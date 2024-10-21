Один из крупнейших производителей микроэлектроники в России заявил об остановке работы после атаки БПЛА
Завод по производству микроэлектроники "Кремний ЭЛ" в российском Брянске заявил о приостановке работы после якобы атаки беспилотников.
Об этом заявила пресс-служба завода, сообщает Цензор.НЕТ.
В компании заявили, что атака БПЛА нарушила производственные цепи на заводе.
Согласно сообщению, в результате атаки "нарушено энергоснабжение, нанесен ущерб объектам обеспечения спецэнергетикой, прерваны технологические производственные цепочки".
Директор завода Олег Данцев назвал основной задачей "как можно скорее возобновление производства изделий электронной техники с целью безусловного выполнения планов".
Отметим, что "Кремний ЭЛ" - это один из крупнейших производителей микроэлектроники в России. 94% продукции предприятия в 2017 году было выпущено на нужды Минобороны РФ. Завод обслуживает концерны "Алмаз-Антей", "Аэрокосмическое оборудование", "Созвездие" и "Вега". Он делает детали для систем ПВО "Панцирь" и ракетных комплексов "Искандер".
Ранее сообщалось, что в ночь на 19 октября 2024 года дроны атаковали завод "Кремний Эл" в Брянской области РФ.
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Я подумав, що це жарт. Про завод мікроелектроніки в росії.
Може просто якісь реле виготовляли