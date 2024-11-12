На Курахівському напрямку росіяни атакували 47 разів, бої тривають, - Генштаб

Українські воїни продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту і в тилу. З початку доби на цей час зафіксовано 156 бойових зіткнень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє офіційний фейсбук Генштабу ЗСУ.

Російські обстріли України

Російські загарбники завдали по території України один ракетний удар двома ракетами, 69 авіаударів, скинули 106 КАБ, також задіяли 873 дрони-камікадзе. Разом з тим, ворог здійснив 4178 обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах.

Ситуація на Харківщині

На Харківському напрямку за сьогодні противник вісім разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу Вовчанська. За попередніми підрахунками, втрати ворога за сьогодні на напрямку склали 85 військовослужбовців вбитими та пораненими, українські воїни знищили сім одиниць автомобільної техніки противника та 23 БпЛА; також пошкодили 12 автомобілів та одиницю спеціальної техніки.

Сімнадцять разів ворог штурмував позиції українських військових на Куп’янському напрямку у районах Колісниківки, Загризового, Кругляківки та Лозової.

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Бойові дії на Сході

На Лиманському напрямку російські загарбники шість разів намагалися просунутися в районах Новомихайлівки, Греківки та Торського. Захисники України стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат.

На Сіверському напрямку українські воїни відбивають атаку в районі Верхньокам’янського, ситуація контрольована.

На Торецькому напрямку агресор десять разів атакував за підтримки авіації поблизу Торецька та в районі Щербинівки. Наразі два боєзіткнення триває.

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На Покровському напрямку зберігається висока інтенсивність бойових дій. Кількість боєзіткнень зросла до 28. Загарбники продовжують натиск на наші позиції у напрямку населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Григорівка, Пустинка та Новоолексіївка. Нашими захисниками на цей час відбито 19 атак, дев’ять боєзіткнень триває.

Попередньо втрати агресора склали за сьогодні 445 окупантів вбитими та пораненими. Також знищено два танки, дві гармати, три автомобілі та три мотоцикли окупантів, водночас пошкоджено ще два автомобілі та чотири мотоцикли.

На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується 47 бойових зіткнень різної інтенсивності. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах Іллінки, Новоселидівки, Вознесенки, Новодмитрівки, Дальнього та Антонівки. Бої продовжуються.

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Обстановка на Півдні

На Времівському напрямку за сьогодні агресор за підтримки авіації 13 разів штурмував передній край нашої оборони в районі Трудового, Максимівки, Макарівки, Рівнополя та Новодарівки. Досі триває шість боєзіткнень.

На Придніпровському напрямку п'ять спроб ворога штурмувати позиції наших воїнів зазнали невдачі.

Сили оборони стримують натиск російських окупантів. Сьогодні варто відзначити воїнів 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола та 126-ї окремої бригади Сил територіальної оборони, які мужньо тримають позиції, вміло відбивають ворожі атаки, завдаючи загарбникам значних втрат.

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