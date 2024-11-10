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Новости Видео Война
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Двое российских пехотинцев попадают под стрелковый огонь украинских воинов в Донецкой области. ВИДЕО

В Донецкой области, в селе Терны, российские пехотинцы попали под стрелковый огонь украинских воинов. Добили оккупантов операторы дронов 96-го батальона 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады.

Соответствующее видео опубликовали в телеграм-канале Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите: Две оторванные ноги российского захватчика валяются в поле на Купянском направлении. ВИДЕО 18+

Автор: 

армия РФ (19188) ликвидация (3529)


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Топ комментарии
+4
Срань удмуртська ще й відстрілюватись намагалася
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10.11.2024 16:22
+3
Ех, контрольний би ще, щоб дурна макітра відлетіла, вона їм і нафіг не потрібна була
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10.11.2024 16:21
+3
асвабадитель № 2 поступив недостойно - кинув товарища/подільника - потрібне підкреслити, але від кари не уйшов.
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10.11.2024 16:48
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Ех, контрольний би ще, щоб дурна макітра відлетіла, вона їм і нафіг не потрібна була
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10.11.2024 16:21 Ответить
по злагодженим впевненим діям видно що це спєцназ з Малмижа, або з Чухломи. Але це не точно, бо таку пару спецназівців можно знайти у будь-якому Хрєново.
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10.11.2024 16:22 Ответить
На кулеметі у №2 підсумник для патронів - тому явно не боязке мясо, а впевнена що нікого немає спец-група.
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10.11.2024 16:54 Ответить
не боязкі, бо тупі істоти, яким нічого втрачати.
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10.11.2024 17:00 Ответить
фатально недооцінювати можливості ворога
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10.11.2024 17:09 Ответить
ну так, дронщики не захотіли оцінити їх можливості, тому кацапи фатально закінчили.
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10.11.2024 17:14 Ответить
Магістрат універа махачкали
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10.11.2024 17:40 Ответить
зараз Дагестан не дуже мобілізується, потроху приходить розуміння "****** оно мнє нужно".
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10.11.2024 17:46 Ответить
Сплутав з гудермесом... Чи де в них там віш з спьєцназу...
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11.11.2024 11:52 Ответить
Срань удмуртська ще й відстрілюватись намагалася
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10.11.2024 16:22 Ответить
Бракує музики з "Шоу Бенні Хілла"
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10.11.2024 16:32 Ответить
Один майже втік, але майже не рахується.
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10.11.2024 16:44 Ответить
асвабадитель № 2 поступив недостойно - кинув товарища/подільника - потрібне підкреслити, але від кари не уйшов.
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10.11.2024 16:48 Ответить
На першого даремно гранату кинули , в нього вже свинцю нормально нашпигували просто він ще нічого не зрозумів , думав пара подряпин і все
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10.11.2024 16:50 Ответить
Не шкодуй, тобі шкода чи шо для "братушєк-асвабадітєлєй" ? ЗСУ не шкода для їх зайвого "гостинця".
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10.11.2024 18:15 Ответить
Швидко під@ри здохли.Повезло...
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10.11.2024 17:11 Ответить
Китайці втішать вдов
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10.11.2024 18:12 Ответить
Хароших (200-х) рюззькіх багато не буває.
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10.11.2024 18:13 Ответить
Пішли в зону без сталкера. І не повернулися.
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11.11.2024 01:55 Ответить
 
 