керованих людей тупенькими, ось зворотні наслідки.
Барани не перетворюються в інженерів, слюсарів.
Інвестицій в людський потенціал не було і немає.
Якість не зміниться, якщо мікроскопом забивати цвяхи. Під дулом теж.
Ці кроки роками треба налагоджувати.
В нас тиранією вже молодь лякають, їдуть по далі від мародерів поки ще може.
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06.11.2024 18:32 Відповісти
чудак Сашко, хто поверне собі страх або себе посадить , все йде по плану оп
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06.11.2024 18:54 Відповісти
Вважаю, що зброю під час війни треба робити або за страх, або на совість, або не робити взагалі. На совість роблять на заході. За совєтів робили за страх. Тут все просто. Якщо не будеш робити на совість, а влада не змусить робити за страх - програєш війну. Потім вже нові господарі змусять робити по-своєму.
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06.11.2024 19:16 Відповісти
Тобіш зелені бл@ді зливають країну.
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06.11.2024 17:52 Відповісти
нада проста пєрєстать стрєлять..
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06.11.2024 17:55 Відповісти
Потрібна пауза для відновлення, кажуть вони.
Без допомоги з Європи тільки такими мінами і воюватимемо.
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06.11.2024 17:52 Відповісти
Яке відновлення? На заводі краще будуть працювати? Чому одразу не добиватися потрібної якості, а обов'язково чекати якоїсь паузи? Вони впевнені, що ту паузу їм росіяни нададуть? Я особисто ні.
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06.11.2024 17:55 Відповісти
Нададуть, за умови, що паузу отримають і вони також. Впродовж якої зроблять мільйони нормальних мін, що вибухають.
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06.11.2024 17:56 Відповісти
Під час "паузи" слугонараоди почнуть швидко різати в металолом військову техніку і інтенсивно скорочувати армію. Вони не змінилися. Вони знову підставлять залишки країни під страшенний удар.
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06.11.2024 18:07 Відповісти
Останній удар.
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06.11.2024 18:08 Відповісти
саботаж, що приводить до смертей захисників на фронті..
і ніхто не несе відповідальність..
«потужну» відповідальність..
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06.11.2024 17:53 Відповісти
В якості "відповідальності" буде традиційний стук клоунського хрєна по роялю.
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06.11.2024 17:57 Відповісти
в цирку нічого справжнього нема, одна бутафорія.
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06.11.2024 17:54 Відповісти
Це все іпсо. З повагою Центр Протидії Правдивій Інформації
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06.11.2024 17:54 Відповісти
А де військова прийомка?! Чи і там зе-команда?... Хто допускав міни до експлуатації у військах?
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06.11.2024 17:56 Відповісти
Треба зробити АБОРТИ всім причетним по вертикалі, починаючи від двірника і до президента !!!
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06.11.2024 17:57 Відповісти
Отому виробнику треба зіграти в рюську рулетку - поставити поца і 10 мін розтріляти. Тварини ****.
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06.11.2024 17:59 Відповісти
) а чому ви дивуєтесь?
все до чого торкається український чиновник-кровосісь перетворюється на лайно
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06.11.2024 18:00 Відповісти
У Другій Світовій війні за таке розстрілювали ,
просто ловили і все 😡
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06.11.2024 18:01 Відповісти
номер партии и директора завода плюс отк и всех кто виновен - снять бронь и на фронт ублюдков
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06.11.2024 18:29 Відповісти
"Українські гниди". (с)
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06.11.2024 18:01 Відповісти
Дрони, які не літають, міни, які не дієздатні. Хоч паржьом! Єжєлі успєєм...
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06.11.2024 18:09 Відповісти
Але рахунки заблокували Порошенку, бо **** допомагає Армії, піариться падла зєлі назло!
А тут пажалста, все як треба зєльоним: і нагору потічок потік в потрібні кишені, і Армії облом, а в зєкіздоболомарахфоні розкажуть як мільйони дронів і снарядів закупили на фронт.
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06.11.2024 18:10 Відповісти
безкарність породжує безвідповідальність,корупцію і саботаж
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06.11.2024 18:15 Відповісти
Писец. А потом чего мы про*буем позиции и населенные пункты. Хуже чем северокрейцы делают. Представьте сколько погибло наших людей из-за того что минометы не смогли прикрывать от врага . А еще мы ждем что сделают ракеты способные долетать до моцквы если наши криворукие не могут самое примитивное оружие сделать. Вообще то ето называется диверсия. Не удивляйтесь если заказы дали на заводы принадлежащие рыгоаналам и сепарам. Узнать номер партии и всех работников завода вместе начальством снять бронь и на фронт тварей
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06.11.2024 18:15 Відповісти
Тут недавно кто то расказывал что так называемое перемирие мы используем для укрепления армии. Х***й собачий мы будем армию укреплять. Все убегут из етой страны останется только сепарье и чиновники с мусорами которые добьют то что осталось
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06.11.2024 18:33 Відповісти
сміялись з неякісних мін пухляка, ось маєте свої рідненькі, і думаю це відео показали тільки тому що 9 з 10 пострілів не спрацьовує, що взагалі за межами здорового глузду.
