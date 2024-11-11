На Харківщині сапери знищили ворожу авіабомбу ФАБ-250, - ДСНС. ФОТОрепортаж
У Харківські області сапери ДСНС знищили російську авіабомбу ФАБ-250.
Про це повідомляє ДСНС у Харківській області, інформує Цензор.НЕТ.
Частини боєприпасу знайшли місцеві жителі у лісовому масиві поблизу населеного пункту на Харківщині.
Піротехніки ДСНС знешкодили та знищили фугасно-авіаційну бомбу ФАБ-250.
У ДСНС закликали громадян бути обережними у разі виявлення підозрілого предмета, не наближатися до нього та повідомити про знахідку надзвичайників.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль