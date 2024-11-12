Новый рекорд ВСУ: за сутки ликвидировано 1950 оккупантов. Общие боевые потери РФ с начала войны – около 712 610 человек, 9 276 танков, 20 352 артсистемы, 18 847 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 712 610 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.11.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 712610 (+1950) человек,

танков - 9276 (+23) ед,

боевых бронированных машин - 18847 (+81) ед,

артиллерийских систем - 20352 (+38) ед,

РСЗО - 1249 (+4) ед,

средства ППО - 996 (+0) ед,

самолетов - 369 (+0) ед,

вертолетов - 329 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 18737 (+61),

крылатые ракеты - 2636 (+0),

корабли/катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 28870 (+68) ед,

специальная техника - 3626 (+6)

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