В течение недели саперы обезвредили почти 600 вражеских боеприпасов на Харьковщине
В течение прошлой недели (4-10 ноября) саперы ГСЧС обезвредили почти 600 вражеских боеприпасов.
Об этом сообщает Харьковская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что сейчас на Харьковщине работают 39 пиротехнических расчетов, 209 саперов и 93 единицы техники сводного отряда ГСЧС, в том числе 11 машин механизированного разминирования.
Ранее сообщалось, что в селе Гусаровка Барвенковской громады Изюмского района Харьковской области из-за детонации взрывоопасного предмета пострадали двое мальчиков 11 и 12 лет.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль