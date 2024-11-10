Двое российских пехотинцев попадают под стрелковый огонь украинских воинов в Донецкой области. ВИДЕО
В Донецкой области, в селе Терны, российские пехотинцы попали под стрелковый огонь украинских воинов. Добили оккупантов операторы дронов 96-го батальона 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады.
Соответствующее видео опубликовали в телеграм-канале Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.
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