Сили оборони уразили склад ПММ у Бєлгородській області, - Генштаб

Сили оборони України уразили склад пально-мастильних матеріалів російських окупантів в Бєлгородській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Генштабу ЗСУ.

"У ніч на 12 листопада підрозділи Сил безпілотних систем та Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали вогневого ураження по складу пально-мастильних матеріалів "Осколнєфтєснаб", що біля міста Старий Оскол Бєлгородської області РФ", - йдеться в повідомленні.

Результати бойової роботи уточнюються. За попередньою інформацією на території об'єкта виникла пожежа.

"Ураження подібних об’єктів створює серйозні логістичні проблеми для армії російських окупантів та суттєво знижує їх наступальний потенціал. Далі буде…" - анонсують в Генштабі.

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