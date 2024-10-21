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Один из крупнейших производителей микроэлектроники в России заявил об остановке работы после атаки БПЛА

завод у Брянську призупинив роботу

Завод по производству микроэлектроники "Кремний ЭЛ" в российском Брянске заявил о приостановке работы после якобы атаки беспилотников.

Об этом заявила пресс-служба завода, сообщает Цензор.НЕТ.

В компании заявили, что атака БПЛА нарушила производственные цепи на заводе.

Согласно сообщению, в результате атаки "нарушено энергоснабжение, нанесен ущерб объектам обеспечения спецэнергетикой, прерваны технологические производственные цепочки".

Директор завода Олег Данцев назвал основной задачей "как можно скорее возобновление производства изделий электронной техники с целью безусловного выполнения планов".

Отметим, что "Кремний ЭЛ" - это один из крупнейших производителей микроэлектроники в России. 94% продукции предприятия в 2017 году было выпущено на нужды Минобороны РФ. Завод обслуживает концерны "Алмаз-Антей", "Аэрокосмическое оборудование", "Созвездие" и "Вега". Он делает детали для систем ПВО "Панцирь" и ракетных комплексов "Искандер".

Ранее сообщалось, что в ночь на 19 октября 2024 года дроны атаковали завод "Кремний Эл" в Брянской области РФ.

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Автор: 

беспилотник (3765) Брянск (120) завод (515) россия (96184) атака (402)


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Топ комментарии
+18
Ніт ,тільки після повторної перевірки дронами ...можливо повіремо
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21.10.2024 18:08 Ответить
+14
Не вірте кацапам, ще пару контрольних запусків потрібно зробити для повної впевненості що все, "Кремний Эл" - 3,14zда.
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21.10.2024 18:22 Ответить
+10
Треба повторити.
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21.10.2024 18:19 Ответить
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Ніт ,тільки після повторної перевірки дронами ...можливо повіремо
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21.10.2024 18:08 Ответить
Теж саме подумав написати!!!
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21.10.2024 18:10 Ответить
Треба повторити.
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21.10.2024 18:19 Ответить
Не вірте кацапам, ще пару контрольних запусків потрібно зробити для повної впевненості що все, "Кремний Эл" - 3,14zда.
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21.10.2024 18:22 Ответить
и так zда
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21.10.2024 18:54 Ответить
до фундаменту зруйнувати
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21.10.2024 18:38 Ответить
https://korrespondent.net/world/russia/4725061-zavod-v-brianske-ostanovyl-proyzvodstvo-posle-ataky-dronov
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21.10.2024 18:48 Ответить
Ось так несподівано для себе і повіриш, що в рф можуть робити мікроелектроніку.
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21.10.2024 18:48 Ответить
со стиральных машин и холодильников выдирают чипы
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21.10.2024 18:50 Ответить
Можуть. Але повістю застарілу років на 20.
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21.10.2024 20:02 Ответить
Кацапури та мікроелектроника - несумісні...
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21.10.2024 19:16 Ответить
От і я про це.

Я подумав, що це жарт. Про завод мікроелектроніки в росії.

Може просто якісь реле виготовляли
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21.10.2024 19:35 Ответить
Дирик заявив про форс-мажор, бо прийдуть фески і оголосять врєдітєлєм
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21.10.2024 19:42 Ответить
 
 