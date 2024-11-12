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Новости Война
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Силы обороны ударили по складу ГСМ в Белгородской области, - Генштаб

Українські війська вдарили по складу ПММ на Бєлгородщині (фоото іюстративне)

Силы обороны Украины атаковали склад ГСМ российских оккупантов в Белгородской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генштаба ВСУ.

"В ночь на 12 ноября подразделения Сил беспилотных систем и Сил специальных операций Вооруженных сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли удар по складу горюче-смазочных материалов "Осколнефтеснаб", что возле города Старый Оскол Белгородской области РФ", - говорится в сообщении.

Результаты боевой работы уточняются. По предварительной информации, на территории объекта возник пожар.

"Уничтожение подобных объектов создает серьезные логистические проблемы для армии российских оккупантов и существенно снижает их наступательный потенциал. Дальше будет..." - анонсируют в Генштабе.

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Автор: 

Генштаб ВС (6202) Белгород (447)


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12.11.2024 22:29 Ответить
Пам'ятаю як на початку війни два гелікоптера залетіли прямо ледь не торкаючись землі у Білгородську область і теж розбомбили росіянам нафтобазу, а потім прилетіли назад. Було відео. І це коли росіяни окупували і розорювали північ України. А тепер дрони літають замість живих людей. Прогрес. Українці можуть собою пишатися. Мають право.
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12.11.2024 22:37 Ответить
НПЗ треба бомбити, а не показухою займатися. Але тут вже півроку заважають договірняки зелених зрадників з кацапами.
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12.11.2024 22:51 Ответить
 
 