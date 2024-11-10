Возле Проминя, Селидового и Григорьевки продолжаются бои, враг 39 раз пытался прорвать нашу оборону на Кураховском направлении, - Генштаб

С начала суток на фронте произошло 108 боевых столкновений. Наши защитники останавливают врага, держат рубежи и разрушают планы россиян.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Вместе с тем, как отмечается, оккупанты и дальше активно действуют на Кураховском, Покровском и Времевском направлениях.

Обстрелы территории Украины

От артобстрелов террористической армии сегодня пострадали ряд населенных пунктов Сумской и Харьковской областей, среди которых Павловка, Грабовское, Рожковичи, Дмитровка, Басовка и Тимофеевка.

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Обстановка на Харьковщине

На Харьковском направлении оккупанты проводят две атаки в районах Старицы и Волчанска, также захватчики сбросили авиабомбу на предместа Харькова.

На Купянском направлении враг в течение дня два раза пытался продвинуться к нашим позициям в районах Кондрашовки и Зеленого Гая.

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении агрессор атаковал три раза в районах Тернов, Торского и Серебрянки. Одно боестолкновение сейчас продолжается.

На Краматорском направлении наши защитники отбили одну атаку оккупантов у Ступочек. Еще в этой локации продолжается одно боестолкновение. Враг нанес авиаудар четырьмя КАБами по Славянску.

На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, восемь раз атаковал позиции наших защитников в районах Торецка и Щербиновки, также нанес авиаудар в районе Константиновки.

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"Продолжаются бои на Покровском направлении, 15 раз за сегодня здесь начинались столкновения различной интенсивности. Отбиты атаки в районах Миролюбовки, Проминя, Григорьевки, Селидово и Петровки. Сейчас еще продолжаются шесть боев в районах Проминя, Крутого Яра, Сухого Яра, Селидово и Григорьевки. Противник сбрасывал авиабомбы на Лисовку и Котлино", - отмечают в Генштабе.

Активность врага пока сохраняется и на Кураховском направлении. 39 раз за сегодня здесь враг пытался прорвать нашу оборону. Наши воины отражали атаки противника в районах населенных пунктов Ильинка, Воздвиженка, Новоселидовка, Новодмитровка, Сонцовка, Максимильяновка, Дальнее и Екатериновка. В течение дня уже отражено 19 атак, 20 атак оккупанта продолжаются.

Обстановка на Юге

На Времевском направлении агрессор 13 раз атаковал позиции наших защитников в районах Трудового, Константинопольского, Успеновки и Макаровки.

На Ореховском направлении оккупанты один раз пытались прорвать нашу оборону в районе Малой Токмачки, в то же время нанесли авиаудары по Темировке, Новодаровке и Зеленому Полю.

На Приднепровском направлении оперативная обстановка без существенных изменений. Враг провел четыре неудачных штурма, еще идет один бой. Противник атаковал Ольговку двенадцатью НАРами.

На остальных направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

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"Украинские войска контролируют ситуацию и истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения и в тылу", - отмечают в Генштабе.