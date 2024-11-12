На фронте произошло 110 боевых столкновений, больше всего - на Кураховском направлении, - Генштаб

С начала суток, по состоянию на 16:00, на фронте произошло 110 боевых столкновений. Больше всего боев зафиксировано на Кураховском и Покровском направлениях.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Ситуация на севере

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов на Харьковщине, Черниговщине и Сумщине пострадали, в частности, громады населенных пунктов Павловка, Журавка, Волфино, Высокое, Басовка, Новенькое, Бачевск, Будки, Хреновка, Тимофеевка, Студенок и Водолаги. Потерпели от ударов авиации армии террористов Басовка и Юнаковка.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении противник четыре раза штурмовал позиции наших подразделений. В районе Волчанска идет бой. Также враг нанес авиаудары КАБами по Липцам и району Вильчи.

На Купянском направлении с начала суток российские оккупанты проводили наступательные действия у Колесниковки, Загрызово, Кругляковки и Лозовой. Пять боестолкновений продолжаются.

Читайте также: За сутки на фронте почти 190 боестолкновений. Половина из них на Покровском и Кураховском направлениях, - Генштаб

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении противник дважды атаковал возле Новомихайловки и Торского. Наносил авиационные удары по Тернам.

На Торецком направлении оккупанты, при поддержке бомбардировочной авиации, пять раз пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районах Торецка и Щербиновки, в настоящее время продолжается бой.

На Покровском направлении противник совершил 24 штурмовые действия в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лисовка, Григорьевка, Пустынка и Новоалексеевка. Силы обороны Украины сдерживают натиск войск рф и отбили 13 атак, пока еще идут девять боев.

На Кураховском направлении захватчики атаковали 41 раз вблизи Ильинки, Новоселидовки, Вознесенки, Новодмитровки, Дальнего и Антоновки. 17 попыток оккупантов продвинуться вперед уже отбиты. Бои продолжаются - горячее всего на данный момент возле Ильинки и Новоселидовки. Авиация противника нанесла удары по Курахово, Дальнем и Андреевке, сбросив при этом десять КАБ.

На Времевском направлении противник девять раз шел на штурм позиций наших защитников вблизи Ривнополя, Новодаровки и Трудового. Шесть боестолкновений продолжается, также под удары бомбардировочной и штурмовой авиации врага попали Темировка, Зеленое Поле, Великая Новоселка и Раздольное.

Читайте также: Новый рекорд ВСУ: за сутки ликвидировано 1950 оккупантов. Общие боевые потери РФ с начала войны – около 712 610 человек, 9 276 танков, 20 352 артсистемы, 18 847 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Ситуация на других направлениях

На Ореховском направлении отмечается активность вражеской авиации, не прекращаются обстрелы населенных пунктов и позиций наших войск. Ударам подверглись Запорожье, Каменское, Малая Токмачка и Степногорск.

На Приднепровском направлении украинские воины отбили две вражеские атаки, еще одно боестолкновение продолжается.

На Курщине Силы обороны отбили семь атак врага, семь боестолкновений продолжаются, за сегодня противник нанес восемь авиаударов, сбросив 11 управляемых авиационных бомб по своей территории.

На других направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.