Один із найбільших виробників мікроелектроніки у Росії заявив про зупинення роботи після атаки БпЛА
Завод з виробництва мікроелектроніки "Кремний ЭЛ" у російському Брянську заявив про призупинення роботи після нібито атаки безпілотників.
Про це заявила пресслужба заводу, повідомляє Цензор.НЕТ.
У компанії заявили, що атака БпЛА порушила виробничі ланцюги на заводі.
Згідно з повідомленням, внаслідок атаки "порушено енергопостачання, завдано шкоди об'єктам забезпечення спеценергетикою, перервано технологічні виробничі ланцюжки".
Директор заводу Олег Данцев назвав основною задачею "якомога швидше поновлення виробництва виробів електронної техніки з метою безумовного виконання планів".
Зазначимо, що "Кремний ЭЛ" - це один із найбільших виробників мікроелектроніки в Росії. 94% продукції підприємства у 2017 році було випущено на потреби Міноборони РФ. Завод обслуговує концерни "Алмаз-Антей", "Аерокосмічне обладнання", "Созвездие" і "Вега". Він робить деталі для систем ППО "Панцир" і ракетних комплексів "Іскандер".
Раніше повідомлялося, що у ніч на 19 жовтня 2024 року дрони атакували завод "Кремній Ел" у Брянській області РФ.
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Я подумав, що це жарт. Про завод мікроелектроніки в росії.
Може просто якісь реле виготовляли