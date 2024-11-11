Спецназовцы ССО ликвидировали 14 оккупантов, еще 3 захватили в плен в Курской области. ВИДЕО

Спецназовцы Сил специальных операций в результате успешных действий в тылу врага, на Курщине, ликвидировали 14 оккупантов, еще 3 захватили в плен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео опубликовано в телеграм-канале Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины.

"Всем, кто принял правильное решение и сдался, была оказана домедицинская помощь, их доставили в безопасное место", - сообщили бойцы.

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