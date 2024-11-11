Російський загарбник ховається за деревом від дрона-камікадзе на Курщині. ВIДЕО

Бійці 82-ої окремої десантно-штурмової бригади дронами-камікадзе ліквідували російських загарбників, які переховувалися у будівлях, також атакували кілька ворожих БПлА і важку техніку окупантів в Курській області РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами успішної атаки наших бійців опублікований у соцмережах.

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