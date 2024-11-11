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В течение недели саперы обезвредили почти 600 вражеских боеприпасов на Харьковщине

Знищення ворожих боєприпасів на Харківщині

В течение прошлой недели (4-10 ноября) саперы ГСЧС обезвредили почти 600 вражеских боеприпасов.

Об этом сообщает Харьковская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что сейчас на Харьковщине работают 39 пиротехнических расчетов, 209 саперов и 93 единицы техники сводного отряда ГСЧС, в том числе 11 машин механизированного разминирования.

Ранее сообщалось, что в селе Гусаровка Барвенковской громады Изюмского района Харьковской области из-за детонации взрывоопасного предмета пострадали двое мальчиков 11 и 12 лет.

Смотрите также: На Харьковщине саперы уничтожили вражескую авиабомбу ФАБ-250, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Автор: 

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