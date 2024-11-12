Новый рекорд ВСУ: за сутки ликвидировано 1950 оккупантов. Общие боевые потери РФ с начала войны – около 712 610 человек, 9 276 танков, 20 352 артсистемы, 18 847 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 712 610 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.11.24 ориентировочно составляют:
личного состава - около 712610 (+1950) человек,
танков - 9276 (+23) ед,
боевых бронированных машин - 18847 (+81) ед,
артиллерийских систем - 20352 (+38) ед,
РСЗО - 1249 (+4) ед,
средства ППО - 996 (+0) ед,
самолетов - 369 (+0) ед,
вертолетов - 329 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 18737 (+61),
крылатые ракеты - 2636 (+0),
корабли/катера - 28 (+0) ед,
подводные лодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 28870 (+68) ед,
специальная техника - 3626 (+6)
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Скільки в святу землю впало зерен жита
Стільки разів буде тебе, враже, вбито…
За два роки влада зелених шмарклей так і не дала Українському Супільству відповіді, як так сталось, що Південь було здано за 2-3 доби, Херсон - за тиждень.
Що робило зелене "керівництво", аби не втратити Херсон, що робили у ті дні херсонські сбу, поліція, міській ТЦК, чому не були підірвані Антонівський міст, мостова частина греблі Каховської ГЕС?
Чому ТРО з калашами опинились сам-на-сам з орками у Бузковому парку?
Україна не переможе, поки зрадники і сцикуни залишаються при владі...
P.s. По статистиці трохи проблема, знаходжусь в полях, не маю доступу до ПК, зв'язок перманентний, сподіваюсь буду після Нового року. Тримайте інформаційний фронт поки без мене ) Слава Україні!
220 одиниць техніки та 1950!! чумардосів за день, черговий рекорд.
Броня 104!, результативність ППО більше 22000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 712 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Орловська область.
Ви тільки хоч пару слів пишіть...
Все буде Україна!!! 🇺🇦
Вітаю!!!