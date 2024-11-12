За сутки на фронте почти 190 боестолкновений. Половина из них на Покровском и Кураховском направлениях, - Генштаб

Ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое преимущество в живой силе и технике, непрерывно атакует наши позиции. В целом, за прошедшие сутки зафиксировано 187 боевых столкновений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Удары по Украине

По уточненной информации, за вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам четыре ракетных удара, применив четыре ракеты, а также 84 авиаудара, сбросив 145 КАБ. Кроме этого, совершил более пяти тысяч обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, из них 107 - из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения около полутора тысяч дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Новенькое, Журавка, Басовка, Краснополье Сумской области; Сергеевка, Закитное, Северск, Дроновка, Торецк, Катериновка, Петровка, Константиновка, Дружба, Романовка, Мирноград, Курахово, Новодонецкое, Максимовка, Великая Новоселка Донецкой области.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении российские террористы восемь раз без успеха штурмовали позиции украинских подразделений в районе Волчанска. Авиационному удару подвергся населенный пункт Казачья Лопань, на который враг сбросил две управляемые бомбы.

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На Купянском направлении за сутки произошло три атаки захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Кондрашовки, Новоплатоновки и Колесниковки.

Ситуация на востоке

Враг активно применял авиацию на Лиманском направлении, ударам управляемыми авиационными бомбами подверглись населенные пункты Заречное, Лиман и Ямполовка, кроме того, захватчики десять раз атаковали позиции украинских защитников. Пытались вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Грековка, Невское, Терны, Новомихайловка и Серебрянка.

На Северском направлении отбит один штурм российских захватчиков вблизи Выемки, к тому же террористы нанесли авиационные удары по районам Закитного, Дроновки и Северска.

Активно применяя авиацию на Краматорском направлении, оккупанты атаковали три раза в районах Часова Яра. Успеха не имели.

За минувшие сутки на Торецком направлении оккупанты четыре раза штурмовали позиции наших защитников в районах Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 50 наступательных действий агрессора в районах Миролюбовки, Луча, Григорьевки, Крутого Яра, Петровки, Пустынки, Украинки и Лысовки. Основные усилия вражеских атак были сконцентрированы в направлении населенных пунктов Селидово и Луч.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 57 атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи Ильинки, Новоселидовки, Воздвиженки, Вознесенки, Новодмитровки, Максимильяновки, Дальнего, Антоновки, Катериновки, Кременной Балки, Сонцовки, Зари и Курахово.

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На Времевском направлении противник совершил 14 штурмов наших позиций в районах Трудового, Макаровки, Новодаровки и Ровнополя. Активно привлекал для ударов на направлении бомбардировочную и штурмовую авиацию.

Обстановка на юге и севере

При поддержке авиации на Ореховском направлении за прошедшие сутки враг один раз атаковал позиции наших защитников вблизи Новоандреевки.

Пять раз безрезультатно захватчики пытались вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций на Приднепровском направлении. Кроме этого, враг нанес удары неуправляемыми авиационными ракетами по населенным пунктам Одрадокаменка и Веселое.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

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На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории рф применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

Удары по врагу

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили десять районов сосредоточения личного состава и две артиллерийские системы противника.

В целом, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 1950 человек. Также украинские воины обезвредили 23 танка, 81 боевую бронированную машину, 38 артиллерийских систем, четыре РСЗО, 61 БпЛА оперативно-тактического уровня, 68 автомобилей и 6 единиц специальной техники.

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