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На Харьковщине из-за детонации взрывоопасного предмета пострадали два ребенка 11 и 12 лет

На Харківщині через детонацію вибухонебезпечного предмета постраждали дві дитини

В селе Гусаровка Барвенковской громады Изюмского района Харьковской области из-за детонации взрывоопасного предмета пострадали двое мальчиков 11 и 12 лет.

Об этом сообщила Харьковская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что у подростков взрывные травмы с множественными обломочными повреждениями ног. Обоих доставили в больницу.

Ранее мы писали, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину от мин и взрывоопасных остатков войны пострадали 1068 человек.

Также смотрите: В течение недели саперы обнаружили и уничтожили 1404 взрывоопасных предмета. ФОТОрепортаж

Автор: 

дети (6606) Харьковщина (5577) мина (313)


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Ох і довго ще буде відгукуватись ця війна для цивільних.
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04.11.2024 20:06 Ответить
 
 