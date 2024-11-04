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На Харківщині через детонацію вибухонебезпечного предмета постраждали дві дитини 11 та 12 років

На Харківщині через детонацію вибухонебезпечного предмета постраждали дві дитини

У селі Гусарівка Барвінківської громади Ізюмського району Харківської області через детонацію вибухонебезпечного предмета постраждали двоє хлопчиків 11 та 12 років.

Про це повідомила Харківська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що у підлітків вибухові травми із множинними уламковими пошкодженнями ніг. Обох доставили до лікарні.

Раніше ми писали, що від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну від мін та вибухонебезпечних залишків війни постраждали 1068 осіб.

Читайте також: Уламкові поранення і травматична ампутація ноги: чоловік підірвався на протипіхотній міні на Херсонщині

Автор: 

діти (5182) Харківщина (6054) міна (380)


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Ох і довго ще буде відгукуватись ця війна для цивільних.
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04.11.2024 20:06 Відповісти
 
 