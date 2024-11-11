Российский захватчик прячется за деревом от дрона-камикадзе на Курщине.. ВИДЕО

Бойцы 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады дронами-камикадзе ликвидировали российских захватчиков, которые скрывались в зданиях, также атаковали несколько вражеских БПлА и тяжелую технику оккупантов в Курской области РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешной атаки наших бойцов опубликована в соцсетях.

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