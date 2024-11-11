Спецпризначенці ССО ліквідували 14 окупантів, ще 3 захопили в полон в Курській області. ВIДЕО
Спецпризначенці Сил спеціальних операцій у результаті успішних дій в тилу ворога, на Курщині, ліквідували 14 окупантів, ще 3 захопили в полон.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео опубліковане у телеграм-каналі Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.
"Усім, хто прийняв правильне рішення та здався, було надано домедичну допомогу та доставлено в безпечне місце", - повідомили бійці.
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