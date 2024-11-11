УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10411 відвідувач онлайн
Новини Фото
791 0

На Харківщині сапери знищили ворожу авіабомбу ФАБ-250, - ДСНС. ФОТОрепортаж

У Харківські області сапери ДСНС знищили російську авіабомбу ФАБ-250.

Про це повідомляє ДСНС у Харківській області, інформує Цензор.НЕТ.

Частини боєприпасу знайшли місцеві жителі у лісовому масиві поблизу населеного пункту на Харківщині. 

знищення ворожого ФАБ

Піротехніки ДСНС знешкодили та знищили фугасно-авіаційну бомбу ФАБ-250.

знищення ворожого ФАБ

У ДСНС закликали громадян бути обережними у разі виявлення підозрілого предмета, не наближатися до нього та повідомити про знахідку надзвичайників.

Дивіться також: На Житомирщині вибухотехніки знищили бойову частину російського дрона та касетні елементи ракети Х-101. ВIДЕО

Автор: 

Харківщина (6054) знищення (7221) ДСНС (5105) ФАБ (23)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 