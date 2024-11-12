Силы обороны ударили по складу ГСМ в Белгородской области, - Генштаб

Силы обороны Украины атаковали склад ГСМ российских оккупантов в Белгородской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генштаба ВСУ.

"В ночь на 12 ноября подразделения Сил беспилотных систем и Сил специальных операций Вооруженных сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли удар по складу горюче-смазочных материалов "Осколнефтеснаб", что возле города Старый Оскол Белгородской области РФ", - говорится в сообщении.

Результаты боевой работы уточняются. По предварительной информации, на территории объекта возник пожар.

"Уничтожение подобных объектов создает серьезные логистические проблемы для армии российских оккупантов и существенно снижает их наступательный потенциал. Дальше будет..." - анонсируют в Генштабе.

Читайте также: На фронте произошло 110 боевых столкновений, больше всего - на Кураховском направлении, - Генштаб