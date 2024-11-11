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Російський загарбник ховається за деревом від дрона-камікадзе на Курщині. ВIДЕО

Бійці 82-ої окремої десантно-штурмової бригади дронами-камікадзе ліквідували російських загарбників, які переховувалися у будівлях, також атакували кілька ворожих БПлА і важку техніку окупантів в Курській області РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами успішної атаки наших бійців опублікований у соцмережах.

Також дивіться: Знищена російська техніка на "дорозі смерті" Снагость-Зелений Шлях у Курській області. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17346) ліквідація (3916) Курськ (1103) 82 окрема десантно-штурмова бригада (60)


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Дуже гарно! Люблю підсмажених орків!
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11.11.2024 16:51 Відповісти
Гілочкою воно прикинулося.
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11.11.2024 18:41 Відповісти
******.
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11.11.2024 18:55 Відповісти
 
 