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Новини Війна
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Сили оборони уразили склад ПММ у Бєлгородській області, - Генштаб

Українські війська вдарили по складу ПММ на Бєлгородщині (фоото іюстративне)

Сили оборони України уразили склад пально-мастильних матеріалів російських окупантів в Бєлгородській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Генштабу ЗСУ.

"У ніч на 12 листопада підрозділи Сил безпілотних систем та Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали вогневого ураження по складу пально-мастильних матеріалів "Осколнєфтєснаб", що біля міста Старий Оскол Бєлгородської області РФ", - йдеться в повідомленні.

Результати бойової роботи уточнюються. За попередньою інформацією на території об'єкта виникла пожежа.

"Ураження подібних об’єктів створює серйозні логістичні проблеми для армії російських окупантів та суттєво знижує їх наступальний потенціал. Далі буде…" - анонсують в Генштабі.

Читайте: На фронті відбулося 110 бойових зіткнень, найбільше - на Курахівському напрямку, - Генштаб

Автор: 

Генштаб ЗС (6519) Бєлгород (503)


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12.11.2024 22:29 Відповісти
Пам'ятаю як на початку війни два гелікоптера залетіли прямо ледь не торкаючись землі у Білгородську область і теж розбомбили росіянам нафтобазу, а потім прилетіли назад. Було відео. І це коли росіяни окупували і розорювали північ України. А тепер дрони літають замість живих людей. Прогрес. Українці можуть собою пишатися. Мають право.
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12.11.2024 22:37 Відповісти
НПЗ треба бомбити, а не показухою займатися. Але тут вже півроку заважають договірняки зелених зрадників з кацапами.
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12.11.2024 22:51 Відповісти
 
 