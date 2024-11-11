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Российский захватчик прячется за деревом от дрона-камикадзе на Курщине.. ВИДЕО

Бойцы 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады дронами-камикадзе ликвидировали российских захватчиков, которые скрывались в зданиях, также атаковали несколько вражеских БПлА и тяжелую технику оккупантов в Курской области РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешной атаки наших бойцов опубликована в соцсетях.

Также смотрите: Уничтоженная российская техника на "дороге смерти" Снагость-Зеленый Путь в Курской области. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19210) ликвидация (3536) Курск (1097) 82 отдельная десантно-штурмовая бригада (60)


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Дуже гарно! Люблю підсмажених орків!
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11.11.2024 16:51 Ответить
Гілочкою воно прикинулося.
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11.11.2024 18:41 Ответить
******.
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11.11.2024 18:55 Ответить
 
 