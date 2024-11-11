УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10862 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
11 516 5

Спецпризначенці ССО ліквідували 14 окупантів, ще 3 захопили в полон в Курській області. ВIДЕО

Спецпризначенці Сил спеціальних операцій у результаті успішних дій в тилу ворога, на Курщині, ліквідували 14 окупантів, ще 3 захопили в полон.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео опубліковане у телеграм-каналі Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.

"Усім, хто прийняв правильне рішення та здався, було надано домедичну допомогу та доставлено в безпечне місце", - повідомили бійці.

Також дивіться: Російський загарбник ховається за деревом від дрона-камікадзе на Курщині. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17346) ліквідація (3916) полон (1560) ССО (519) Курськ (1103)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а вони, наших двох полонених сьогодні вбили(
показати весь коментар
11.11.2024 17:40 Відповісти
Хтось там обіцяв військових злочинців з 155 бригади, яка зараз на Курщині, в полон не брати (за злочини в Бучі)...
показати весь коментар
11.11.2024 17:50 Відповісти
Які голови відрізають і знущаються
показати весь коментар
12.11.2024 15:45 Відповісти
курвська волость..і навіть не з великої літери..
показати весь коментар
11.11.2024 17:57 Відповісти
Гуки пока не попадали в кадры видимо. Или их еще вообще не бросали в бой...
показати весь коментар
11.11.2024 18:19 Відповісти
 
 