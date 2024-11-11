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Спецназовцы ССО ликвидировали 14 оккупантов, еще 3 захватили в плен в Курской области. ВИДЕО

Спецназовцы Сил специальных операций в результате успешных действий в тылу врага, на Курщине, ликвидировали 14 оккупантов, еще 3 захватили в плен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео опубликовано в телеграм-канале Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины.

"Всем, кто принял правильное решение и сдался, была оказана домедицинская помощь, их доставили в безопасное место", - сообщили бойцы.

Также смотрите: Российский захватчик прячется за деревом от дрона-камикадзе на Курщине. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19210) ликвидация (3536) плен (2608) ССО (526) Курск (1097)


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а вони, наших двох полонених сьогодні вбили(
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11.11.2024 17:40 Ответить
Хтось там обіцяв військових злочинців з 155 бригади, яка зараз на Курщині, в полон не брати (за злочини в Бучі)...
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11.11.2024 17:50 Ответить
Які голови відрізають і знущаються
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12.11.2024 15:45 Ответить
курвська волость..і навіть не з великої літери..
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11.11.2024 17:57 Ответить
Гуки пока не попадали в кадры видимо. Или их еще вообще не бросали в бой...
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11.11.2024 18:19 Ответить
 
 