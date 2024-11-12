Новий рекорд ЗСУ: за добу ліквідовано 1950 окупантів. Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 712 610 осіб, 9276 танків, 20 352 артсистеми, 18 847 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 712 610 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 12.11.24 орієнтовно становлять:
особового складу ‒ близько 712610 (+1950) осіб,
танків ‒ 9276 (+23) од,
бойових броньованих машин ‒ 18847 (+81) од,
артилерійських систем – 20352 (+38) од,
РСЗВ – 1249 (+4) од,
засоби ППО ‒ 996 (+0) од,
літаків – 369 (+0) од,
гелікоптерів – 329 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18737 (+61),
крилаті ракети ‒ 2636 (+0),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 28870 (+68) од,
спеціальна техніка ‒ 3626 (+6)
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Скільки в святу землю впало зерен жита
Стільки разів буде тебе, враже, вбито…
За два роки влада зелених шмарклей так і не дала Українському Супільству відповіді, як так сталось, що Південь було здано за 2-3 доби, Херсон - за тиждень.
Що робило зелене "керівництво", аби не втратити Херсон, що робили у ті дні херсонські сбу, поліція, міській ТЦК, чому не були підірвані Антонівський міст, мостова частина греблі Каховської ГЕС?
Чому ТРО з калашами опинились сам-на-сам з орками у Бузковому парку?
Україна не переможе, поки зрадники і сцикуни залишаються при владі...
P.s. По статистиці трохи проблема, знаходжусь в полях, не маю доступу до ПК, зв'язок перманентний, сподіваюсь буду після Нового року. Тримайте інформаційний фронт поки без мене ) Слава Україні!
220 одиниць техніки та 1950!! чумардосів за день, черговий рекорд.
Броня 104!, результативність ППО більше 22000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 712 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Орловська область.
Ви тільки хоч пару слів пишіть...
Все буде Україна!!! 🇺🇦
Вітаю!!!