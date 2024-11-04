1068 осіб, 100 з яких діти, постраждали в Україні через ворожі міни та вибухонебезпечні предмети. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну від мін та вибухонебезпечних залишків війни постраждали 1068 осіб.
Про це повідомили в Головному управлінні протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну і станом на 1 листопада 2024 року через ворожі міни та вибухонебезпечні залишки війни постраждали 1068 осіб, з яких діти – 100, дорослі – 968.
Повідомляється, що найбільше від вибухонебезпечних предметів постраждали фермери - 199 осіб.
Серед інших постраждалих:
- працівники критичної інфраструктури - 112 осіб;
- безробітні - 96 осіб;
- учні - 90 осіб.
- пенсіонери - 80 осіб;
- водії - 79 осіб.
"Збір даних проводиться Головним управлінням протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки на системній основі, в рамках виконання пункту 35 Плану заходів Осло з імплементації Конвенції про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення Anti-Personnel Mine Ban Convention (Оттавська конвенція)", - додали в ГУ протимінної діяльності.
Також зазначається, що правоохоронні органи України відкривають кримінальні провадження щодо порушення РФ правил та звичаїв ведення війни за фактом кожного підриву серед українського цивільного населення на російських мінах.
У ГУ протимінної діяльності зауважують, що відповідна база даних та інтерактивна мапа допомагає урядовим та гуманітарним організаціям проводити в небезпечних регіонах інформування населення про ризики, пов'язані з вибухонебезпечними предметами, а також надавати допомогу постраждалим від мінно-вибухових травм.
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