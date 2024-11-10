Склади з боєприпасами уражено у Брянській області, - Генштаб

Сили оборони вдарили по складах з боєприпасами у Брянській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Сьогодні вночі підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали вогневого ураження по складах з боєприпасами 1060-го центру матеріально-технічного забезпечення (колишній 120 арсенал Головного ракетно-артилерійського управління) у Брянській області, РФ", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зафіксовано щонайменше 8 вибухів. Результати об’єктивного контролю свідчать про наявність як мінімум двох точок займання на території військової частини та ознаки вторинної детонації.

"Станом на шосту ранку на об’єкті у Брянській області продовжувалась сильна пожежа. Результати ураження уточнюються.

Спільна вдала бойова робота всіх складових Сил оборони по важливих цілях збройних сил РФ триватиме", - додали у Генштабі.

Нагадаємо, у ніч на 10 листопада у Брянській області пролунали вибухи. Влада регіону заявила про атаку українських безпілотників.

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