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06.11.2024 18:16 Відповісти
У творця цих мін є прізвище .
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06.11.2024 18:16 Відповісти
Це явний саботаж - тобто робота для СБУ
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06.11.2024 18:22 Відповісти
Так , але чесних патріотичних СБУшників ,зеблазень одразу в 2019 звільнив ((
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06.11.2024 18:39 Відповісти
Це все зєля гадить. Чомусь його "Свати" і ще різна мерзота працювали бездоганно(на шкоду). А, коли треба робити міни, то все робиться... теж на шкоду!!!
_____________
Зєлю геть. Вибори
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06.11.2024 18:23 Відповісти
ДКР СБУ куди дивиться!?
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06.11.2024 18:39 Відповісти
З УП Ткач,вже розповів про сина биканова, який керує звʼязками між підприємствами оборонки.
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06.11.2024 18:41 Відповісти
Могу предположить. Пороха сильно просроченные. Капсюли либо пустые либо там просто не то что должно быть. Тротил может не детонировать из-за детонаторов к которых то же может быть говно. Либо там не тротил либо аммотол замешаный на мокрой селитре. У тротила есть такое явление как затухающая детонация но судя по словам бойцов - оно вообще не детонирует. Требуется вмешательство прокуратуры и экспертиза.
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06.11.2024 18:47 Відповісти
Якщо, навіть, покладений пластид під детонатор не дає ефекту, проблема точно в детонаторі.
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07.11.2024 09:49 Відповісти
"Укроборонпром" , мабуть на замовлення і проплату рашистського фсб випускає "мертві **********" ,використання котрих ЗСУ приводить до мертвих захисників України...?Рашистські співучасники війни в Україні з оборонпрому...
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06.11.2024 18:50 Відповісти
Хто там у нас в Укроборонпромі пасеться?
наєм, арахамія...
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06.11.2024 19:05 Відповісти
минобороны умерова опять ответсвенность на других скиднула
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06.11.2024 19:07 Відповісти
это ж технологии начала 20 века, как можно с завода выпускать такого качества изделия???
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06.11.2024 19:18 Відповісти
ДИВЕРСИЯ !!! ЗАКЛЮЧЕНИЯ С КОНФИСКАЦИЕЙ !!!
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06.11.2024 19:30 Відповісти
Для початку поцікавтесь звідки компоненти. Можливо той самий тротил приїхав до України з США, чи будь-якої іншої країни.
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06.11.2024 20:03 Відповісти
Керівника підприємства на гіляку ! Саботаж .
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06.11.2024 20:47 Відповісти
Тобіш *****.
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06.11.2024 21:10 Відповісти
А по ціні мабуть як справжні натівські.
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06.11.2024 21:13 Відповісти
Якщо міни чи тара від них промарковані номером партії, то легко встановити локацію виробництва та час виготовлення неякісних ***********. А також суміжників, що поставляли компоненти, які за попередніми даними не спрацювали штатно.
Тому потрібно негайно затримати всіх причетних з персоналу на час проведення експертизи бракованої партії. І далі встановлювати винуватців цієї диверсії.
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06.11.2024 21:16 Відповісти
Ця кончена влада краде як наче завтра потоп, то я не здивована шо снаряди не взриваються, дрони постачають які ще доробляти треба, за це треба владу вже на деревах вішати😡😡😡
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06.11.2024 21:29 Відповісти
Це називається умисний саботаж, а не "неякісна партія мін"
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06.11.2024 21:33 Відповісти
Схоже на те. Колись був у відрядженні на заводі "Автозапчастини".Там в одному з цехів виготовляли 120мм міни і військовий приймальник виявив в одному екземплярі мале відхилення від норми.Довелося перебирати всю партію вже запаковану в кілька сотень ящиків.
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07.11.2024 10:34 Відповісти
Яка зе-влада такі й міни.
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07.11.2024 00:43 Відповісти
Производитель кто? Вышибных, которые толкают мину на 50-... метров?
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13.11.2024 18:19 Відповісти
Да и вообще, с какой целью мы воплощается в этом мире?
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13.11.2024 18:20 Відповісти
 
 