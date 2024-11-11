На Харківщині сапери знищили ворожу авіабомбу ФАБ-250, - ДСНС. ФОТОрепортаж

У Харківські області сапери ДСНС знищили російську авіабомбу ФАБ-250.

Про це повідомляє ДСНС у Харківській області, інформує Цензор.НЕТ.

Частини боєприпасу знайшли місцеві жителі у лісовому масиві поблизу населеного пункту на Харківщині.

Піротехніки ДСНС знешкодили та знищили фугасно-авіаційну бомбу ФАБ-250.

У ДСНС закликали громадян бути обережними у разі виявлення підозрілого предмета, не наближатися до нього та повідомити про знахідку надзвичайників.

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