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Новини Відео Війна
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Двоє російських піхотинців потрапляють під стрілецький вогонь українських воїнів на Донеччині. ВIДЕО

На Донеччині, у селі Терни, російські піхотинці потрапили під стрілецький вогонь українських воїнів. Добили окупантів оператори дронів 96-го батальйону 60-ої окремої механізованої Інгулецької бригади.

Відповідне відео опублікували у телеграм-каналі Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться: Дві відірвані ноги російського загарбника валяються у полі на Куп’янському напрямку. ВIДЕО 18+

Автор: 

армія рф (17346) ліквідація (3916)


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Топ коментарі
+4
Срань удмуртська ще й відстрілюватись намагалася
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10.11.2024 16:22
+3
Ех, контрольний би ще, щоб дурна макітра відлетіла, вона їм і нафіг не потрібна була
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10.11.2024 16:21
+3
асвабадитель № 2 поступив недостойно - кинув товарища/подільника - потрібне підкреслити, але від кари не уйшов.
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10.11.2024 16:48
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Ех, контрольний би ще, щоб дурна макітра відлетіла, вона їм і нафіг не потрібна була
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10.11.2024 16:21 Відповісти
по злагодженим впевненим діям видно що це спєцназ з Малмижа, або з Чухломи. Але це не точно, бо таку пару спецназівців можно знайти у будь-якому Хрєново.
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10.11.2024 16:22 Відповісти
На кулеметі у №2 підсумник для патронів - тому явно не боязке мясо, а впевнена що нікого немає спец-група.
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10.11.2024 16:54 Відповісти
не боязкі, бо тупі істоти, яким нічого втрачати.
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10.11.2024 17:00 Відповісти
фатально недооцінювати можливості ворога
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10.11.2024 17:09 Відповісти
ну так, дронщики не захотіли оцінити їх можливості, тому кацапи фатально закінчили.
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10.11.2024 17:14 Відповісти
Магістрат універа махачкали
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10.11.2024 17:40 Відповісти
зараз Дагестан не дуже мобілізується, потроху приходить розуміння "****** оно мнє нужно".
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10.11.2024 17:46 Відповісти
Сплутав з гудермесом... Чи де в них там віш з спьєцназу...
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11.11.2024 11:52 Відповісти
Срань удмуртська ще й відстрілюватись намагалася
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10.11.2024 16:22 Відповісти
Бракує музики з "Шоу Бенні Хілла"
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10.11.2024 16:32 Відповісти
Один майже втік, але майже не рахується.
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10.11.2024 16:44 Відповісти
асвабадитель № 2 поступив недостойно - кинув товарища/подільника - потрібне підкреслити, але від кари не уйшов.
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10.11.2024 16:48 Відповісти
На першого даремно гранату кинули , в нього вже свинцю нормально нашпигували просто він ще нічого не зрозумів , думав пара подряпин і все
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10.11.2024 16:50 Відповісти
Не шкодуй, тобі шкода чи шо для "братушєк-асвабадітєлєй" ? ЗСУ не шкода для їх зайвого "гостинця".
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10.11.2024 18:15 Відповісти
Швидко під@ри здохли.Повезло...
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10.11.2024 17:11 Відповісти
Китайці втішать вдов
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10.11.2024 18:12 Відповісти
Хароших (200-х) рюззькіх багато не буває.
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10.11.2024 18:13 Відповісти
Пішли в зону без сталкера. І не повернулися.
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11.11.2024 01:55 Відповісти
 
 