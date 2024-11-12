За сутки на фронте почти 190 боестолкновений. Половина из них на Покровском и Кураховском направлениях, - Генштаб
Ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое преимущество в живой силе и технике, непрерывно атакует наши позиции. В целом, за прошедшие сутки зафиксировано 187 боевых столкновений.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
Удары по Украине
По уточненной информации, за вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам четыре ракетных удара, применив четыре ракеты, а также 84 авиаудара, сбросив 145 КАБ. Кроме этого, совершил более пяти тысяч обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, из них 107 - из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения около полутора тысяч дронов-камикадзе.
Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Новенькое, Журавка, Басовка, Краснополье Сумской области; Сергеевка, Закитное, Северск, Дроновка, Торецк, Катериновка, Петровка, Константиновка, Дружба, Романовка, Мирноград, Курахово, Новодонецкое, Максимовка, Великая Новоселка Донецкой области.
Боевые действия на Харьковщине
На Харьковском направлении российские террористы восемь раз без успеха штурмовали позиции украинских подразделений в районе Волчанска. Авиационному удару подвергся населенный пункт Казачья Лопань, на который враг сбросил две управляемые бомбы.
На Купянском направлении за сутки произошло три атаки захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Кондрашовки, Новоплатоновки и Колесниковки.
Ситуация на востоке
Враг активно применял авиацию на Лиманском направлении, ударам управляемыми авиационными бомбами подверглись населенные пункты Заречное, Лиман и Ямполовка, кроме того, захватчики десять раз атаковали позиции украинских защитников. Пытались вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Грековка, Невское, Терны, Новомихайловка и Серебрянка.
На Северском направлении отбит один штурм российских захватчиков вблизи Выемки, к тому же террористы нанесли авиационные удары по районам Закитного, Дроновки и Северска.
Активно применяя авиацию на Краматорском направлении, оккупанты атаковали три раза в районах Часова Яра. Успеха не имели.
За минувшие сутки на Торецком направлении оккупанты четыре раза штурмовали позиции наших защитников в районах Торецка и Щербиновки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 50 наступательных действий агрессора в районах Миролюбовки, Луча, Григорьевки, Крутого Яра, Петровки, Пустынки, Украинки и Лысовки. Основные усилия вражеских атак были сконцентрированы в направлении населенных пунктов Селидово и Луч.
На Кураховском направлении Силы обороны отбили 57 атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи Ильинки, Новоселидовки, Воздвиженки, Вознесенки, Новодмитровки, Максимильяновки, Дальнего, Антоновки, Катериновки, Кременной Балки, Сонцовки, Зари и Курахово.
На Времевском направлении противник совершил 14 штурмов наших позиций в районах Трудового, Макаровки, Новодаровки и Ровнополя. Активно привлекал для ударов на направлении бомбардировочную и штурмовую авиацию.
Обстановка на юге и севере
При поддержке авиации на Ореховском направлении за прошедшие сутки враг один раз атаковал позиции наших защитников вблизи Новоандреевки.
Пять раз безрезультатно захватчики пытались вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций на Приднепровском направлении. Кроме этого, враг нанес удары неуправляемыми авиационными ракетами по населенным пунктам Одрадокаменка и Веселое.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории рф применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.
Удары по врагу
Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.
За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили десять районов сосредоточения личного состава и две артиллерийские системы противника.
В целом, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 1950 человек. Также украинские воины обезвредили 23 танка, 81 боевую бронированную машину, 38 артиллерийских систем, четыре РСЗО, 61 БпЛА оперативно-тактического уровня, 68 автомобилей и 6 единиц специальной техники.
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Борівський напрямок.
Противник зайняв північну частину Першотравневого та продовжує атаки у Кругляківці та Колесниківці.
Торецький напрямок.
В Торецьку тривають бойові зіткнення вздовж вулиць Героїв Праці, Дружби, Василя Стуса та на східній околиці шахти «Центральна». Ситуація без суттєвих змін.
У південній частині Нелепівки російські війська просунулися на ділянці шириною до 1.25 км на глибину до 400 метрів. Накати противника продовжуються у північному напрямку.
Покровський напрямок.
Противник просунувся в південній частині Петрівки на глибину до 350 метрів, на північ від Новоолексіївки в напрямку Юріївки на глибину до 850 метрів, на південь від Новоолексіївки на ділянці шириною до 1.4 км і в Новоселидівці на глибину до 400 метрів.
Курахівський напрямок.
У східній частині Курахового тривають важкі бої вздовж вулиці Шахтарська та проспекту Запорізький.
На південь від Курахового противник просунувся вздовж лісосмуги у напрямку Дальнього на глибину до 1.35 км і атакував цей населений пункт за підтримки бронетехніки.
Боєзіткнення тривають.
Великоновоселківський напрямок.
Від Рівнополя до позицій на південь від Макарівки противник просунувся на ділянці шириною до 9.2 км на глибину до 2.83 км, зайнявши західну частину Рівнополя.
На південь від Новодарівки російські війська просунулися вздовж ряду лісосмуг на ділянці шириною до 1.4 км на глибину до 1.6 км."