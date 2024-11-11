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На Харьковщине саперы уничтожили вражескую авиабомбу ФАБ-250, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В Харьковской области саперы ГСЧС уничтожили российскую авиабомбу ФАБ-250.

Об этом сообщает ГСЧС в Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ.

Части боеприпаса нашли местные жители в лесном массиве вблизи населенного пункта на Харьковщине.

знищення ворожого ФАБ

Пиротехники ГСЧС обезвредили и уничтожили фугасно-авиационную бомбу ФАБ-250.

знищення ворожого ФАБ

В ГСЧС призвали граждан быть осторожными в случае обнаружения подозрительного предмета, не приближаться к нему и сообщить о находке чрезвычайникам.

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