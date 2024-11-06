Військовослужбовці показали неякісну партію мін виробництва Укроборонпрому. ВIДЕО
Військовослужбовці ЗСУ отримали неякісну партію мін калібра 120 мм, виробництва Укроборонпрому.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
Як розповідає військовий, вони отримали партію мінометних мін калібру 120 мм, які не розриваються. На 10 пострілів лише 1 розрив. Мінометник припускає, що причиною є неякісний тротил всередині мін.
Іншою преблемою є неякісні "вишибні" до цих мін. Порох, що використвується у них, не згорає і міна падає за 10-50 метрів від міномета. Крім того, велика кількість "вишибних" взагалі не спрацьовує, що призводить до необхідності розбирати міномет і діставати міну.
Топ коментарі
+43 Hrysha Hlyba #582024
показати весь коментар06.11.2024 17:48 Відповісти Посилання
+35 Валерій Кваша
показати весь коментар06.11.2024 17:49 Відповісти Посилання
+32 Sashko Slastyon #543422
показати весь коментар06.11.2024 17:52 Відповісти Посилання
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ти ж ще, навіть не президент!
трамп, чому ми не в нато?
Як, маючи власну катастрофічну історію боротьби проти більшовиків і комуняків, можна вірити американським комунякам?
Ну не любий завод, але не бачу складнощів в болванках, крім технологічного процесу де буде використовуватись порох.
у крісло посла.
зе!гундос тільки но сказав, що буде всіх міняти.
"19 вересня 2019 року Верховна Рада України ухвалила законопроєкт авторства Президента України Володимира Зеленського про реформу прокуратури за №1032 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури". Відповідне рішення підтримали 259 народних депутатів України.
Закон передбачає ліквідацію військових прокуратур і, відповідно, посади головного військового прокурора, зменшення штату прокуратури і призупинення діяльності Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів до 1 січня 2021 року."
ліквідували ще у жовтні 2019 - побачили мир в очах @уйла
теперішні цивільні прокурори-піджаки - не той компот
Треба повернути страх. Без нього ніяк.
Диктат намагався робити керованих людей тупенькими, ось зворотні наслідки.
Барани не перетворюються в інженерів, слюсарів.
Інвестицій в людський потенціал не було і немає.
Якість не зміниться, якщо мікроскопом забивати цвяхи. Під дулом теж.
Ці кроки роками треба налагоджувати.
В нас тиранією вже молодь лякають, їдуть по далі від мародерів поки ще може.
Без допомоги з Європи тільки такими мінами і воюватимемо.
і ніхто не несе відповідальність..
«потужну» відповідальність..
все до чого торкається український чиновник-кровосісь перетворюється на лайно
просто ловили і все 😡
А тут пажалста, все як треба зєльоним: і нагору потічок потік в потрібні кишені, і Армії облом, а в зєкіздоболомарахфоні розкажуть як мільйони дронів і снарядів закупили на фронт.
_____________
Зєлю геть. Вибори
наєм, арахамія...
Тому потрібно негайно затримати всіх причетних з персоналу на час проведення експертизи бракованої партії. І далі встановлювати винуватців цієї диверсії.