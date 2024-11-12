РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5203 посетителя онлайн
Новости
9 318 31

Новый рекорд ВСУ: за сутки ликвидировано 1950 оккупантов. Общие боевые потери РФ с начала войны – около 712 610 человек, 9 276 танков, 20 352 артсистемы, 18 847 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 712 610 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.11.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 712610 (+1950) человек,

танков - 9276 (+23) ед,

боевых бронированных машин - 18847 (+81) ед,

артиллерийских систем - 20352 (+38) ед,

РСЗО - 1249 (+4) ед,

средства ППО - 996 (+0) ед,

самолетов - 369 (+0) ед,

вертолетов - 329 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 18737 (+61),

крылатые ракеты - 2636 (+0),

корабли/катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 28870 (+68) ед,

специальная техника - 3626 (+6)

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Спецназовцы ССО ликвидировали 14 оккупантов, еще 3 захватили в плен в Курской области. ВИДЕО

Втрати ворога за добу

Автор: 

армия РФ (19057) Генштаб ВС (6194) ликвидация (3477) уничтожение (6830)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+31
Вчора була друга річниця Визволення Херсона.
За два роки влада зелених шмарклей так і не дала Українському Супільству відповіді, як так сталось, що Південь було здано за 2-3 доби, Херсон - за тиждень.
Що робило зелене "керівництво", аби не втратити Херсон, що робили у ті дні херсонські сбу, поліція, міській ТЦК, чому не були підірвані Антонівський міст, мостова частина греблі Каховської ГЕС?
Чому ТРО з калашами опинились сам-на-сам з орками у Бузковому парку?

Україна не переможе, поки зрадники і сцикуни залишаються при владі...
показать весь комментарий
12.11.2024 08:30
+28
Поперли п.дари. Мабуть дуже тяжко нашим хлопцям було. Але молодці, накришили і фарша і заліза! Так тримати! Слава ЗСУ!!!
показать весь комментарий
12.11.2024 07:58
+22
Минув 3919 день москальсько-української війни.
220 одиниць техніки та 1950!! чумардосів за день, черговий рекорд.
Броня 104!, результативність ППО більше 22000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 712 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Орловська область.
показать весь комментарий
12.11.2024 09:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
12.11.2024 07:51 Ответить
Нічогоо собі. Такими темпами скоро ісконно ватників не стане взагалі. І це чудово. Донатимо на ЗСУ!
показать весь комментарий
12.11.2024 07:51 Ответить
Нах з України ,******** рашистські окупанти ,поки ще живі, але не всі вже далеко...
показать весь комментарий
12.11.2024 07:52 Ответить
Поперли п.дари. Мабуть дуже тяжко нашим хлопцям було. Але молодці, накришили і фарша і заліза! Так тримати! Слава ЗСУ!!!
показать весь комментарий
12.11.2024 07:58 Ответить
Буде тобі, враже, так, як відьма скаже
Скільки в святу землю впало зерен жита
Стільки разів буде тебе, враже, вбито…
показать весь комментарий
12.11.2024 08:04 Ответить
Слава ЗСУ 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
показать весь комментарий
12.11.2024 08:10 Ответить
Вчора була друга річниця Визволення Херсона.
За два роки влада зелених шмарклей так і не дала Українському Супільству відповіді, як так сталось, що Південь було здано за 2-3 доби, Херсон - за тиждень.
Що робило зелене "керівництво", аби не втратити Херсон, що робили у ті дні херсонські сбу, поліція, міській ТЦК, чому не були підірвані Антонівський міст, мостова частина греблі Каховської ГЕС?
Чому ТРО з калашами опинились сам-на-сам з орками у Бузковому парку?

