Спецпризначенці ССО ліквідували 14 окупантів, ще 3 захопили в полон в Курській області. ВIДЕО

Спецпризначенці Сил спеціальних операцій у результаті успішних дій в тилу ворога, на Курщині, ліквідували 14 окупантів, ще 3 захопили в полон.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео опубліковане у телеграм-каналі Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.

"Усім, хто прийняв правильне рішення та здався, було надано домедичну допомогу та доставлено в безпечне місце", - повідомили бійці.

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