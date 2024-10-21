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Новини
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Один із найбільших виробників мікроелектроніки у Росії заявив про зупинення роботи після атаки БпЛА

завод у Брянську призупинив роботу

Завод з виробництва мікроелектроніки "Кремний ЭЛ" у російському Брянську заявив про призупинення роботи після нібито атаки безпілотників.

Про це заявила пресслужба заводу, повідомляє Цензор.НЕТ.

У компанії заявили, що атака БпЛА порушила виробничі ланцюги на заводі. 

Згідно з повідомленням, внаслідок атаки "порушено енергопостачання, завдано шкоди об'єктам забезпечення спеценергетикою, перервано технологічні виробничі ланцюжки".

Директор заводу Олег Данцев назвав основною задачею "якомога швидше поновлення виробництва виробів електронної техніки з метою безумовного виконання планів".

Зазначимо, що "Кремний ЭЛ" - це один із найбільших виробників мікроелектроніки в Росії. 94% продукції підприємства у 2017 році було випущено на потреби Міноборони РФ. Завод обслуговує концерни "Алмаз-Антей", "Аерокосмічне обладнання", "Созвездие" і "Вега". Він робить деталі для систем ППО "Панцир" і ракетних комплексів "Іскандер".

Раніше повідомлялося, що у ніч на 19 жовтня 2024 року дрони атакували завод "Кремній Ел" у Брянській області РФ.

Дивіться також: Дрони атакували завод "Кремній Ел" у Брянській області РФ, - ЗМІ. ФОТОрепортаж

Автор: 

безпілотник (4338) Брянськ (136) завод (1028) росія (66070) атака (368)


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Топ коментарі
+18
Ніт ,тільки після повторної перевірки дронами ...можливо повіремо
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21.10.2024 18:08 Відповісти
+14
Не вірте кацапам, ще пару контрольних запусків потрібно зробити для повної впевненості що все, "Кремний Эл" - 3,14zда.
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21.10.2024 18:22 Відповісти
+10
Треба повторити.
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21.10.2024 18:19 Відповісти
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Ніт ,тільки після повторної перевірки дронами ...можливо повіремо
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21.10.2024 18:08 Відповісти
Теж саме подумав написати!!!
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21.10.2024 18:10 Відповісти
Треба повторити.
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21.10.2024 18:19 Відповісти
Не вірте кацапам, ще пару контрольних запусків потрібно зробити для повної впевненості що все, "Кремний Эл" - 3,14zда.
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21.10.2024 18:22 Відповісти
и так zда
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21.10.2024 18:54 Відповісти
до фундаменту зруйнувати
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21.10.2024 18:38 Відповісти
https://korrespondent.net/world/russia/4725061-zavod-v-brianske-ostanovyl-proyzvodstvo-posle-ataky-dronov
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21.10.2024 18:48 Відповісти
Ось так несподівано для себе і повіриш, що в рф можуть робити мікроелектроніку.
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21.10.2024 18:48 Відповісти
со стиральных машин и холодильников выдирают чипы
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21.10.2024 18:50 Відповісти
Можуть. Але повістю застарілу років на 20.
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21.10.2024 20:02 Відповісти
Кацапури та мікроелектроника - несумісні...
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21.10.2024 19:16 Відповісти
От і я про це.

Я подумав, що це жарт. Про завод мікроелектроніки в росії.

Може просто якісь реле виготовляли
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21.10.2024 19:35 Відповісти
Дирик заявив про форс-мажор, бо прийдуть фески і оголосять врєдітєлєм
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21.10.2024 19:42 Відповісти
 
 