Україна не переможе, поки зрадники і сцикуни залишаються при владі...
показать весь комментарий
12.11.2024 08:30 Ответить
Яка відповідь - коли він - зеленский, більще року блокував постановку пам'ятного знака на честь тих героїв Херсону що загинули у Бузковому парку.
показать весь комментарий
12.11.2024 08:35 Ответить
Коли ви вже кацапське бидло виздихаєте ?,це справді дика рашиська орда.
показать весь комментарий
12.11.2024 08:32 Ответить
Якась хірова хрінь - чим більше кладуть рашистів, тим більше вони захоплюють теріторій.
показать весь комментарий
12.11.2024 08:36 Ответить
Ніяк це одне з одним не пов'язуєш ?
показать весь комментарий
12.11.2024 08:49 Ответить
Навпаки, чим більше лізуть, тим більше кладуть.
показать весь комментарий
12.11.2024 09:03 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показать весь комментарий
12.11.2024 08:38 Ответить
🙏🙏🙏❤️
показать весь комментарий
12.11.2024 09:21 Ответить
Усе це добре, але було б ще добріше, аби Генштаб також повідомляв і про те, що за жовтень та половину листопада російська армія захопила найбільшу територію України, аніж за будь-який інший відповідний період часу, починаючи з середини 2022 року!
показать весь комментарий
12.11.2024 08:49 Ответить
При обороне в приоритете не удержание территорий а утилизация армии врага... Территории будем возвращать при контрнаступлении и чем меньше орков и железа останется, тем меньше будет потерь у нас и легче будет возвращать своё
показать весь комментарий
12.11.2024 09:31 Ответить
Минув 3919 день москальсько-української війни.
P.s. По статистиці трохи проблема, знаходжусь в полях, не маю доступу до ПК, зв'язок перманентний, сподіваюсь буду після Нового року. Тримайте інформаційний фронт поки без мене ) Слава Україні!
показать весь комментарий
12.11.2024 08:59 Ответить
Минув 3919 день москальсько-української війни.
220 одиниць техніки та 1950!! чумардосів за день, черговий рекорд.
Броня 104!, результативність ППО більше 22000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 712 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Орловська область.
показать весь комментарий
12.11.2024 09:28 Ответить
Героям слава!!!
Ви тільки хоч пару слів пишіть...
Все буде Україна!!! 🇺🇦
показать весь комментарий
12.11.2024 10:07 Ответить
Рибалка
показать весь комментарий
12.11.2024 09:44 Ответить
По броні теж мабуть рекорд.
Вітаю!!!
показать весь комментарий
12.11.2024 10:50 Ответить
Супер ! Тільки шляхом винищення голів русні і техніки зможемо вижити і завалити імперію зла.
показать весь комментарий
12.11.2024 10:57 Ответить
По знищеній кацапні, мені здаєтьця це добовий рекорд, чи я помиляюсь? Погано що наш аналітік не зовсім в мережі!
показать весь комментарий
12.11.2024 12:16 Ответить
Vsjo eto horosho i prekrasno. Toljko Ukraina tjerjajet tjerritoriju, nje tak-lji? Ilji vi djeijstvitjeljno tak naivni, chto schitajetje - jeslji u russnji potjerji dostjignut 5000 chelovek za mesjac, to onji ostonovit voijnu i poijdut nazad? Njebudjetje naivnimi - eto budjet toljko togda, kogda u russnji njebudjet vozmozhnostji kompensirovatj potjerji. Poka eto njenabljudajetsja, i jeslji potjerji dostjignut 10000/mesjac, onji poshlut na front 10000 novih. Etu svoju oshibu mishljenjija publjichno kogda-to priznal Genjeral Zaluzhnij - chto boljshije potjerji zhivoij sili zastavit russnju ostanovitsja. Njet. Toljko polnoje izsjakanjije ljudskih ressursov.
показать весь комментарий
12.11.2024 12:24 Ответить
Пане Авотс, пожалуйста, добавьте у себя на ПК украинский язык раскладки клавиатуры, - тогда Вас сможет прочесть больше украинцев.
показать весь комментарий
12.11.2024 13:25 Ответить
Жовтень місяць - втрати рашні 40000+. І для довідки, ця війна не за території.
показать весь комментарий
12.11.2024 13:47 Ответить
Таке враження, що ти сперечаєшся з власною дупою, буряте.
показать весь комментарий
12.11.2024 23:39 Ответить
Демилитаризация опущенцев бьёт все рекорды! Слава ВСУ!
показать весь комментарий
12.11.2024 14:07 Ответить
 
 