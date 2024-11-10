Двоє російських піхотинців потрапляють під стрілецький вогонь українських воїнів на Донеччині. ВIДЕО
На Донеччині, у селі Терни, російські піхотинці потрапили під стрілецький вогонь українських воїнів. Добили окупантів оператори дронів 96-го батальйону 60-ої окремої механізованої Інгулецької бригади.
Відповідне відео опублікували у телеграм-каналі Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.
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