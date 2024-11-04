На Харьковщине из-за детонации взрывоопасного предмета пострадали два ребенка 11 и 12 лет

В селе Гусаровка Барвенковской громады Изюмского района Харьковской области из-за детонации взрывоопасного предмета пострадали двое мальчиков 11 и 12 лет.

Об этом сообщила Харьковская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что у подростков взрывные травмы с множественными обломочными повреждениями ног. Обоих доставили в больницу.

Ранее мы писали, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину от мин и взрывоопасных остатков войны пострадали 1068 человек.

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