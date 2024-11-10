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Склади з боєприпасами уражено у Брянській області, - Генштаб

Брянськ

Сили оборони вдарили по складах з боєприпасами у Брянській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Сьогодні вночі підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали вогневого ураження по складах з боєприпасами 1060-го центру матеріально-технічного забезпечення (колишній 120 арсенал Головного ракетно-артилерійського управління) у Брянській області, РФ", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зафіксовано щонайменше 8 вибухів. Результати об’єктивного контролю свідчать про наявність як мінімум двох точок займання на території військової частини та ознаки вторинної детонації.

"Станом на шосту ранку на об’єкті у Брянській області продовжувалась сильна пожежа. Результати ураження уточнюються.

Спільна вдала бойова робота всіх складових Сил оборони по важливих цілях збройних сил РФ триватиме", - додали у Генштабі.

Нагадаємо, у ніч на 10 листопада у Брянській області пролунали вибухи. Влада регіону заявила про атаку українських безпілотників.

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Автор: 

боєприпаси (2262) Брянськ (131) Генштаб ЗС (6488)


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Топ коментарі
+16
До приходу Трампа,бажано всі склади в радіусі дії допустимої знищити,аеродроми та вимкнути світло,ну хоч Курщині.
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10.11.2024 11:35
+11
І НПЗ. Амінь.
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10.11.2024 12:10
+6
Чим, асфальтом? Ці зелені потвори навіть шахед не змогли скопіювати
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10.11.2024 12:15
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До приходу Трампа,бажано всі склади в радіусі дії допустимої знищити,аеродроми та вимкнути світло,ну хоч Курщині.
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10.11.2024 11:35 Відповісти
І НПЗ. Амінь.
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10.11.2024 12:10 Відповісти
Чим, асфальтом? Ці зелені потвори навіть шахед не змогли скопіювати
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10.11.2024 12:15 Відповісти
Безпілотники ми ж закуповуємо чи виробляємо.Паляніца))
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10.11.2024 12:49 Відповісти
Шахед - це вже вчорашній день. Кльовий засіб відмивання кацапського бюджету
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10.11.2024 15:15 Відповісти
Я чомусь не можу авторизуватися на "Цензорі" зі смартфону,в чому причина?
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10.11.2024 12:02 Відповісти
приколіст, що знайшов тут технічний відділ цензора, мабуть із-за цього,: "Склади з ************ уражено у Брянській області, - Генштаб Джерело: "
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10.11.2024 12:38 Відповісти
Вчора Бутусов в ефірі кілька разів повторив, що все що виходить від нашого генштабу і генералів - БРЕХНЯ І НЕКОМПЕТЕНТНІСТЬ.
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10.11.2024 12:20 Відповісти
Ну раз сам Бутусов, тоді йой..
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10.11.2024 15:16 Відповісти
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10.11.2024 15:32 Відповісти
Куди не плюнь, обов'язково влучиш в експерта ...
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10.11.2024 15:35 Відповісти
жаль, що туди можно тільки по ночі долітати. Бажано, щоб брянські кацапи, які прийшли у гіпермаркет "Метро", своїми очами бачили цей фейєрверк.
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10.11.2024 14:18 Відповісти
 
 