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Новий рекорд ЗСУ: за добу ліквідовано 1950 окупантів. Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 712 610 осіб, 9276 танків, 20 352 артсистеми, 18 847 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 712 610 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 12.11.24 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 712610 (+1950) осіб,

танків ‒ 9276 (+23) од,

бойових броньованих машин ‒ 18847 (+81) од,

артилерійських систем – 20352 (+38) од,

РСЗВ  – 1249 (+4) од,

засоби ППО ‒ 996 (+0) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18737 (+61),

крилаті ракети ‒ 2636 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 28870 (+68) од,

спеціальна техніка ‒ 3626 (+6)

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Спецпризначенці ССО ліквідували 14 окупантів, ще 3 захопили в полон в Курській області. ВIДЕО

Втрати ворога за добу

Автор: 

армія рф (17329) Генштаб ЗС (6558) ліквідація (3910) знищення (7209)


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Топ коментарі
+31
Вчора була друга річниця Визволення Херсона.
За два роки влада зелених шмарклей так і не дала Українському Супільству відповіді, як так сталось, що Південь було здано за 2-3 доби, Херсон - за тиждень.
Що робило зелене "керівництво", аби не втратити Херсон, що робили у ті дні херсонські сбу, поліція, міській ТЦК, чому не були підірвані Антонівський міст, мостова частина греблі Каховської ГЕС?
Чому ТРО з калашами опинились сам-на-сам з орками у Бузковому парку?

Україна не переможе, поки зрадники і сцикуни залишаються при владі...
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12.11.2024 08:30
+28
Поперли п.дари. Мабуть дуже тяжко нашим хлопцям було. Але молодці, накришили і фарша і заліза! Так тримати! Слава ЗСУ!!!
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12.11.2024 07:58
+22
Минув 3919 день москальсько-української війни.
220 одиниць техніки та 1950!! чумардосів за день, черговий рекорд.
Броня 104!, результативність ППО більше 22000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 712 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Орловська область.
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12.11.2024 09:28
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12.11.2024 07:51 Відповісти
Нічогоо собі. Такими темпами скоро ісконно ватників не стане взагалі. І це чудово. Донатимо на ЗСУ!
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12.11.2024 07:51 Відповісти
Нах з України ,******** рашистські окупанти ,поки ще живі, але не всі вже далеко...
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12.11.2024 07:52 Відповісти
Поперли п.дари. Мабуть дуже тяжко нашим хлопцям було. Але молодці, накришили і фарша і заліза! Так тримати! Слава ЗСУ!!!
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12.11.2024 07:58 Відповісти
Буде тобі, враже, так, як відьма скаже
Скільки в святу землю впало зерен жита
Стільки разів буде тебе, враже, вбито…
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12.11.2024 08:04 Відповісти
Слава ЗСУ 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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12.11.2024 08:10 Відповісти
Вчора була друга річниця Визволення Херсона.
За два роки влада зелених шмарклей так і не дала Українському Супільству відповіді, як так сталось, що Південь було здано за 2-3 доби, Херсон - за тиждень.
Що робило зелене "керівництво", аби не втратити Херсон, що робили у ті дні херсонські сбу, поліція, міській ТЦК, чому не були підірвані Антонівський міст, мостова частина греблі Каховської ГЕС?
Чому ТРО з калашами опинились сам-на-сам з орками у Бузковому парку?

Україна не переможе, поки зрадники і сцикуни залишаються при владі...
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12.11.2024 08:30 Відповісти
Яка відповідь - коли він - зеленский, більще року блокував постановку пам'ятного знака на честь тих героїв Херсону що загинули у Бузковому парку.
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12.11.2024 08:35 Відповісти
Коли ви вже кацапське бидло виздихаєте ?,це справді дика рашиська орда.
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12.11.2024 08:32 Відповісти
Якась хірова хрінь - чим більше кладуть рашистів, тим більше вони захоплюють теріторій.
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12.11.2024 08:36 Відповісти
Ніяк це одне з одним не пов'язуєш ?
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12.11.2024 08:49 Відповісти
Навпаки, чим більше лізуть, тим більше кладуть.
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12.11.2024 09:03 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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12.11.2024 08:38 Відповісти
🙏🙏🙏❤️
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12.11.2024 09:21 Відповісти
Усе це добре, але було б ще добріше, аби Генштаб також повідомляв і про те, що за жовтень та половину листопада російська армія захопила найбільшу територію України, аніж за будь-який інший відповідний період часу, починаючи з середини 2022 року!
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12.11.2024 08:49 Відповісти
При обороне в приоритете не удержание территорий а утилизация армии врага... Территории будем возвращать при контрнаступлении и чем меньше орков и железа останется, тем меньше будет потерь у нас и легче будет возвращать своё
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12.11.2024 09:31 Відповісти
Минув 3919 день москальсько-української війни.
P.s. По статистиці трохи проблема, знаходжусь в полях, не маю доступу до ПК, зв'язок перманентний, сподіваюсь буду після Нового року. Тримайте інформаційний фронт поки без мене ) Слава Україні!
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12.11.2024 08:59 Відповісти
Минув 3919 день москальсько-української війни.
220 одиниць техніки та 1950!! чумардосів за день, черговий рекорд.
Броня 104!, результативність ППО більше 22000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 712 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Орловська область.
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12.11.2024 09:28 Відповісти
Героям слава!!!
Ви тільки хоч пару слів пишіть...
Все буде Україна!!! 🇺🇦
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12.11.2024 10:07 Відповісти
Рибалка
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12.11.2024 09:44 Відповісти
По броні теж мабуть рекорд.
Вітаю!!!
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12.11.2024 10:50 Відповісти
Супер ! Тільки шляхом винищення голів русні і техніки зможемо вижити і завалити імперію зла.
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12.11.2024 10:57 Відповісти
По знищеній кацапні, мені здаєтьця це добовий рекорд, чи я помиляюсь? Погано що наш аналітік не зовсім в мережі!
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12.11.2024 12:16 Відповісти
Vsjo eto horosho i prekrasno. Toljko Ukraina tjerjajet tjerritoriju, nje tak-lji? Ilji vi djeijstvitjeljno tak naivni, chto schitajetje - jeslji u russnji potjerji dostjignut 5000 chelovek za mesjac, to onji ostonovit voijnu i poijdut nazad? Njebudjetje naivnimi - eto budjet toljko togda, kogda u russnji njebudjet vozmozhnostji kompensirovatj potjerji. Poka eto njenabljudajetsja, i jeslji potjerji dostjignut 10000/mesjac, onji poshlut na front 10000 novih. Etu svoju oshibu mishljenjija publjichno kogda-to priznal Genjeral Zaluzhnij - chto boljshije potjerji zhivoij sili zastavit russnju ostanovitsja. Njet. Toljko polnoje izsjakanjije ljudskih ressursov.
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12.11.2024 12:24 Відповісти
Пане Авотс, пожалуйста, добавьте у себя на ПК украинский язык раскладки клавиатуры, - тогда Вас сможет прочесть больше украинцев.
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12.11.2024 13:25 Відповісти
Жовтень місяць - втрати рашні 40000+. І для довідки, ця війна не за території.
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12.11.2024 13:47 Відповісти
Таке враження, що ти сперечаєшся з власною дупою, буряте.
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12.11.2024 23:39 Відповісти
Демилитаризация опущенцев бьёт все рекорды! Слава ВСУ!
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12.11.2024 14:07 Відповісти
 
 